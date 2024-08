Elektronen Energie Corporation Beitritt Magnetische Holdings

LANCASTER, Pa., 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Electron Energy Corporation („EEC") hat sich Magnetic Holdings, LLC, der Muttergesellschaft von Dexter Magnetic Technologies („Dexter") und Magnetic Component Engineering („MCE") angeschlossen. Magnetic Holdings ist ein Portfoliounternehmen von Tinicum.

Die Familie Walmer, die 1970 EEC als weltweit ersten Hersteller von Samarium-Kobalt-Magneten gründete, behielt eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Magnetic Holdings, und Michael Walmer, ihr Vorsitzender und CEO, trat dem Vorstand von Magnetic Holdings bei. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Durch die Transaktion entsteht eine Gruppe von führenden Dauermagnetunternehmen, die jeweils über einzigartige und sich ergänzende Fähigkeiten verfügen, um die anspruchsvollsten Herausforderungen der Kunden zu lösen. Die Geschäftsbereiche von Magnetic Holdings beschäftigen zusammen fast 500 Mitarbeiter und verfügen über eine Produktionsfläche von über 200.000 Quadratmetern, die wichtige Anwendungen für Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Halbleiter, Energie und Industrie liefern.

Die Unternehmen von Magnetic Holdings werden zusammenarbeiten, um integrierte Lösungen anzubieten, die die technisch fortschrittlichsten Rohstoffe, erstklassige Magnetfertigungs- und Montagekapazitäten sowie Fachwissen bei der Konzeption und Entwicklung kundenspezifischer Hochleistungsmotoren und elektromechanischer Komponenten nutzen, unterstützt von einem der größten technischen und kommerziellen Teams der Branche. Darüber hinaus verfügt Magnetic Holdings nun über vier hochleistungsfähige Anlagen an drei verschiedenen Standorten und einen vertikal integrierten Herstellungsprozess, wodurch eine robuste und widerstandsfähige Lieferkette geschaffen wurde.

Magnetic Holdings wird von Tinicum unterstützt, das über 2,4 Milliarden US-Dollar an zugesagtem Kapital verfügt und damit die finanziellen, operativen und strategischen Ressourcen für das Wachstum und die Stabilität bietet, die sich aus seiner langfristigen Eigentümerphilosophie ergibt.

Herr Walmer erklärte: „In 54 Jahren ist EEC von zwei Personen mit einer großen Vision und geringen Ressourcen zu einem Team von 150 engagierten und talentierten Personen gewachsen, die unsere spezialisierten Märkte mit Stärke bedienen. EEC wird auch weiterhin neue Möglichkeiten finden, um das zu tun, was noch nie zuvor getan wurde, und zwar zur Unterstützung von Initiativen in den Bereichen Weltraumforschung, Luftfahrt, Verteidigung, Medizin und Energie. Unser Wachstum wird durch diese neue, dynamische Beziehung mit diesen starken Partnern gefördert. Dieses Wachstum ermöglicht es EEC, mit der zunehmenden vitalen Kundennachfrage Schritt zu halten und unseren Mitarbeitern eine kontinuierliche sinnvolle Arbeit zu bieten."

Er fuhr fort: „Nach der Prüfung von Partnerschaften mit Unternehmen, die ebenfalls in unserer familiengeführten Kultur verwurzelt sind und deren Vorzüge zu schätzen wissen, haben wir ein Unternehmen gefunden, das sich durch eine sehr gute Übereinstimmung mit unseren Werten auszeichnet: Tinicum. Sowohl Tinicum als auch EEC werden von ihren Gründerfamilien geführt, was eine Fortsetzung der Vision für die Zukunft und ein langfristiges Vermächtnis gewährleistet. Außerdem gehören zu Magnetic Holdings jetzt drei der stärksten und unternehmerischsten Magnetunternehmen in den Vereinigten Staaten. Gemeinsam werden beide Unternehmen von der Zusammenarbeit innerhalb von Magnetic Holdings, der Stärke und Größe des größeren Unternehmens und den Kapitalressourcen von Tinicum profitieren, während sie gleichzeitig ihre Flexibilität und Vitalität in jedem unserer jeweiligen Märkte beibehalten. Aufgrund unseres Talents und unserer Kreativität wissen wir, dass EEC auch in Zukunft Lösungen für eine gesunde, sichere Nation und für die Herausforderungen einer dynamischen Welt entwickeln wird."

Joe Stupfel, CEO von Magnetic Holdings, erklärte: „Wir sind begeistert, unsere Kräfte mit EEC zu vereinen, einem Unternehmen, dessen Fähigkeiten, Mitarbeiter und Führung wir sehr schätzen. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden mit nun eine umfassende Lösung anbieten können - einzigartig in der Magnetikbranche - mit der Möglichkeit, kundenspezifische Samarium-Kobalt-Formulierungen zu entwerfen und zu produzieren, Magnete mit erstklassiger Geschwindigkeit, Präzision und Qualität zu fertigen und Baugruppen und Motoren zu entwickeln, zu entwerfen und zu bauen, die auf Kundenanwendungen zugeschnitten sind."

Stupfel fügte hinzu: „Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Investitionen in ihre berufliche und persönliche Entwicklung kommen nicht nur ihnen selbst zugute, sondern steigern auch die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen. Die größere Größe unseres Unternehmens bietet allen Mitarbeitern von Dexter, EEC und MCE die Möglichkeit zu wachsen. Wir sind bestrebt, die besten Talente in der Magnetikbranche anzuziehen und zu halten und in jedem Markt, in dem wir tätig sind, der Arbeitgeber erster Wahl zu sein."

Rich Dosik, Partner bei Tinicum, erklärte: „Wir sind begeistert, Partner der Familie Walmer und dem Team von EEC zu sein, und wir fühlen uns geehrt, dass sie uns ihr Geschäft anvertraut haben. Wir haben den größten Respekt und die größte Bewunderung für die EWG. Wie schon bei Dexter und MCE freuen wir uns darauf, weiterhin erhebliche Investitionen in EEC zu tätigen, um deren Wachstum zu unterstützen, während wir Magnetic Holdings langfristig aufbauen."

Über EEC

EEC ist ein erfahrener Entwickler und führender amerikanischer Hersteller von Seltenerdmagneten für die globale Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, Medizin und Halbleiterindustrie. EEC wurde 1970 von Marlin Walmer gegründet, hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und ist der einzige vertikal integrierte amerikanische Hersteller von DFARS- und ITAR-konformen Samarium-Kobalt-Magneten. Die Fähigkeit von EEC, die Materialzusammensetzung zu steuern, ermöglicht eine individuelle Anpassung und präzise Kontrolle der magnetischen Eigenschaften. Die Ingenieure von EEC arbeiten mit den Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln und Anwendungen zu ermöglichen, die vorher nicht möglich waren. Weitere Informationen über die EWG, , finden Sie unter www.electronenergy.com.

Über Dexter

Dexter bietet spezialisierte magnetische Komponenten und Baugruppen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Halbleiterherstellung, Öl und Gas sowie industrielle Endmärkte. Dexter löst seit 1951 komplexe Kundenprobleme und stellt seine Produkte am Hauptsitz in Elk Grove Village, Illinois, her. Dexter stellt DFARS- und ITAR-konforme Produkte her und besitzt die Zertifizierungen AS9100D, ISO13485 und ISO9001. Weitere Informationen über Dexter finden Sie unter www.dextermag.com.

Über MCE

MCE stellt Dauermagnete und Magnetbaugruppen für die anspruchsvollsten Anwendungen für Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin- und Industrietechnik her. MCE stellt DFARS- und ITAR-konforme Produkte her und besitzt die Zertifizierungen AS9100D und ISO9001. Weitere Informationen über MCE finden Sie unter und www.mceproducts.com.

Über Tinicum

Tinicum, 1974 als Family Investment Office gegründet, ist eine private Partnerschaft, die eine diversifizierte Gruppe von Industrie-, Vertriebs- und Technologieunternehmen verwaltet. Tinicum hat seinen Sitz in New York und unterhält außerdem Büros in San Francisco, Houston und Frankfurt. Weitere Informationen über Tinicum finden Sie unter www.tinicum.com.

