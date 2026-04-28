FGR conclut un accord en vue d'acquérir des entreprises spécialisées dans les revêtements graphène avancés

Résumé

First Graphene conclut un accord en vue d'acquérir des actifs clés de Ionic Industries Inc. et d'Imagine Intelligent Materials

L'acquisition permet de disposer de technologies de pointe pour les revêtements graphène, avec des applications commerciales éprouvées

Une exposition immédiate aux marchés à forte valeur ajoutée des géotextiles et des infrastructures environnementales

Enrichit la gamme de produits de First Graphene et renforce la voie vers une commercialisation accélérée

SYDNEY, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX : FGR ; « First Graphene » ou « la Société ») (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) a le plaisir d'annoncer avoir conclu un accord d'achat d'actifs (« l'Accord ») contraignant pour acquérir tous les actifs de fabrication, de propriété intellectuelle et de développement de Ionic Industries Inc. (« Ionic ») et de sa filiale Imagine Intelligent Materials (« Imagine ») (ensemble, « les Sociétés »).

L'acquisition représente une opportunité hautement stratégique et économique d'intégrer des technologies avancées de revêtement graphène développées au cours de plus d'une décennie d'activités de recherche et de commercialisation.

À l'issue d'un processus complet de diligence raisonnable, First Graphene a identifié une forte adéquation technique et commerciale avec les plateformes de formulations de graphène des Sociétés, qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité dans de multiples cas d'utilisation dans le monde réel.

En vertu de l'Accord, First Graphene acquerra l'infrastructure de production, la propriété intellectuelle et les canaux de vente et de distribution établis pour un montant total de 250 000 dollars australiens (en espèces et en actions), ce qui représente un point d'entrée attrayant dans des technologies éprouvées présentant un potentiel de croissance important.

La technologie de formulations de revêtements graphène d'Ionic, génératrice de revenus, et leur application aux géotextiles pour améliorer les propriétés de barrière et de conductivité, sont d'un intérêt primordial.

Outre la technologie des revêtements géotextiles, l'acquisition comprend l'ensemble de la propriété intellectuelle développée par les Sociétés dans un large éventail de secteurs industriels. Ce portefeuille comprend des solutions avancées à base de graphène dans des domaines tels que la réhabilitation environnementale, le traitement de l'eau, le stockage d'énergie, les technologies de détection et les revêtements fonctionnels. L'étendue de ces technologies offre à First Graphene une plateforme d'innovation diversifiée au-delà des géotextiles, avec des possibilités d'application sur de multiples marchés. First Graphene évaluera les possibilités d'exploiter et d'intégrer ces technologies au sein de sa clientèle existante, lorsqu'une voie logique et commercialement attrayante vers le marché peut être établie.

Raison d'être de la stratégie

Cette acquisition permet à First Graphene d'accéder immédiatement à des formulations de revêtements graphène génératrices de revenus, en particulier dans les applications géotextiles où l'amélioration des performances de barrière et de conductivité offre des avantages commerciaux évidents.

Ces technologies sont d'ores et déjà applicables à des marchés importants et en pleine croissance, notamment :

Les systèmes de confinement de l'eau (par exemple barrages agricoles et stockage de résidus)





Obstacles à la mise en décharge et à la gestion des déchets





Matériaux de construction nécessitant une durabilité et une imperméabilité accrues

Il est important de noter que ces applications s'alignent étroitement sur le portefeuille PureGRAPH® existant de First Graphene et sur les marchés finaux ciblés, créant ainsi une extension naturelle de l'offre de produits de la Société et accélérant la mise sur le marché de nouvelles solutions.

L'acquisition comprend également une base de clients et de distributeurs bien établie, qui constitue une plateforme permettant à First Graphene d'optimiser ses opérations, de renforcer ses relations commerciales et d'étendre sa pénétration du marché.

First Graphene a l'intention d'adopter une stratégie commerciale ciblée et à faible intensité de capital pour le marché des géotextiles, distincte de l'approche antérieure adoptée par Ionic et Imagine. Plutôt que de poursuivre un modèle de fabrication de géotextiles entièrement intégré et clés en main, la Société se concentrera sur ses principales forces dans le domaine de la formulation et de la production de revêtements avancés à base de graphène.

First Graphene s'emploiera activement à reconstituer et à renforcer son portefeuille d'opportunités par le biais d'accords de collaboration, ce qui permettra à la Société de continuer à se concentrer sur la mise au point de technologies de revêtement améliorées au graphène qui soient à la fois performantes et différenciées.

L'acquisition, qui devrait être réglée dans les 90 jours, comprend également une base d'approvisionnement et de clients existante, que First Graphene cherchera à restructurer et à reconstruire stratégiquement afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement sur le marché.

Une opportunité de croissance convaincante

L'intégration des technologies de Ionic et d'Imagine devrait permettre de :

Élargir les capacités de First Graphene en matière de revêtements et de formulations





Débloquer de nouvelles sources de revenus sur les marchés des infrastructures géotextiles et de l'environnement





Soutenir l'expansion mondiale évolutive par le biais des canaux de distribution établis

Michael Bell, directeur général et PDG de First Graphene, a déclaré :

« L'acquisition réussie de Ionic et d'Imagine représente une opportunité très intéressante d'accélérer notre croissance dans le domaine des formulations de revêtements géotextiles au graphène.

Nous acquérons des technologies éprouvées, des applications établies et un levier de génération de revenus, qui complètent notre plateforme PureGRAPH® et nos capacités existantes.

First Graphene est ainsi en mesure de fournir plus rapidement des solutions matérielles avancées sur les grands marchés mondiaux où la performance et la durabilité sont de plus en plus cruciales.

L'intégration de ces technologies à notre production modulable et à notre réseau de distribution en expansion nous semble très prometteuse, en particulier dans les secteurs à forte croissance des géotextiles et des infrastructures environnementales. »

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Emily Evans

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