Erwärmen Sie sich für den Winter mit RED GOLD AUS EUROPA IHRE BIOLOGISCHE UND NACHHALTIGE WAHL

Unsere Tomaten werden voll ausgereift geerntet. Sie haben viel Mittelmeersonne getankt und sind äußerst schmackhaft. Während jedoch viele Lebensmittel am besten roh und frisch verzehrt werden sollten, bieten Dosentomaten einen höheren Gehalt an Lycopin – ein schützendes Antioxidans - als rohe Tomaten.

Dieses einfache Suppenrezept kombiniert Bio-Tomaten in Dosen mit einer klassischen Grundlage aus sautiertem Gemüse für einen vielschichtigen Geschmack. Das Karamellisieren der Bio-Tomatenpaste verleiht Ihrer Suppe eine wunderbare Tiefe.

Einfache Tomatensuppe: Portionen: 6-8

Zutaten:

1 große Zwiebel, grob gehackt

3 große Karotten, geschält und grob gehackt

2 Selleriestangen, grob gehackt

70 ml natives Olivenöl extra, etwas mehr zum Anrichten

1 1/2 Esslöffel Salz

2 Esslöffel Bio-Tomatenpaste

2 X 400 g-Dosen mit geschälten Bio-Tomaten in Saft, nicht abgegossen

600 ml Wasser

1/2 Teelöffel Zucker

1 Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer

Eine Prise Chiliflocken (optional)

Frisches Basilikum zum Anrichten (optional)

Anleitung:

1.In einer Küchenmaschine Zwiebeln, Karotten und Selleriestangen im Pulsbetrieb verarbeiten, bis eine grobe Paste entsteht.

2.Öl in einer großen Kasserolle bei mittlerer bis starker Hitze erhitzen. Gemüsepaste und Salz dazugeben. Unter häufigem Umrühren anbraten, bis die Mischung goldbraun ist - ca. 10 Minuten.

3.Hitze auf mittlere Einstellung reduzieren. Bio-Tomatenpaste dazugeben und 2 Minuten lang umrühren.

4.Bio-Tomaten aus der Dose und Wasser einrühren. Aufkochen und 10 Minuten bzw. so lange kochen lassen, bis die Tomaten zerfallen.

5.Schwarzen Pfeffer, Zucker und Chiliflocken (sofern verwendet) hinzufügen und mit einem Holzlöffel gut umrühren. Tomaten dabei zerdrücken. Weitere 20 Minuten kochen lassen und dabei weiter die ganzen Tomaten zerdrücken. Abschmecken.

6.Tomatenmischung in einen Mixer geben und pürieren (oder in der Kasserolle mit einem Stabmixer verarbeiten).

7.Nach Wunsch mit frischem Basilikum und einem Spritzer Olivenöl garnieren und servieren.

