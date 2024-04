Erfolgreicher Durchbruch des Gudauri-Tunnels im georgischen Nord-Süd-Korridor des KK-Autobahnprojekts

KAZBEGI, Georgien, 25. April 2024 /PRNewswire/ -- Am 23. April wurde ein wichtiger Tunnel der KK-Autobahn, des georgischen Nord-Süd-Korridors, vorzeitig erfolgreich durchbohren, wodurch sich die Fahrzeit von zuvor einer Stunde auf 20 Minuten verkürzt hat. Der Gudauri-Tunnel, der von der China Railway Tunnel Group Co., Ltd., gebaut wird, soll die seit Jahren bestehenden saisonalen Verkehrsbehinderungen beseitigen, unter denen das Land leidet.

Der 8860 Meter lange Tunnel wird nicht nur die Effizienz und Sicherheit des Nord-Süd-Autobahnkorridors verbessern, sondern auch den Tourismus, die Beschäftigung, die Erreichbarkeit und den Grenzhandel in den nördlichen Bergregionen Georgiens erheblich fördern. Er wird außerdemGeorgiens Status als wichtigen Verkehrsknotenpunkte aufwerten und einen bedeutenden Korridor zwischen Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und anderen Nachbarländern bilden.

Der georgische Nord-Süd-Korridor KK Highway hat eine Gesamtlänge von 22,7 Kilometern. Der 10 Kilometer lange Abschnitt LOT1 wird von der China Railway Tunnel Group Co., Ltd., gebaut, deren Wahrzeichen der Gudauri-Tunnel ist. Dieser Abschnitt ist als zweispurige Schnellstraße konzipiert und stellt das größte einzelne Infrastrukturprojekt in Georgien dar.

Die Tunnelbohrmaschine mit dem Namen „Kaukasus" spielte beim Bau des Tunnels eine entscheidende Rolle. Die von China entwickelte „Kaukasus" ist 182 Meter lang und wiegt 3.900 Tonnen. Sie verfügt über eine maximale Schubkraft von 22.600 Tonnen und eine Gesamtleistung von 9.900 Kilowatt. Mit einem Grabungsdurchmesser von 15,08 Metern ist sie die weltweit größte Tunnelbohrmaschine ihrer Art.

Mit einem maximalen monatlichen Vortrieb von 426 Metern stellte die „Kaukasus" einen neuen Rekord im TBM-Tunnelbau mit großem Durchmesser auf und übertraf damit die bisherige Schätzung von „höchstens 320 Metern pro Monat" in der Branche. Dieser Durchbruch wurde durch das innovative Design der „Kaukasus" erzielt, das eine synchronisierte Aushub- und Montagetechnik beinhaltet, welche die Effizienz der Konstruktion erhöht.

Während des Bauprozesses legte das Projektteam großen Wert auf den Umweltschutz und überwachte kontinuierlich Lärm und Vibrationen. Bei jeglichen Überschreitungen der Umweltstandards wurden sofort Maßnahmen ergriffen, um diese zu beseitigen, was das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung verdeutlichte.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2395110/0423_CRTG1.jpg