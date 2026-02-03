Elevated Materials schließt das erste Jahr mit starker wirtschaftlicher Dynamik ab und gibt Pläne zur Verdreifachung der Produktion bis 2026 bekannt

Das Unternehmen liefert mehr als 100 Kilometer an einen seiner Kunden und beschleunigt die Produktion in Richtung Gigawattstunden-Maßstab

SANTA CLARA, Kalifornien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Elevated Materials gab heute anlässlich seines einjährigen Jubiläums wichtige Meilensteine bekannt und hob dabei das rasante Wachstum in den Bereichen Produktion, Kundenakzeptanz und Unternehmensgröße hervor. Elevated Materials wurde am 1. Februar 2025 mit einer Investition des TPG Rise Climate Fund aus Applied Materials ausgegliedert.

Das Unternehmen schloss das Jahr 2025 mit einer Rekordproduktion von ultradünnen Lithium-Metallfolien ab und lieferte Produkte an mehr als 30 Kunden weltweit. Insbesondere hat Elevated Materials mehr als 100 Kilometer Lithiumfolie an einen einzigen Kunden geliefert, was die starke Marktnachfrage nach hochwertigen, skalierbaren Lithiummetall-Lösungen unterstreicht.

„Die Branche ist seit langem auf der Suche nach einer zuverlässigen Quelle für hochwertige, ultradünne Lithiumfolien, um die Batterieleistung zu verbessern", erklärte Jim Cushing, CEO von Elevated Materials. „Wir schließen diese Lücke mit unseren ultradünnen, glatten und fehlerarmen ELi™-Folien. Die Nachfrage nach Lithium-Metall-Anoden ist besonders hoch, da ELi sowohl die Sicherheit als auch die Leistung erheblich verbessert."

Die proprietären Roll-to-Roll-Vakuumbeschichtungsplattformen von Elevated Materials produzieren ELi, die hochwertigsten ultradünnen Lithiummetallfolien der Branche. Diese Folien ermöglichen Anodenarchitekturen der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge, Unterhaltungselektronik, Luftfahrt und Energiespeicher im Netzmaßstab.

Die Produktionsdynamik des Unternehmens spiegelt die zunehmende Dringlichkeit wider, mit der Batteriehersteller eine zuverlässige Versorgung mit ultradünnen Lithium-Metall-Anoden sicherstellen möchten, da fortschrittliche Zellkonstruktionen immer näher an die kommerzielle Einführung rücken.

Mit Blick auf die Zukunft stellte Elevated Materials fest, dass der Schwerpunkt im Jahr 2026 auf der Skalierung der Produktion liegen wird, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

„Im Laufe des Jahres 2026 wird Elevated Materials die Produktion weiter auf eine echte Gigawattstunden-Skala ausweiten", fügte Cushing hinzu. „Angesichts der steigenden Kundennachfrage verdreifachen wir unsere Produktionskapazität, um die kommerziellen Batterieprogramme unserer wichtigsten Kunden zu unterstützen."

Das erfolgreiche erste Jahr und die rasante Expansion von Elevated Materials festigen die Position des Unternehmens als wichtiger Lieferant für Entwickler von Batterien der nächsten Generation, die nach konsistenten, skalierbaren Lithium-Metall-Lösungen suchen.

Informationen zu Elevated Materials

Elevated Materials ist ein Unternehmen im Portfolio von TPG Rise Climate, das aus Applied Materials hervorgegangen ist und sich auf die Skalierung bahnbrechender Batterietechnologien konzentriert, um die globale Dekarbonisierung und Elektrifizierung voranzutreiben. Das Unternehmen stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Halbleiter und Roll-to-Roll-Vakuumbeschichtung, um die branchenweit breitesten und hochwertigsten ultradünnen Lithiumfolien anzubieten. Die Folien von Elevated erhöhen die Energiedichte, verlängern die Lebensdauer der Batterie und ermöglichen ein deutlich schnelleres Laden bei Lithium-Ionen-Batterieanwendungen und Anodenchemikalien.