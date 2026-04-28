FGR schließt Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmen für fortschrittliche Graphenbeschichtungen

Highlights

First Graphene schließt Vereinbarung zum Erwerb wichtiger Vermögenswerte von Ionic Industries Inc. und Imagine Intelligent Materials

Akquisition liefert fortschrittliche Graphen-Beschichtungstechnologien mit bewährten kommerziellen Anwendungen

Unmittelbares Engagement auf hochwertigen Geotextil- und Umweltinfrastrukturmärkten

Verbessert die Produktpalette von First Graphene und stärkt den Weg zu einer beschleunigten Kommerzialisierung

SYDNEY, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX: FGR; „First Graphene" oder „das Unternehmen") (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Vereinbarung („Vereinbarung") über den Erwerb aller Produktionsanlagen, des geistigen Eigentums und der Entwicklungsanlagen von Ionic Industries Inc. („Ionic") und seiner Tochtergesellschaft Imagine Intelligent Materials („Imagine") (zusammen „die Unternehmen") abgeschlossen hat.

Die Übernahme stellt eine äußerst strategische und kosteneffiziente Möglichkeit dar, fortschrittliche Graphen-Beschichtungstechnologien zu integrieren, die in mehr als einem Jahrzehnt Forschungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten entwickelt wurden.

Nach einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung stellte First Graphene eine starke technische und kommerzielle Übereinstimmung mit den Graphen-Formulierungsplattformen der Unternehmen fest, die sich bereits in zahlreichen realen Anwendungsfällen bewährt haben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird First Graphene die Produktionsinfrastruktur, das geistige Eigentum und die etablierten Verkaufs- und Vertriebskanäle für einen Gesamtbetrag von 250.000 AUD (in bar und in Aktien) erwerben, was einen überzeugenden Einstieg in bewährte Technologien mit erheblichem Wachstumspotenzial darstellt.

Von primärem Interesse ist die umsatzsteigernde Graphenbeschichtungstechnologie von Ionic und ihre Anwendung auf Geotextilien zur Verbesserung der Barriere- und Leitfähigkeitseigenschaften.

Neben der Technologie für geotextile Beschichtungen umfasst die Akquisition die gesamte Palette des von den Unternehmen entwickelten geistigen Eigentums in einer Vielzahl von Industriesegmenten. Dieses Portfolio umfasst fortschrittliche Lösungen mit Graphen in Bereichen wie Umweltsanierung, Wasseraufbereitung, Energiespeicherung, Sensortechnologien und funktionelle Beschichtungen. Die Breite dieser Technologien verschafft First Graphene eine breit gefächerte Innovationsplattform, die über Geotextilien hinausgeht und potenziell auf vielen Märkten anwendbar ist. First Graphene wird die Möglichkeiten prüfen, auf diesen Technologien aufzubauen und sie in seinen bestehenden Kundenstamm zu integrieren, wenn ein logischer und kommerziell attraktiver Weg zur Marktreife gefunden werden kann.

Strategische Beweggründe

Diese Akquisition verschafft First Graphene unmittelbaren Zugang zu umsatzstarken Graphenbeschichtungen, insbesondere für geotextile Anwendungen, bei denen eine verbesserte Barriereleistung und Leitfähigkeit klare wirtschaftliche Vorteile bieten.

Diese Technologien sind bereits auf großen und wachsenden Märkten anwendbar, darunter:

Wasserrückhaltesysteme (z. B. landwirtschaftliche Dämme und Absetzbecken)





Deponie- und Abfallbewirtschaftungsbarrieren





Baumaterialien, die eine erhöhte Haltbarkeit und Dichtigkeit erfordern

Wichtig ist, dass diese Anwendungen eng mit dem bestehenden PureGRAPH® Portfolio von First Graphene und den anvisierten Endmärkten übereinstimmen, was eine natürliche Erweiterung des Produktangebots des Unternehmens darstellt und die Markteinführung neuer Lösungen beschleunigt.

Die Akquisition umfasst auch einen etablierten Kunden- und Vertriebsstamm, der First Graphene eine Plattform zur Optimierung des Betriebs, zur Stärkung der Geschäftsbeziehungen und zur Erweiterung der Marktdurchdringung bietet.

First Graphene beabsichtigt, eine fokussierte und kapitaleffiziente Geschäftsstrategie für den Geotextilmarkt zu verfolgen, die sich von dem früheren Ansatz von Ionic und Imagine unterscheidet. Anstatt ein vollständig integriertes, schlüsselfertiges Modell zur Herstellung von Geotextilien zu verfolgen, wird sich das Unternehmen auf seine Kernkompetenzen in der Formulierung und Produktion von mit Graphen verstärkten Beschichtungen konzentrieren.

First Graphene wird seine Pipeline aktiv umbauen und durch Kooperationen stärken, so dass sich das Unternehmen weiterhin auf die Entwicklung von leistungsstarken, differenzierten Beschichtungstechnologien mit Graphen konzentrieren kann.

Die Übernahme wird voraussichtlich innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen sein und umfasst auch einen bestehenden Liefer- und Kundenstamm, den First Graphene umstrukturieren und strategisch neu aufbauen wird, um die Kontinuität der Versorgung des Marktes zu unterstützen.

Zwingende Wachstumschance

Es wird erwartet, dass die Integration der Technologien von Ionic und Imagine dazu beitragen wird:

die Beschichtungs- und Formulierungsmöglichkeiten von First Graphene zu erweitern





neue Einnahmequellen in den Märkten für geotextile Infrastruktur und Umwelt zu erschließen





eine skalierbare globale Expansion durch etablierte Vertriebskanäle zu unterstützen

Michael Bell, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von First Graphene, sagte:

„Die erfolgreiche Akquisition von Ionic und Imagine stellt eine äußerst attraktive Möglichkeit dar, unser Wachstum im Bereich der Beschichtungsformulierungen für Graphen-Geotextilien zu beschleunigen.

Wir erwerben bewährte Technologien, etablierte Anwendungen und einen Weg zum Umsatz, die alle unsere PureGRAPH® Plattform und bestehenden Fähigkeiten ergänzen.

Dies versetzt First Graphene in die Lage, fortschrittliche Materiallösungen schneller auf große, globale Märkte zu bringen, auf denen Leistung und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden.

Wir sehen erhebliche Vorteile in der Integration dieser Technologien mit unserer skalierbaren Produktion und unserem expandierenden Vertriebsnetz, insbesondere in den schnell wachsenden Sektoren Geotextilien und Umweltinfrastruktur."

Kontakt:

Emily Evans

Media and Content Manager

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