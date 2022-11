Einführung von Business-Agility-Tools: Apptio stärkt wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit seiner Kunden

Portfolioweite Verbesserungen der Transparenz- und Business-Agility-Tools ermöglichen es Unternehmen, gleichzeitig in die Zukunft zu investieren und in der Gegenwart Kosten zu sparen

BELLEVUE, Washington, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Apptio, der führende Anbieter von Anwendungen für das Technologie-Business-Management (TBM), gab heute mehrere Produktaktualisierungen bekannt, die Unternehmen unterstützen sollen, die angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen eine strengere Kostenkontrolle anstreben. Die neuen Funktionen bieten wichtigen Entscheidungsträgern mehr Transparenz und Einblicke in ihre Technologieausgaben. So können sie wichtige Geschäftskennzahlen besser verstehen und kommunizieren und die betriebliche Flexibilität steigern, um auf veränderte Anforderungen zu reagieren.

Inflation, Arbeitskräftemangel und die Gefahr einer Rezession erhöhen den Druck auf die Unternehmen, ihre optimalen Strategien zu bestimmen. In Zeiten des Marktwachstums ist es für Unternehmen einfacher, in mehrere Wachstumsstrategien zu investieren oder alte Produkte weiter zu unterstützen. In Zeiten des Rückgangs ist es jedoch wichtig, abzuwägen, wie viel Wert jede dieser Optionen bringt.

Einem aktuellen Bericht von Gartner ® zufolge „...werden 78 % der CFO ihre Investitionen in die digitale Transformation von Unternehmen bis 2023 erhöhen oder beibehalten, selbst wenn die Inflation anhält."[1] Die Unternehmen bewerten ihr Engagement für die digitale Transformation nicht neu, sondern setzen ihre Ausgaben gezielter ein, um die Effizienz und Innovation langfristig zu steigern.

Tiefere Erkenntnisse

Als Antwort darauf bringt Apptio neue Updates auf den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, diese Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die Stückkosten zu senken, die der heutige Zeitpunkt erfordert. Moderne Technologieprojekte und -investitionen bestehen aus so vielen verschiedenen Ausgaben wie Arbeit, Hardware und Dienstleistungen, dass es schwierig sein kann, ihre wahren Kosten und ihren Wert anhand komplexer Daten und Berichte zu ermitteln.

Apptio bietet echte Transparenz und Flexibilität bei den Technologieausgaben, indem es Unternehmen mehrere Möglichkeiten bietet, ihre Daten einzusehen, zu verstehen und zu analysieren – von Einblicken in Projekte und Produkte auf hoher Ebene bis zu einer detaillierten Kostenanalyse auf Ressourcenebene. Das Ergebnis ist eine genauere Entscheidungsfindung und eine schnellere Fehlerbehebung.

Cloudability: Rightsizing Explorer

Unter Cloud Rightsizing versteht man den Prozess der Anpassung von Instance-Typen und -Größen an die Leistungs- und Kapazitätsanforderungen Ihrer Arbeitslast zu den geringstmöglichen Kosten. Der Rightsizing Explorer von Apptio ist eine leistungsstarke interaktive Starthilfe, mit der Sie die Empfehlungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen leicht nachvollziehen können. Dadurch lassen sich nicht nur mehr Empfehlungen schneller umsetzen, sondern auch die Rendite aus einer Vielzahl von Ansätzen zur Umstrukturierung potenziell erhöhen.

Kubernetes bietet Unternehmen eine unvergleichliche Flexibilität und Skalierbarkeit. Die Kosten für den Betrieb von Kubernetes verteilen sich jedoch auf mehrere Schultern und können schwer zu verfolgen sein. Amortisationstechniken ermöglichen es Unternehmen, die Kosten für einen Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum zu planen. Apptios Ergänzung der Container-Kostenzuweisung von Cloudability um die Metrikkosten (amortisiert) ermöglicht es den Benutzern, die vollen Kosten für verbrauchte Reserved Instances (RI) und Sparpläne (SP) auf Kubernetes-Cluster anzuwenden. Das löst Probleme im Zusammenhang mit Kosten, die übermäßig reduziert (RI) oder überhöht (SP) erscheinen.

Apptio Business Intelligence (BI) hat die Möglichkeiten der Benutzer verbessert, Berichte zu organisieren, zu personalisieren und mit Kontext zu versehen. Unternehmen müssen in der Lage sein, mit ihren Berichten eine Geschichte zu erzählen, sei es visuell, organisatorisch oder mit den richtigen Daten, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen im gesamten Unternehmen kommuniziert werden und die wichtigsten Stakeholder aufeinander abgestimmt sind.

Um die Interaktivität und das Engagement weiter zu verbessern, fügt Apptio BI eine Vielzahl von Funktionen hinzu, darunter erweiterte Drill-Funktionen, alternative Messgrößenauswahl und globale Zeitfilterung, die das Potenzial für Analysen erweitern und ein vollständig interaktives Berichtserlebnis schaffen.

Kunden, die ihre Projekt- und Investitionskosten verstehen wollen, sehen sich mit Problemen konfrontiert, die sich aus unverbundenen Planungs- und Managementsystemen ergeben. Die integrierte Investitionsplanung (IIP) ermöglicht es IT-Organisationen, ein tieferes Verständnis der Projekt-/Investitionskosten und ihrer Auswirkungen auf die derzeitigen und zukünftigen Budgets zu erlangen, wie z. B. interne und externe Arbeits-, Infrastruktur-, Lieferanten- und andere Ausgaben.

Geschäftswert aufzeigen

Die neuen Funktionen von Apptio helfen dabei, Projektinvestitionen mit der Wertschöpfung zu verknüpfen, indem sie Datensilos zwischen Unternehmen, Finanzwesen und IT aufbrechen und Einblicke in Echtzeit präsentieren, die die Zusammenarbeit und Abstimmung verbessern.

Datenintegration von ApptioOne und Targetprocess

Die Integration von ApptioOne und Targetprocess verbindet den CFO und die Finanzteams mit jeder Ebene der agilen Geschäftsfunktionen, darunter Portfoliomanager, Produktteams und Agile Entwicklungsteams. Dadurch werden die blinden Flecken im Finanzbereich beseitigt, die häufig durch Agile-Praktiken im großen Maßstab entstehen. Diese Integration ermöglicht es Agile Produktteams, Einblicke in Nicht-Lohnkosten wie Supportverträge, aktivierte Anlageninvestitionen oder die Nutzung von Cloud-Diensten zu erhalten. Gleichzeitig erhalten die CFOs und Finanzteams einen genaueren Überblick über die Kosten von Agile Programmen, indem sie die tatsächlichen Kapazitäts- und Arbeitskosten erfassen und kapitalisieren.

Die Rightsizing ROI-Funktion von Cloudability ist jetzt für alle Kunden verfügbar, ohne dass eine Integration mit Jira erforderlich ist. Das bedeutet, dass individuelle Rightsizing-Empfehlungen automatisch und vollständig in Cloudability nachverfolgt werden können. So erhalten die Ingenieure eine eindeutige Liste mit Einsparmaßnahmen, die sie priorisieren können.

Eine erweiterte Bibliothek mit vorgefertigten Berichten hilft den Benutzern, aussagekräftige Berichte zu erstellen und Zeit zu sparen, indem sie einen einfachen Ausgangspunkt für die Berichtserstellung bietet. Diese größere, sofort einsatzbereite Bibliothek deckt eine Vielzahl spezifischer Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen ab und bedeutet, dass die Benutzer weniger Zeit mit der Erstellung von Berichten und mehr Zeit mit der Analyse verbringen können.

Beschleunigung der geschäftlichen Agilität

Die Innovationen von Apptio helfen Unternehmen, ihre betriebliche Agilität zu steigern und schneller auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten unterstützt Apptio Unternehmen dabei, die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen, den Planungsprozess zu beschleunigen, Finanzmittel auf die wichtigsten Projekte zu lenken und Teams unabhängig von ihrem gewählten Betriebsmodell eine handlungsfähige Richtung zu geben.

Targetprocess: Verbesserungen der Lösungsbibliothek

Die kontinuierliche Erweiterung der Targetprocess Solutions Library ermöglicht es Kunden, schnell eine Mischung aus Agile-Lösungen einzusetzen. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Agilität erhöhen und durch den beschleunigten Einsatz einer Mischung aus Industriestandards, Frameworks und Methodologien schneller Werte realisieren können.

Eine Reihe von Lösungen, die der Bibliothek hinzugefügt werden, unterstützt die Funktionen für das Portfolio-Management. Diese Lösungen umfassen eine ganze Reihe von schlanken Budgetierungsmechanismen, einschließlich partizipativer Budgetierung, Festlegung von Richtlinien und horizontaler Planung. Damit wird dem Bedarf von Unternehmen Rechnung getragen, Strategien anzupassen und Planungen schneller und häufiger als je zuvor durchzuführen und gleichzeitig die Höhe der nicht optimierten Ressourcen- und Budgetzuweisungen zu kontrollieren, die auf Portfolioebene mit der zunehmenden Verbreitung von Agile-Praktiken im gesamten Unternehmen weiter ansteigen können.

Apptio liefert eine native Integrationslösung für Targetprocess und Azure DevOps, eines der meistgenutzten Agile Team-Tools in der Branche. Durch die Investition in native Integrationen ermöglicht Targetprocess den Teams, ihre bevorzugten Methoden beizubehalten und mit Programmen, Portfolios und den sich schnell entwickelnden Prioritäten des Unternehmens in Verbindung zu bleiben.

„Unternehmen sehen sich aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen einem erhöhten Druck auf ihre Budgets ausgesetzt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die wichtigsten Entscheidungsträger mit den besten Tools ausgestattet sind, um sicherzustellen, dass ihre Technologieinvestitionen den Geschäftswert steigern", sagte Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei Apptio.„Traditionelle Finanzmanagement-Tools können mit den Anforderungen des sich schnell verändernden technologischen Umfelds nicht mithalten. Wie Gartner hervorgehoben hat, werden die Gewinner auf der anderen Seite dieses Zyklus die richtigen digitalen Initiativen in ihrem Unternehmen weiter vorantreiben, selbst wenn sie sich einem wachsenden Druck auf ihre Gewinne gegenübersehen."

Unternehmen, die operative Agilität und Transparenz aufbauen, sind am besten in der Lage, diese Herausforderung zu meistern. „Indem wir mit Apptio für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit in unserer gesamten Organisation gesorgt haben, konnten wir unsere Agilität erhöhen, Kosten in Bereichen senken, die keinen geschäftlichen Nutzen bringen, und unsere Rendite aus strategischen Investitionen genau messen", so Ronan Hughes, Principal Architect für Core Banking und Group Manufacturing bei der Bank of Ireland. „Die Bank of Ireland hat im Jahr 2020 ein umfangreiches und komplexes Kernumwandlungsprogramm durchgeführt und in Zusammenarbeit mit Apptio weitere bedeutende Fortschritte erzielt. Kürzlich haben wir von einem anfänglichen vierwöchigen Proof-of-Concept in nur fünf Monaten mithilfe von TBM unser erstes umfassendes Gesamtbetriebskostenmodell für die gesamte Bank umgesetzt."

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.apptio.com/products/

[1] Gartner-Pressemitteilung, laut Gartner werden 78 % der CFOs ihre Investitionen in digitale Unternehmen bis 2023 erhöhen oder beibehalten, selbst wenn die Inflation anhält, 25. Mai 2022, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-05-19-gartner-says-78-percent-of-cfos-will-increase-or-maintain-enterprise-digital-investments-through-2023-even-if-inflation-persists . GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung des Unternehmens verwendet. Alle Rechte vorbehalten

Informationen zu Apptio

Apptio gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Technologie-Investitionsentscheidungen auf Basis zuverlässiger, umsetzbarer Erkenntnisse zu verbinden, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mehr als 60 Prozent der Fortune-100-Unternehmen vertrauen Apptio bei der Verwaltung ihrer Ausgaben für das gesamte IT-Portfolio und darüber hinaus, damit sie sich darauf konzentrieren können, Innovationen zu liefern. Apptio erfasst automatisch große Mengen an unternehmens- und technologiespezifischen Ausgaben- und Betriebsdaten und strukturiert sie intelligent. Apptio ermöglicht es Nutzern aus allen Bereichen, Berichte zu erstellen, zu analysieren, zu planen und ihre Investitionen gemeinsam, effizient und sicher zu verwalten. Erfahren Sie mehr auf Apptio.com.

