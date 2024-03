Fair Market Value Capital Partners et TD Asset Management acquièrent conjointement une participation minoritaire dans PSA Italie auprès de PSA International

PSA Italie exploite trois terminaux porte-conteneurs dans le port de Gênes et le port de Venise qui sont les principaux terminaux desservant l'arrière-pays du nord de l'Italie, traitant un total de deux millions de conteneurs en 2023.

Grâce à son investissement dans PSA Italie, FMV et TDGIF continueront à soutenir la stratégie de PSA Italie visant à croître à la fois le marché italien local et à développer sa présence sur les marchés voisins, notamment la Suisse et l'Allemagne du Sud.

Frédéric Michel-Verdier, associé fondateur et PDG de FMV a déclaré : "Cet investissement dans PSA Italie est l'aboutissement d'une relation professionnelle de dix ans avec PSA. Nous sommes ravis de nous associer avec PSA, un leader mondial dans le secteur des ports et des terminaux porte-conteneurs, pour investir dans cet actif de premier ordre. Nous sommes impressionnés par les qualités opérationnelles de tout premier plan démontrées par la direction et les employés de PSA Italie. PSA Italie est un ensemble de terminaux porte-conteneurs leader en Italie et est idéalement positionné pour fournir des services de logistique décarbonée à sa clientèle hautement industrielle dans le nord de l'Italie. Cet investissement est une nouvelle etape dans le reforcement des nos relations avec PSA et TDAM. »

Jeff Mouland, directeur général et Responsable des Investissements mondiaux en infrastructure de TDAM, a déclaré : « TDAM est ravi de s'associer à PSA et à FMV dans le cadre de cette transaction. Le secteur portuaire est un axe stratégique de la diversification mondiale de notre fonds et la capacité à développer davantage notre portefeuille portuaire européen représente une opportunité unique pour notre stratégie. Nous sommes impatients de poursuivre notre investissement dans PSA Italie et d'étendre notre coopération à l'échelle mondiale. »

La transaction a reçu l'autorisation inconditionnelle du gouvernement italien sous le régime de Golden Power. Les détails supplémentaires de la transaction ne sont pas divulgués.

FMV et TDAM ont été conseillées par Santander CIB, Ashurst, Moffatt & Nichol, KPMG, McCarthy Tétrault, Cappelli RCCD et Gallagher.

À propos de Fair Market Value Capital Partners

Fair Market Value Capital Partners est une société de gestion d'investissement paneuropéenne qui investit dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des services essentiels. FMV vise à générer des rendements attractifs grâce à une approche d'investissement long terme et disciplinée, combinée à une approche hautement opérationnelle de la gestion de ces investissements. FMV a été fondée par une équipe ayant plus de 43 ans d'expérience combinée dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des services essentiels. Pour de plus amples renseignements sur Fair Market Value Capital Partners, veuillez consulter le site www.fmvcapitalpartners.com.

À propos de TD Asset Management

TD Asset Management, membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. TDAM offre des solutions de placement aux sociétés, aux fonds de pension, aux fonds de dotation, aux fondations et aux investisseurs individuels. De plus, TDAM gère des actifs pour le compte de près de 2 millions d'investisseurs particuliers et offre une gamme de solutions de placement largement diversifiée, notamment des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds de catégorie société. Les unités de gestion des actifs de la TD gèrent 437 milliards de dollars d'actifs. TDAM investit depuis 30 ans dans des solutions de rechange et près de 10 ans dans l'infrastructure à l'échelle mondiale. Les statistiques agrégées sont au 31 décembre 2023 pour TDAM et Epoch Investment Partners, Inc. TDAM exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de la Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD recouvre les activités de la Banque Toronto-Dominion et de ses sociétés affiliées qui fournissent des dépôts, des placements, des prêts, des titres, des fiducies, des assurances et d'autres produits ou services.

®Le logo de la TD et les autres marques de commerce de la TD sont la propriété de la Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de PSA Italie

PSA Italie exploite trois terminaux porte-conteneurs en Italie : PSA Genova Pra', PSA SECH et PSA Venice-VECON. Le terminal de PSA Genova Pra' est le seul terminal du port de Gênes capable de traiter des porte-conteneurs de très grande taille. Avec ses installations portuaires modernes et durables et ses liaisons routières et ferroviaires directes, Le terminal de PSA Genova Pra' est la principale porte d'entrée maritime vers les centres industriels et de consommation du nord de l'Italie et est l'un des opérateurs de porte d'entrée les plus efficaces de la mer Méditerranée du Nord. PSA SECH, situé dans le Vieux Port de Gênes, fournit une offre de service complémentaire à celle de PSA Genova Pra' pour les navires jusqu'à 14000 EVP. PSA Venice-VECON est le premier terminal de choix dans le port de Venise et est stratégiquement positionné pour desservir la région de la Vénétie et le nord-est de l'Italie.

Fair Market Value Capital Partners Frédéric Michel-Verdier Associé fondateur et chef de la direction [email protected] +44 (0)20 3457 2115 TD Asset Management Alicia Skrinjar Gestionnaire, Affaires ministérielles et publiques Groupe Banque TD [email protected]

