EspeRare erhält von der Gates Foundation eine Förderung zur Weiterentwicklung einer neuartigen Therapie für Präeklampsie

GENF, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- EspeRare, ein wegweisendes gemeinnütziges Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Genf, gab heute bekannt, dass es von der Gates Foundation eine Grand-Challenges-Förderung erhalten hat. Dieser Meilenstein stärkt die Mission von EspeRare, Patienten in ressourcenarmen Regionen weltweit lebensverändernde Therapien zugänglich zu machen.

Breaking the cycle of preeclampsia : advancing a novel maternal-fetal treatment

Die von der Gates Foundation finanzierte Initiative „Grand Challenges" unterstützt mutige Ideen, die Innovationen zur Bewältigung dringender globaler Gesundheits- und Entwicklungsprobleme vorantreiben. Die Förderung wird die Entwicklung eines neuartigen Therapieansatzes für Präeklampsie vorantreiben, einer schweren und potenziell lebensbedrohlichen Schwangerschaftskomplikation, die durch Bluthochdruck und Organfunktionsstörungen gekennzeichnet ist. Präeklampsie betrifft jedes Jahr Millionen von Frauen und Babys und ist nach wie vor eine der Hauptursachen für die Mütter- und Neugeborenensterblichkeit, insbesondere in ressourcenarmen Regionen. Die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt, wobei eine Frühgeburt oft die einzige Option ist.

„Wir sind der Gates Foundation für ihre Unterstützung sehr dankbar. Sie stärkt unser Engagement für die Gesundheit von Müttern und Föten und hilft uns, Innovationen für die frühe Kindheit einer sorgfältigen klinischen Bewertung für die Familien zu unterziehen, die sie am dringendsten benötigen," sagte Caroline Kant, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von EspeRare. „Sie unterstreicht auch, dass ein zweckorientiertes Modell zur Arzneimittelentwicklung wie das unsere dazu beitragen kann, verantwortungsvolle Optionen für lange übersehene Erkrankungen wie Präeklampsie zu erschließen."

Das Programm von EspeRare zielt darauf ab, ein ursprünglich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeltes orales Kleinmolekül für einen neuen Zweck einzusetzen. Aufbauend auf seinem bewährten Sicherheitsprofil bei Tausenden von Patienten soll das Projekt die klinische Bewertung bei Schwangeren beschleunigen. Das Ziel ist die Entwicklung einer sicheren, wirksamen und weltweit zugänglichen Therapie für Präeklampsie, die die Überlebens- und Gesundheitsergebnisse für Mütter und ihre ungeborenen Kinder verbessern kann, insbesondere in Regionen mit hoher Belastung. „Durch die Kombination von rigoroser translationaler Wissenschaft mit einem Fokus auf der praktischen Durchführbarkeit wollen wir den ersten klaren Proof-of-Concept für eine pränatale Therapie schaffen, die sowohl die Mutter als auch das Baby schützt", sagte Sébastien Mazzuri, Esperares Direktor für Forschung und Innovation. „Diese Unterstützung gibt uns den nötigen Schwung, um einen wissenschaftlich fundierten, weltweit relevanten Entwicklungsweg zur Behandlung von Präeklampsie zu entwerfen."

Diese Unterstützung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Organisation, da die weltweite Aufmerksamkeit für die Gesundheit von Müttern und Ungeborenen zunimmt und Therapien für das frühe Leben vom Konzept zur klinischen Realität werden. Als Pionier in der Entwicklung pränataler Therapien tritt Esperare in eine neue Phase ein, in der es um eine größere Wirkung und den Fokus auf vernachlässigte Erkrankungen von Müttern und Föten geht. Wir stärken derzeit Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Gesundheitswesen, um die pränatale, mütterliche und kindliche Gesundheit neu zu definieren, mit dem Ziel, wissenschaftliche Fortschritte in praktische Lösungen umzusetzen, die von Anfang an eine gesündere Zukunft gestalten.

Informationen zur EspeRare-Stiftung:

EspeRare hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, Hindernisse bei der Arzneimittelentwicklung zu beseitigen, die vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse von historisch vernachlässigten Patienten fernhalten. Durch die Kombination von biotechnologischer Agilität und Know-how mit einer patientenorientierten Mission überbrückt EspeRare die translationale „Tal der Tränen" von der frühen Forschung bis zur späten Entwicklungsphase. Durch ihr hybrides Non-Profit-Biotech-Modell arbeitet EspeRare eng mit Patientengemeinschaften, Klinikern, Forschern und Aufsichtsbehörden zusammen, um neue Behandlungen effizient und gerecht voranzubringen. Mit Sitz in Genf, einer globalen Gesundheitshauptstadt an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesundheitsdiplomatie, nutzt EspeRare ihr einzigartiges Umfeld, um Partnerschaften mit internationaler Wirkung zu fördern.

Kontaktinformationen

