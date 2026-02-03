엘리베이티드 머티리얼즈, 강력한 상업적 모멘텀과 함께 1주년 맞이…2026년 3배 증산 계획 발표

주요 고객사 한 곳에 리튬 필름 100킬로미터 이상 공급…기가와트시(GWh) 규모 생산 체제로 가속

산타클라라, 캘리포니아주, 2026년 2월 3일 /PRNewswire/ -- 엘리베이티드 머티리얼즈(Elevated Materials)가 설립 1주년을 맞아 생산 확대, 고객 채택 증가, 조직 규모 성장 등 주요 이정표를 달성했다고 발표했다. 엘리베이티드 머티리얼즈는 2025년 2월 1일 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials)에서 분사했으며, TPG 라이즈 클라이밋 펀드(TPG Rise Climate Fund)로부터 투자를 유치했다.

회사는 2025년을 초박형 리튬 금속 필름 부문 사상 최대 생산 실적으로 마무리했으며, 전 세계 30곳 이상의 고객사에 제품을 공급했다. 특히 단일 고객사에 100킬로미터가 넘는 리튬 필름을 납품하며, 고품질의 확장 가능한 리튬 금속 솔루션에 대한 강력한 시장 수요를 입증했다.

엘리베이티드 머티리얼즈의 짐 쿠싱(Jim Cushing) 최고경영자(CEO)는 "배터리 성능 향상을 위해 고품질 초박형 리튬 필름의 안정적인 공급원은 오랫동안 업계의 과제였다"며 "엘리베이티드 머티리얼즈는 초박형•고평탄•저결함 특성을 갖춘 ELi™ 필름으로 이 공백을 메우고 있다"고 말했다. 이어 "특히 리튬 금속 음극 분야에서 ELi는 안전성과 성능을 모두 크게 향상시키며 수요가 집중되고 있다"고 덧붙였다.

엘리베이티드 머티리얼즈의 독자적인 롤투롤(Roll-to-roll) 진공 증착 플랫폼은 업계 최고 품질의 초박형 리튬 금속 필름인 ELi를 생산한다. 이 필름은 전기차, 가전, 항공, 전력망 규모 에너지 저장장치 등 다양한 분야에서 차세대 음극 구조 구현을 가능하게 한다.

회사의 이 같은 생산 모멘텀은 고도화된 배터리 셀 설계가 상용화 단계에 가까워지면서, 배터리 제조사들이 안정적인 초박형 리튬 금속 음극 공급망 확보를 시급한 과제로 인식하고 있음을 반영한다.

엘리베이티드 머티리얼즈는 2026년을 고객 수요 증가에 대응하기 위한 증산의 해로 삼을 계획이다.

쿠싱 CEO는 "2026년에 접어들면서 엘리베이티드 머티리얼즈는 진정한 기가와트시(GWh) 규모 생산 체제로의 전환을 본격화할 것"이라며 "가속화되는 고객 수요에 대응하기 위해 생산능력을 3배로 확대해 주요 고객사의 상업용 배터리 프로그램을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

설립 첫해의 성공적인 성과와 빠른 규모 확장은, 일관성과 확장성을 갖춘 리튬 금속 솔루션을 필요로 하는 차세대 배터리 개발사들에게 엘리베이티드 머티리얼즈가 핵심 공급업체로 자리 잡았음을 보여준다.

엘리베이티드 머티리얼즈 소개

엘리베이티드 머티리얼즈는 어플라이드 머티리얼즈에서 분사한 기업으로 TPG 라이즈 클라이밋 포트폴리오에 속해 있으며, 혁신적인 배터리 기술의 대량 확산을 통해 글로벌 탈탄소화와 전동화를 가속하는 데 주력하고 있다. 반도체 및 롤투롤 진공 증착 분야에서 축적된 수십 년의 전문성을 바탕으로, 업계에서 가장 폭넓고 품질이 우수한 초박형 리튬 필름을 제공한다. 엘리베이티드의 필름은 에너지 밀도를 높이고 배터리 수명을 연장하며, 다양한 리튬이온 배터리 응용 및 음극 화학 분야에서 현저히 빠른 충전을 가능하게 한다.

미디어 문의:

딘 프랭클(Dean Frankel)

[email protected]

SOURCE Elevated Materials