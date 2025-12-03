EspeRare reçoit une subvention de la Fondation Gates pour soutenir une nouvelle thérapie contre la pré-éclampsie

GENÈVE, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation EspeRare, une entreprise pionnière de biotechnologie à but non lucratif basée à Genève, annonce aujourd'hui avoir reçu une subvention Grand Challenges de la Fondation Gates. Cette subvention permet de renforcer la mission d'EspeRare, qui consiste à proposer des thérapies qui changent la vie des patients dans les régions défavorisées du monde entier.

L'initiative Grand Challenges, financée par la Fondation Gates, soutient des idées audacieuses qui stimulent l'innovation afin de relever les défis urgents en matière de santé et de développement au niveau mondial. La subvention permettra de faire progresser le développement d'une nouvelle approche thérapeutique de la pré-éclampsie, une complication grave et potentiellement mortelle de la grossesse, caractérisée par une hypertension artérielle et un dysfonctionnement des organes. La pré-éclampsie touche des millions de femmes et de bébés chaque année et reste l'une des principales causes de mortalité maternelle et néonatale, en particulier dans les régions à faibles ressources. Les options thérapeutiques actuelles sont limitées, l'accouchement prématuré étant souvent la seule option.

« Nous sommes profondément reconnaissants à la Fondation Gates pour son soutien. Cela renforce notre engagement en faveur de la santé maternelle et fœtale et nous aide à promouvoir les innovations encadrant le début de vie en vue d'une évaluation clinique minutieuse pour les familles qui en ont le plus besoin », déclare Caroline Kant, cofondatrice et directrice exécutive d'EspeRare. « Ce soutien souligne également qu'un modèle de développement de médicaments comme le nôtre peut aider à créer des options responsables pour des conditions longtemps négligées, telles que la pré-éclampsie. »

Le programme d'EspeRare vise à réutiliser une petite molécule orale développée à l'origine pour les troubles cardiovasculaires. S'appuyant sur son profil d'innocuité établi chez des milliers de patients, le projet vise à accélérer l'évaluation clinique chez les femmes enceintes. L'objectif est de développer une thérapie sûre, efficace et accessible au niveau mondial pour la pré-éclampsie, qui puisse améliorer la survie et la santé des mères et de leurs enfants à naître, en particulier dans les régions où la pré-éclampsie est très répandue. « En combinant une science translationnelle rigoureuse avec une attention particulière à la faisabilité dans le monde réel, nous visons à produire la première preuve de concept claire pour une thérapie prénatale qui protège à la fois la mère et son bébé » déclare Sébastien Mazzuri, directeur de la recherche et de l'innovation d'EspeRare. « Ce soutien nous donne l'élan nécessaire pour concevoir une voie de développement scientifiquement solide et globalement pertinente pour traiter la pré-éclampsie. »

Ce soutien intervient à un moment charnière pour l'organisation, alors que l'attention mondiale portée à la santé maternelle et prénatale s'intensifie et que les thérapies du début de la vie passent du concept à la réalité clinique. Pionnière dans le développement de thérapies prénatales, EspeRare entre dans une nouvelle phase d'impact élargi et de focalisation sur les pathologies materno-fœtales négligées. EspeRare renforce actuellement les partenariats entre la science et les soins afin de repenser la santé prénatale, maternelle et infantile, dans le but de traduire les progrès scientifiques en solutions concrètes qui façonnent des avenirs en meilleure santé, dès les premiers jours de la vie.

A propos de la fondation EspeRare :

EspeRare a passé plus d'une décennie à éliminer les obstacles au développement de médicaments qui empêchent une science prometteuse d'atteindre des patients historiquement négligés. Combinant l'agilité et le savoir-faire de la biotechnologie avec une mission axée sur le patient, EspeRare comble la « vallée de la mort » translationnelle, depuis la recherche précoce jusqu'au développement à un stade avancé. Grâce à son modèle hybride d'association à but non lucratif et de biotechnologie, EspeRare collabore étroitement avec les communautés de patients, les cliniciens, les chercheurs et les organismes de réglementation pour faire progresser les nouveaux traitements de manière efficace et équitable. Basé à Genève, capitale mondiale de la santé au carrefour de la science, de la politique et de la diplomatie sanitaire, EspeRare tire parti de son environnement unique pour catalyser des partenariats ayant un impact international.

