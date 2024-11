FELIX bringt die Haustier- und Musikindustrie zusammen wie nie zuvor

Nestlé Purina enthüllt, dass FELIX der Hauptsponsor der Europatournee 2025 von Robbie Williams ist

LONDON, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Nestlé Purina gibt heute bekannt, dass FELIX, die meistverkaufte Katzenfuttermarke in Europa, mit dem globalen Superstar Robbie Williams als Hauptsponsor seiner Europatournee 2025 auf Tournee gehen wird.

Dies ist das erste Mal, dass eine Katzenfuttermarke eine Tournee eines bekannten Musikers sponsert und damit die Haustier- und die Musikindustrie wie nie zuvor zusammenbringt. Die Tournee ist die Fortsetzung der Partnerschaft zwischen der Marke und dem international bekannten Künstler. Robbie Williams schrieb im vergangenen Jahr exklusiv für die Werbekampagne der Marke den Song „It's Great To Be a Cat".

Das schelmische Duo wird 18 Länder in Europa besuchen, beginnend am 31. Mai 2025 in Edinburgh, Schottland. Die Tournee wird voraussichtlich Ende September 2025 abgeschlossen sein.

Robbie Williams sagt: „Ich freue mich, dass sich meine Partnerschaft mit FELIX auf den Bereich der Live-Tourneen ausgeweitet hat, und ich bin begeistert, dass die Marke mit mir auf Tournee gehen wird. Ich bin stolzer Katzenbesitzer, und obwohl ich meine Katzen nicht mit auf Tournee nehmen kann, kann ich FELIX als Hauptsponsor der nächstjährigen Tournee an Bord holen."

Fabio Pietro Degli Esposti, European Marketing Group Director bei Nestle, Purina, sagt: „Es ist ein sehr aufregender Moment für uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Robbie Williams und FELIX fortzusetzen und zwei Branchen auf so unerwartete Weise zu verbinden - für Purina und für die gesamte Heimtierbranche. Dieses Toursponsoring wertet unsere laufende Kampagne It's Great To Be a Cat auf und unterstreicht den schelmischen Ansatz von FELIX , der dafür sorgt, dass seine Produkte auf überraschende Weise im Mittelpunkt stehen".

Weitere Informationen zur Tournee von Robbie Williams und die vollständige Terminliste finden Sie unter tickets.robbiewilliams.com oder robbiewilliams.com/live, heute live ab 09.30 Uhr (AM) GMT.

