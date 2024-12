Alibaba.com Soutient Le Lancement De La Premiere Phase Du Programme Athlete365 Business Accelerator

En tant qu'ambassadeur mondial d'Alibaba.com, Tony Parker, olympien et entrepreneur accompli, animera une masterclass pour les entrepreneurs en herbe

PARIS, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Comité International Olympique (CIO), en collaboration avec Alibaba.com, lance officiellement la première phase de la quatrième édition du programme Athlete365 Business Accelerator. Cette initiative a pour ambition d'aider les athlètes professionnels actuels et anciens, à mettre à profit leurs compétences pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alibaba.com est le premier partenaire mondial des services de commerce électronique des Jeux Olympiques et Paralympiques à soutenir ce programme.

Le programme Athlete365 Business Accelerator est un incubateur d'entreprises unique qui vise à fournir aux athlètes professionnels, en activité ou non, les compétences nécessaires pour créer et gérer leur propre entreprise. Dans le cadre de cette nouvelle édition, Alibaba.com s'engage à fournir aux participants des outils pédagogiques, des services de mentorat et des financements pour les soutenir dans leur transition professionnelle.

L'édition de cette année a attiré plusieurs centaines de candidatures d'athlètes du monde entier. Plus d'un tiers (38 %) proviennent d'Europe, 20 % d'Afrique, 17 % d'Amérique du Nord, 13 % de la région Asie-Pacifique et 12 % d'Amérique du Sud. Plus de la moitié (55 %) de ces athlètes ont représenté leur pays aux Jeux Olympiques, tandis que 46 % poursuivent encore leur carrière sportive et souhaitent devenir entrepreneurs en parallèle.

56% des candidats ont déjà défini leur projet entrepreneurial, tandis que 17 % ont réalisé un premier prototype de leur solution commerciale. Plus d'un sur dix (12 %) dirige déjà une entreprise qui génère des revenus stables.

La quatrième édition du programme, qui se déroulera en plusieurs phases, permettra aux participants de développer leurs connaissances dans des domaines clés des affaires tels que le e-commerce et le commerce mondial, ainsi que l'approvisionnement et l'exportation B2B via les marketplaces. Les participants auront l'opportunité de découvrir les outils d'intelligence artificielle d'Alibaba.com, qui transforment la façon dont les PME s'approvisionnent et établissent des connexions avec des fournisseurs à l'échelle mondiale. Grâce à ces outils, les acheteurs peuvent rechercher des produits en utilisant des vidéos, des images ou des mots et communiquer de manière intuitive avec les fournisseurs dans leur propre langue, simplifiant ainsi le processus pour concrétiser leurs projets entrepreneuriaux.

Cette année, le programme débutera le 3 décembre avec une masterclass ouverte à tous, animée par Tony Parker, double olympien et entrepreneur accompli, ambassadeur mondial d'Alibaba.com. Cette masterclass, ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir son parcours de sportif de haut niveau à entrepreneur accompli, sera suivie d'une série de bootcamps en ligne à partir du 9 décembre. Les participants bénéficieront également d'un mentorat personnalisé avec des experts d'Alibaba.com, visant à leur transmettre les connaissances nécessaires pour développer une idée et un modèle d'entreprise, ainsi que pour maîtriser les fondamentaux du e-commerce.

La récente étude d'Alibaba.com[1] révèlent que près de deux tiers (63 %) des anciens sportifs rencontrent des difficultés pour trouver une nouvelle carrière après le sport. En participant à ce programme, Alibaba.com s'associe au CIO pour soutenir les athlètes pendant et après leur carrière sportive, en créant de nouvelles opportunités pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat.

« Nos partenaires olympiques mondiaux jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des athlètes à chaque étape de leur parcours. Grâce à des initiatives comme le programme Athlete365 Business Accelerator, nous exploitons l'expertise et les ressources de partenaires tels qu'Alibaba.com pour doter les athlètes de compétences et d'opportunités qui s'étendent au-delà de leurs carrières sportives. Ce programme témoigne de l'engagement commun du CIO et de ses partenaires pour aider les athlètes à réussir dans leur carrière, tant sur le terrain qu'en dehors » déclare Anne-Sophie Voumard, Directrice Générale des Services de Télévision et Marketing du CIO.

« Les athlètes et les entrepreneurs à succès partagent de nombreuses qualités, telles que la détermination, le courage, et la capacité à prendre des risques. Cependant, après leurs succès sportifs, les athlètes ont souvent du mal à trouver leurs repères dans une nouvelle carrière. Chez Alibaba.com, nous souhaitons faciliter leur transition vers le monde du e-commerce et de l'entrepreneuriat. Nous sommes fiers de participer au programme Athlete365 Business Accelerator en fournissant des outils pratiques et des conseils sur la manière de s'engager dans le commerce mondial. » ajoute Kuo Zhang, Président d'Alibaba.com.

Pour plus d'informations, consultez : https://olympics.com/athlete365/offers/business-accelerator/become-an-entrepreneur-with-the-athlete365-business-accelerator

Athlete365 est la communauté officielle pour les athlètes d'élite et les olympiens, qui offre un soutien grâce à des conseils, des outils et des services pertinents.

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

[1] L'étude a été menée par Censuswide auprès de 427 anciens sportifs professionnels âgés de plus de 16 ans au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en France entre le 14 et le 20 juin 2024. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society, qui est basée sur les principes ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

