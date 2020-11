Fibank propose l'option Apple Pay aux clients titulaires de cartes VISA

Un moyen plus sûr, plus sécurisé et confidentiel de payer sur son iPhone et son Apple Watch

SOFIA, Bulgarie, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) offre à partir d'aujourd'hui à ses clients titulaires d'une carte de débit ou de crédit VISA la possibilité d'utiliser le service Apple Pay, une façon plus sûre et plus confidentielle de payer. Cette option de paiement évite aux clients de remettre leur carte de paiement à une autre personne, de toucher des boutons physiques ou d'échanger de l'argent, tout en tirant parti de la puissance de l'iPhone pour protéger chaque transaction.