FELIX® et Robbie Williams partent en tournée ensemble !

Nestlé Purina révèle que FELIX® est le sponsor principal de la tournée européenne 2025 de Robbie Williams

LONDRES, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nestlé Purina annonce que FELIX®, la marque d'aliments pour chats la plus vendue en Europe, accompagnera l'artiste Robbie Williams en tant que sponsor principal de sa tournée européenne 2025. C'est la première fois qu'une marque d'aliments pour chats sponsorise la tournée d'une star de la musique.

Cette collaboration s'inscrit dans la continuité du partenariat entre la marque et l'artiste, qui avait écrit la chanson, « It's Great To Be a Cat » (« C'est si bon d'être un chat »), spécialement conçue pour la campagne publicitaire de FELIX en 2023.

Le duo espiègle se rendra dans 18 pays à travers l'Europe, en commençant le 31 mai 2025 à Édimbourg, en Écosse, et passera en France le 2 juillet. La tournée devrait s'achever à la fin du mois de septembre 2025.

Robbie Williams déclare : « Je suis heureux que mon partenariat avec FELIX® se soit étendu à la scène et que la marque vienne en tournée avec moi. Je suis le fier possesseur de chats et, bien que je ne puisse pas les emmener sur la route, je suis en mesure d'embarquer FELIX® à bord en tant que sponsor principal de la tournée de l'année prochaine ».

Fabio Pietro Degli Esposti, Directeur Marketing Europe chez Nestlé Purina déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre belle collaboration entre Robbie Williams et FELIX®, et de connecter deux secteurs d'une manière si inattendue - pour Purina et pour toute l'industrie des animaux de compagnie. Ce parrainage de tournée amène notre campagne « It's Great To Be a Cat » à un niveau supérieur et met en avant le côté espiègle de Felix qui s'assure que ses produits soient au centre de l'attention de manière surprenante ».

Pour plus d'informations sur la tournée de Robbie Williams et la liste complète des dates, visitez tickets.robbiewilliams.com ou robbiewilliams.com/live, en direct à partir de 09h30 (AM) GMT aujourd'hui.

