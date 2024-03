Fair Market Value Capital Partners und TD Asset Management erwerben gemeinsam eine Minderheitsbeteiligung an PSA Italy von PSA International

PSA Italy betreibt drei Containerterminals im Hafen von Genua und im Hafen von Venedig, die die wichtigsten Gateway-Terminals für das norditalienische Hinterland sind und im Jahr 2023 insgesamt zwei Millionen TEU umschlagen.

Durch die Investition in PSA Italy werden FMV und TDGIF weiterhin die Strategie von PSA Italy unterstützen, sowohl auf dem lokalen italienischen Markt zu wachsen als auch den fokus auf benachbarte Märkte in der Schweiz und in Süddeutschland zu erweitern.

Frederic Michel-Verdier, Gründungspartner und CEO von FMV, sagte: „Diese Investition in PSA Italiy ist der Höhepunkt einer jahrzehntelangen professionellen Beziehung zu PSA. Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit PSA, einem weltweit führenden Unternehmen im Hafen- und Terminalgeschäft, bei der Investition in dieses erstklassige Objekt. Wir sind beeindruckt von dem Weltklassebetrieb, den das Management und die Mitarbeiter von PSA Italy führen. PSA Italy ist der führende Anbieter von Gateway-Terminals in Italien und ist einzigartig positioniert, um seinem hochindustriellen Kundenstamm in Norditalien und darüber hinaus umweltfreundliche Logistikdienstleistungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, durch diese Investition in PSA Italy auf der starken Beziehung aufzubauen, die wir sowohl mit PSA als auch mit TDAM haben."

Jeff Mouland, Managing Director und Head of Global Infrastructure Investments bei TDAM, sagte:„TDAM freut sich, mit PSA und FMV bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten. Der Hafensektor ist ein strategischer Schwerpunkt der globalen Diversifizierung unseres Fonds, und die Möglichkeit, unser europäisches Hafenportfolio weiter auszubauen, ist eine einzigartige Chance für unsere Strategie. Wir freuen uns darauf, auf unserer Investition in PSA Italy aufzubauen und unsere laufende Zusammenarbeit weltweit zu erweitern."

Die Transaktion wurde von der italienischen Regierung im Rahmen der Golden-Power-Regelung vorbehaltlos genehmigt. Weitere Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

FMV und TDAM wurden von Santander CIB, Ashurst, Moffatt & Nichol, KPMG, McCarthy Tétrault, Cappelli RCCD und Gallagher beraten.

Informationen zu Fair Market Value Capital Partners

Fair Market Value Capital Partners ist eine paneuropäische Investmentgesellschaft, die Investmentfonds sponsert, die in den Sektoren Energie, Infrastruktur und wesentliche Dienstleistungen investieren. FMV ist bestrebt, durch einen geduldigen, disziplinierten Investitionsansatz in Verbindung mit einem hochgradig operativen Ansatz bei der Verwaltung dieser Investitionen attraktive Renditen zu erzielen. FMV wurde von einem Team gegründet, das zusammen über mehr als 43 Jahre Erfahrung bei Investitionen in den Bereichen Energie, Infrastruktur und wichtige Dienstleistungen verfügt. Weitere Informationen über Fair Market Value Capital Partners finden Sie unter www.fmvcapitalpartners.com.

Informationen zu TDAM

TD Asset Management Inc. gehört zur TD Bank Group und ist eine nordamerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. TDAM bietet Anlagelösungen für Unternehmen, Pensionsfonds, Stiftungen und Privatanleger. Darüber hinaus verwaltet TDAM das Vermögen von fast 2 Millionen Privatanlegern und bietet eine breit gefächerte Palette von Anlagelösungen, darunter Investmentfonds, professionell verwaltete Portfolios und Unternehmensfonds. Die Vermögensverwaltungsgeschäfte von TD verwalten ein Vermögen von 437 Milliarden Dollar. TDAM investiert seit 30 Jahren in alternative Anlagen und seit fast 10 Jahren weltweit in Infrastrukturprojekte. Die Gesamtstatistiken für TDAM und Epoch Investment Partners, Inc. beziehen sich auf den 31. Dezember 2023. TDAM ist in Kanada und Epoch Investment Partners, Inc. in den Vereinigten Staaten tätig. Beide Unternehmen sind verbundene Unternehmen und hundertprozentige Tochtergesellschaften der Toronto-Dominion Bank.

TD Bank Group bezeichnet die Toronto-Dominion Bank und ihre verbundenen Unternehmen, die Einlagen, Investitionen, Darlehen, Wertpapiere, Treuhandgeschäfte, Versicherungen und andere Produkte oder Dienstleistungen anbieten.

Das TD-Logo und andere TD-Marken sind Eigentum von The Toronto-Dominion Bank oder ihrer Tochtergesellschaften.

Informationen zu PSA Italy

PSA Italy betreibt drei Containerterminals in Italien: PSA Genova Pra', PSA SECH und PSA Venice-VECON. Der Terminal PSA Genova Pra' ist der einzige Terminal im Hafen von Genua, der in der Lage ist, ultragroße Containerschiffe abzufertigen. Mit seinen modernen und nachhaltigen Hafenanlagen und den direkten Straßen- und Schienenanschlüssen am Terminal ist das PSA Genova Pra'-Terminal das führende maritime Tor zu den norditalienischen Industrie- und Verbraucherzentren und einer der effizientesten Gateway-Betreiber im nördlichen Mittelmeer. PSA SECH mit Sitz im alten Hafen von Genua bietet ein ergänzendes Dienstleistungsangebot zu dem von PSA Genova Pra' für Schiffe bis zu 14.000 TEU. PSA Venice-VECON ist das erste Terminal der Wahl im Hafen von Venedig und ist strategisch günstig gelegen, um die Region Venetien und den Nordosten Italiens zu bedienen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

