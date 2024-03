FATAL FURY: City of the Wolves, das neueste Fighting Game von SNK, stürmt Anfang 2025 auf den Markt

OSAKA, Japan, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab SNK CORPORATION bekannt, dass SNKs geliebte Spieleserie FATAL FURY erstmals seit 26 Jahren wieder einen Titel veröffentlichen wird: FATAL FURY: City of the Wolves. Das für Anfang 2025 erwartete FATAL FURY: City of the Wolves bietet einen einzigartigen Kunststil, der die Sinne anregt, neue und bekannte Charaktere auf dem Schlachtfeld, ein innovatives REV-System, das für erhöhte Spannung sorgt, und eine Vielzahl anderer Kampfsysteme, die noch robuster sind als zuvor.

FATAL FURY: City of the Wolves, SNK's Latest Fighting Game, Storms onto the Scene in Early 2025

Hier können Sie sich den Announcement Trailer zu FATAL FURY: City of the Wolves und hier den Charakter-Trailer ansehen.

Die Serie FATAL FURY kam 1991 zum ersten Mal auf den Markt und leitete den Kampfspiel-Boom der 1990er Jahre ein, der die Branche danach überrollte.

In der Arena treffen Fan-Favoriten und neue Charaktere aufeinander

Ikonische Charaktere aus FATAL FURY und GAROU: MARK OF THE WOLVES sind bereit für den Kampf. Eine neue Figur und Starschülerin von Joe Higashi gibt ebenfalls ihr Debüt.

Das brandneue REV System schaltet den Kampf in den höchsten Gang

Das REV System, ein Toolset, das bei FATAL FURY Premiere hat, bietet einzigartige Offensivoptionen, sobald der Kampf beginnt. Die Spieler können REV Arts, REV Accel, REV Blows (während S.P.G. aktiv ist) und mehr einsetzen, bis sie ihr Limit erreichen und das REV Meter überhitzt.

Evolution klassischer Kampfsysteme

Viele klassische FATAL FURY-Kampfsysteme sind wieder in voller Stärke dabei, darunter Kombinationsangriffe, gerechte Verteidigung, Bremsen, Ausweichen und Finten. Diese Systeme kehren nach mehr als 25 Jahren zurück und wurden für die heutige Zeit weiterentwickelt.

Erlebnisorientierte Steuerungssysteme

Die Spieler können zwischen zwei Steuerungssystemen wählen: Der Arcade-Stil basiert auf präzisen, technischen Eingaben, während der Smart-Stil dem Spieler die Möglichkeit gibt, spektakuläre Spezialbewegungen und Combos durch Richtungseingaben und einfaches Drücken von Tasten auszuführen.

Assets für FATAL FURY: City of the Wolves sind hier erhältlich. Um keine Neuigkeiten zu FATAL FURY zu verpassen, folgen Sie SNK auf Twitter oder treten Sie dem offiziellen Discord bei.

INFORMATIONEN ZUR SNK CORPORATION

Die 1978 gegründete SNK CORPORATION ist ein japanisches Videospielunternehmen mit Hauptsitz in Osaka, Japan. SNK ist vor allem für die Entwicklung des Neo-Geo Arcade-Systems und mehrerer Spieleserien bekannt, darunter THE KING OF FIGHTERS, Metal Slug, Samurai Shodown und FATAL FURY. Weitere Informationen über die SNK CORPORATION finden Sie unter https://www.snk-corp.co.jp/us/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2362645/FATAL_FURY_City_Wolves_SNK_s_Latest_Fighting_Game_Storms_Scene.jpg