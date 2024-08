Electron Energy Corporation rejoint Magnetic Holdings

LANCASTER, Pa., 1 août, 2024 /PRNewswire/ -- Electron Energy Corporation (« EEC ») a rejoint Magnetic Holdings, LLC, la société mère de Dexter Magnetic Technologies (« Dexter ») et Magnetic Component Engineering (« MCE »). Magnetic Holdings est une société de portefeuille de Tinicum.

La famille Walmer, qui a fondé EEC en 1970 en tant que premier fabricant mondial d'aimants en samarium-cobalt, a conservé une participation minoritaire significative dans Magnetic Holdings, et Michael Walmer, son président-directeur général, a rejoint le conseil d'administration de Magnetic Holdings. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

L'opération crée un groupe de sociétés leaders dans le domaine des aimants permanents, chacune disposant de capacités uniques et complémentaires pour relever les défis les plus exigeants des clients. Les entreprises de Magnetic Holdings emploient collectivement près de 500 personnes et disposent d'un espace de production de plus de 200 000 pieds carrés. Elles fournissent des applications critiques aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine, des semi-conducteurs, de l'énergie et de l'industrie.

Les entreprises de Magnetic Holdings collaboreront pour fournir des solutions intégrées, en utilisant les matières premières les plus avancées techniquement, des capacités de fabrication et d'assemblage d'aimants de classe mondiale, et une expertise dans la conception et le développement de moteurs à haute performance et de composants électromécaniques personnalisés, le tout soutenu par l'une des plus grandes équipes d'ingénierie technique et commerciale de l'industrie. En outre, Magnetic Holdings dispose désormais de quatre installations très performantes réparties sur trois sites distincts et d'un processus de fabrication verticalement intégré, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement solide et résistante.

Magnetic Holdings est soutenu par Tinicum, qui dispose de plus de 2,4 milliards de dollars de capital engagé, fournissant les ressources financières, opérationnelles et stratégiques pour se développer et la stabilité qui découle de sa philosophie d'actionnariat à long terme.

M. Walmer a déclaré : « En 54 ans, EEC est passé de deux personnes avec une grande vision et peu de ressources à une équipe de 150 personnes engagées et talentueuses qui servent avec force nos marchés spécialisés. L'EEC continuera à trouver de nouvelles opportunités pour faire ce qui n'a jamais été fait auparavant afin de soutenir l'exploration spatiale, l'aviation, la défense, les initiatives médicales et énergétiques. Notre croissance sera renforcée par cette nouvelle relation dynamique avec ces partenaires solides. Cette croissance permet à EEC de répondre à la demande croissante et vitale de ses clients, tout en offrant à ses employés un travail continu et utile ( ). »

Et de poursuivre : « Après avoir exploré des partenariats avec des entreprises qui sont également enracinées dans notre culture familiale et en apprécient les avantages, nous en avons trouvé une qui s'est distinguée par son adéquation avec nos valeurs : Tinicum. Tinicum et EEC sont toutes deux dirigées par leurs familles fondatrices, ce qui garantit la continuité de la vision d'avenir et de l'héritage à long terme. En outre, Magnetic Holdings regroupe aujourd'hui trois des entreprises magnétiques les plus fortes et les plus entreprenantes des États-Unis. Ensemble, chaque entreprise bénéficiera de la collaboration au sein de Magnetic Holdings, de la force et de l'envergure de la grande entreprise, et des ressources en capital de Tinicum, tout en maintenant l'agilité et la vitalité sur chacun de nos marchés respectifs. Grâce à notre talent et à notre créativité, nous savons qu'EEC continuera à concevoir des solutions pour une nation saine et sûre et pour relever les défis d'un monde dynamique pour les générations à venir ».

Joe Stupfel, PDG de Magnetic Holdings, a déclaré : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'EEC, une entreprise dont nous estimons au plus haut point les capacités, les employés et les dirigeants. Nous sommes ravis de pouvoir désormais offrir à nos clients une solution complète - unique dans l'industrie du magnétisme - avec la possibilité de concevoir et de produire des formulations de cobalt de samarium personnalisées, de fabriquer des produits magnétiques avec une vitesse, une précision et une qualité de classe mondiale, et de concevoir et de construire des assemblages et des moteurs personnalisés pour les applications des clients ».

M. Stupfel a ajouté : « Nos employés sont notre atout le plus important. Investir dans leur carrière et leur développement personnel ne leur est pas seulement bénéfique, mais accroît les capacités de nos entreprises. La taille plus importante de notre entreprise ( ) crée des opportunités de croissance pour tous les employés de Dexter, EEC et MCE . Nous nous efforçons d'attirer et de retenir les meilleurs talents de l'industrie du magnétisme et d'être l'employeur de choix sur chaque marché où nous sommes présents ».

Rich Dosik, partenaire à Tinicum, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être partenaire avec la famille Walmer et l'équipe d'EEC, et nous sommes honorés qu'ils nous aient confié leur entreprise. Nous avons le plus grand respect et la plus grande admiration pour l'EEC. Comme nous l'avons fait pour Dexter et MCE, nous sommes ravis de continuer à faire des investissements importants dans EEC pour l'aider à se développer pendant que nous construisons Magnetic Holdings pour le long terme ».

A propos d'EEC

EEC est un développeur expert et un producteur américain de premier plan d'aimants en terres rares destinés aux marchés mondiaux de l'aérospatiale, de la défense, de l'énergie, de la médecine et des semi-conducteurs. Fondée en 1970 par Marlin Walmer, EEC a son siège en Pennsylvanie et est le seul fabricant américain à intégration verticale d'aimants en samarium-cobalt conformes aux normes DFARS et ITAR. La capacité de l'EEC à contrôler la composition des matériaux permet une personnalisation et un contrôle précis des propriétés magnétiques. Les ingénieurs d'EEC collaborent avec les clients pour concevoir des solutions et permettre des applications qui n'étaient pas possibles auparavant. Pour plus d'informations sur l'EEC, visitez www.electronenergy.com.

A propos de Dexter

Dexter fournit des composants et des assemblages magnétiques spécialisés destinés à des applications exigeantes dans les domaines de la médecine, de l'aérospatiale, de la défense, de la fabrication de semi-conducteurs, du pétrole et du gaz, et des marchés finaux industriels. Dexter résout les problèmes complexes de ses clients depuis 1951 et fabrique ses produits à son siège d'Elk Grove Village, dans l'Illinois. Dexter fabrique des produits conformes aux normes DFARS- et ITAR et détient les certifications AS9100D, ISO13485 et ISO9001. Pour plus d'informations sur Dexter, visitez le site www.dextermag.com.

À propos de MCE

MCE fabrique des aimants permanents et des assemblages d'aimants pour les applications les plus exigeantes des clients des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine et de la technologie industrielle. MCE fabrique des produits conformes aux normes DFARS et ITAR et détient les certifications AS9100D et ISO9001. Pour plus d'informations sur MCE, visitez www.mceproducts.com.

À propos de Tinicum

Tinicum, fondé en 1974 en tant que bureau d'investissement familial, est un partenariat privé qui gère un groupe diversifié d'entreprises de fabrication industrielle, de distribution et de technologie. Basé à New York, Tinicum possède également des bureaux à San Francisco, Houston et Francfort. Pour plus d'informations sur Tinicum, consultez le site www.tinicum.com.

Contact avec les médias :

Roger Mountford, vice-président des ventes et du marketing

[email protected]