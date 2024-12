Erste Phase des Athlete365 Business Accelerator Programme startet mit Unterstützung von Alibaba.com

Der Olympionike und erfolgreiche Unternehmer Tony Parker hält als globaler Markenbotschafter von Alibaba.com eine Masterclass für angehende Unternehmer

GENF, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat in Zusammenarbeit mit Alibaba.com offiziell die erste Phase der vierten Ausgabe des Athlete365 Business Accelerator Programms gestartet. Dieses ermöglicht es aktuellen und ehemaligen Spitzensportlern, ihre Fähigkeiten in Geschäftsunternehmen zu übertragen. Alibaba.com unterstützt als erster weltweiter olympischer und paralympischer e-Commerce Services-Partner die Initiative.

Der Athlete365 Business Accelerator ist ein einzigartiger Business-Inkubator, der aktuellen und ehemaligen Spitzensportlern aus allen Bereichen die Möglichkeit gibt, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen und zu führen. Alibaba.com unterstützt das aktuelle Programm und die teilnehmenden Athleten mit Lehrmitteln, Mentoring-Programmen und finanziellen Mitteln.

Für die diesjährige Ausgabe haben sich mehrere hundert Sportler aus der ganzen Welt beworben. Etwas mehr als ein Drittel (38 %) kommt aus Europa, 20 % aus Afrika, 17 % aus Nordamerika, 13 % aus APAC und 12 % aus Südamerika. Mehr als die Hälfte (55 %) dieser Athleten hat ihr Land in der Vergangenheit bei den Olympischen Spielen vertreten, während 46 % immer noch an Wettkämpfen teilnehmen und gleichzeitig Unternehmer werden möchten.

Was ihre unternehmerischen Ambitionen anbelangt, so haben 56 % der Bewerber bereits eine Geschäftsidee, während 17 % einen ersten Prototyp ihrer Geschäftslösung entwickelt haben. Mehr als jeder Zehnte (12 %) hat bereits ein Unternehmen, das stabile Einnahmen erzielt.

Die vierte Auflage des Programms, das in mehreren Phasen unterteilt ist, wird den Teilnehmern Kenntnisse über geschäftskritische Bereiche und die Grundlagen des digitalen Handels und des globalen Handels vermitteln. Dazu gehören auch die globale Beschaffung und der Business-to-Business (B2B)-Export über digitale Marktplätze. Die Teilnehmer lernen auch die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhenden Tools von Alibaba.com kennen, die die Art und Weise verändern, wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Produkte beschaffen und mit Lieferanten weltweit in Kontakt treten. Mit den KI-Tools können Einkäufer mit einer Kombination aus Videos, Bildern und Wörtern nach Produkten suchen und natürlich und intuitiv in ihrer eigenen Sprache mit Lieferanten kommunizieren. Dies macht den Beschaffungsprozess einfacher und effizienter – und hilft dabei, Produktvisionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Das Programm beginnt in diesem Jahr am 3. Dezember mit einer öffentlich zugänglichen Masterclass von Tony Parker, dem globalen Markenbotschafter von Alibaba.com. Der zweifache Olympionike und Unternehmer erzählt darin allen Interessierten von seinem Weg vom Weltklassesportler zum erfolgreichen Unternehmer. Danach folgen ab dem 9. Dezember eine Reihe von Online-Kursen und virtuellen Bootcamps sowie ein persönliches Mentoring mit Experten von Alibaba.com, die den Sportlern das Wissen über die Entwicklung einer Idee und eines Geschäftsmodells sowie die Grundlagen des E-Commerce vermitteln.

Daten von Alibaba.com zeigen, dass fast zwei Drittel (63 %) der ehemaligen Sportler Schwierigkeiten haben, nach dem Sport eine neue Karriere zu finden. Durch die Teilnahme an dem Programm unterstützt Alibaba.com gemeinsam mit dem IOC die Athleten während und nach ihrer Sportkarriere, indem es ihnen Möglichkeiten bietet, in das Unternehmertum einzusteigen und ihre Fähigkeiten zu nutzen, um auch außerhalb des Sportplatzes erfolgreich zu sein.

Anne-Sophie Voumard, Managing Director von IOC Television & Marketing Services, erklärt: „Unsere weltweiten olympischen Partner spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Athleten in jeder Phase ihrer Entwicklung. Durch Initiativen wie den Athlete365 Business Accelerator nutzen wir das Fachwissen und die Ressourcen von Partnern wie Alibaba.com, um Athleten mit Fähigkeiten und Möglichkeiten auszustatten, die über ihre sportliche Karriere hinausgehen. Dieses Programm spiegelt das gemeinsame Engagement des IOC und seiner Partner wider, den Athleten zu helfen, über das Spielfeld hinaus erfolgreich zu sein."

Kuo Zhang, President von Alibaba.com, ergänzt: „Erfolgreiche Sportler und Unternehmer haben ähnliche Eigenschaften. Beide haben einen unvergleichlichen Elan und Entschlossenheit sowie den Willen zum Erfolg und die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Nach ihren sportlichen Erfolgen fällt es Sportlern jedoch oft schwer, sich in einer neuen Karriere zurechtzufinden. Wir bei Alibaba.com möchten den Übergang in die Welt des digitalen Handels und des Unternehmertums erleichtern und sind stolz darauf, am Athlete365 Business Accelerator Programm teilzunehmen, indem wir digitale Hilfsmittel und Anleitungen für die Teilhabe am globalen Handel bereitstellen."

Athlete365 ist die offizielle Gemeinschaft für Spitzensportler und Olympioniken, die Unterstützung durch relevante Ratschläge, Werkzeuge und Dienstleistungen bietet.

