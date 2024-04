Succesvolle doorbraak van de Gudauri-tunnel in het KK-snelwegproject van de noord-zuidcorridor in Georgië

KAZBEGI, Georgië, 25 april 2024 /PRNewswire/ -- Op 23 april werd een belangrijke tunnel van de KK Snelweg, de noord-zuidcorridor van Georgië, met succes eerder dan gepland doorgeboord. Door de reistijd terug te brengen van een uur naar 20 minuten, zal de Gudauri-tunnel, gebouwd door China Railway Tunnel Group Co, Ltd, naar verwachting een einde maken aan de seizoensgebonden verkeersproblemen waar het land al jaren last van heeft.

De 8860 meter lange tunnel zal niet alleen de efficiëntie en veiligheid van de noord-zuidsnelweg verbeteren, maar ook het toerisme, de werkgelegenheid, de toegankelijkheid en de grenshandel in de noordelijke berggebieden van Georgië een flinke impuls geven. Het zal ook de status van Georgië als cruciaal vervoersknooppunt verhogen, in de vorm van een vitale corridor die Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en andere buurlanden met elkaar verbindt.

De Georgische noord-zuidcorridor KK Snelweg heeft een totale lengte van 22,7 kilometer. Het 10 kilometer lange LOT1-gedeelte wordt gebouwd door China Railway Tunnel Group Co, Ltd., waarvan de Gudauri-tunnel een herkenningspunt is. Het is ontworpen als een tweerichtingsweg met twee rijbanen en vertegenwoordigt het grootste infrastructuurproject in Georgië.

De tunnelboormachine (TBM), ook wel de "Kaukasus" genoemd, speelde een cruciale rol bij de bouw van de tunnel. De Kaukasus is ontwikkeld door China en is 182 meter lang en weegt 3.900 ton. Het heeft een maximale stuwkracht van 22.600 ton en een totaal vermogen van 9.900 kilowatt. Met een uitgravingsdiameter van 15,08 meter is het wereldwijd de grootste in zijn soort.

Met een maximale maandelijkse voortgang van 426 meter vestigde de Kaukasus een nieuw record in de TBM-tunnelbouw met een grote diameter, waarmee de vorige schatting van "niet meer dan 320 meter per maand" in de industrie werd overtroffen. Deze doorbraak werd bereikt door het innovatieve ontwerp van de Kaukasus, dat gesynchroniseerde graaf- en montagetechnologie omvat, waardoor de bouw efficiënter verloopt.

Tijdens het bouwproces gaf het projectteam prioriteit aan milieubescherming en werd er voortdurend gelet op geluid en trillingen. Er werd onmiddellijk actie ondernomen om problemen die de milieunormen overschreden te verhelpen, wat getuigt van de inzet van het bedrijf voor duurzame ontwikkeling.