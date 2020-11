Fibank bietet Kunden mit VISA-Karten ab jetzt Apple Pay

Mehr Sicherheit und Privatsphäre beim Bezahlen mit iPhone und Apple Watch

SOFIA, Bulgarien, 4. November 2020 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment Bank) bietet ihren Kunden mit VISA-Debit- oder -Kreditkarten ab heute Apple Pay an, eine sicherere und geschütztere Zahlungsmethode, mit der Kunden vermeiden können, ihre Bankkarte aus den Händen zu geben, physische Tasten zu berühren oder Bargeld zu benutzen. Der Dienst kann über das iPhone genutzt werden und schützt so jede einzelne Transaktion.