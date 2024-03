FibroBiologics gibt vorläufigen Konzeptnachweis für Diabetesbehandlung auf Fibroblastenbasis bekannt

HOUSTON, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- FibroBiologics, Inc. (Nasdaq: FBLG) („FibroBiologics"), , ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium mit mehr als 150 erteilten und angemeldeten Patenten, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika und potenziellen Heilmitteln für chronische Krankheiten unter Verwendung von Fibroblasten und aus Fibroblasten gewonnenen Materialien konzentriert, gab den Fortschritt eines klinischen Programms bekannt, das sich in der Entwicklung befindet und bei dem ein auf Fibroblasten basierendes Pankreas-Beta-Zell-Sphäroid verwendet wird, das in vitro Insulin bei Glukosestimulation sezerniert. Die Entwicklung und Reproduzierbarkeit dieser Arbeit zeigt, dass ein Organoid aus Fibroblasten, Betazellen und anderen Komponenten erfolgreich und dauerhaft Insulin sezernieren kann.

„Dieser frühe Konzeptnachweis ist ermutigend und könnte zu einer neuen und dauerhaften potenziellen allogenen Behandlungsoption für Menschen mit insulinabhängigem Diabetes führen", sagte Hamid Khoja, Ph.D., Wissenschaftlicher Leiter. „Wir freuen uns darauf, diese frühen Ergebnisse zu bestätigen und in vivo nutzen. Wir werden dann entscheiden, ob wir das Programm als präklinisches Projekt der frühen Phase für die Entwicklung eines minimalinvasiven Therapeutikums für Typ-1-Diabetes ausweisen."

Informationen zu Diabetes

Diabetes mellitus ist eine chronische, heterogene Stoffwechselerkrankung, die durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel aufgrund von Störungen der Insulinproduktion oder der Insulinwirkung gekennzeichnet ist und von der mehr als 37 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten und über 500 Millionen Menschen weltweit betroffen sind. Typ-1-Diabetes, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die Betazellen der Bauchspeicheldrüse zerstört, die Insulin produzieren, macht 10 % der Diabetesfälle weltweit aus, während Typ-2-Diabetes, bei dem der Körper nicht auf Insulin reagiert, die restlichen 90 % der Diabetesfälle ausmacht. Angesichts der hohen und weiter steigenden Prävalenz der Krankheit sind mehr als 200 Millionen Menschen für ihre Gesundheit auf eine konsequente und oft tägliche Insulintherapie angewiesen. Bislang gibt es keine dauerhaften, langfristigen und wirtschaftlichen Behandlungsmöglichkeiten.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Informationen über das Potenzial von Organoiden, die aus Fibroblasten, Betazellen und anderen Komponenten zusammengesetzt sind, erfolgreich und dauerhaft Insulin abzusondern und insulinabhängigen Diabetes zu behandeln, sowie unsere Erwartungen hinsichtlich der Pläne für unsere aktuellen und zukünftigen Produktkandidaten und Programme. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Überzeugungen des Managements von FibroBiologics sowie auf einer Reihe von Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse. Wenn in dieser Mitteilung die Worte „Schätzungen", „projiziert", „erwartet", „antizipiert", „prognostiziert", „plant", „beabsichtigt", „glaubt", „strebt an", „kann", „wird", „sollte", „zukünftig", „vorschlagen" und Variationen dieser Worte oder ähnlicher Ausdrücke (oder die negativen Versionen solcher Worte oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Managements von FibroBiologics liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, einschließlich derer, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Jahres-, Quartals- und aktuellen Berichten von FibroBiologics (d. h., Formblatt 10-K, Formblatt 10-Q und Formblatt 8-K), die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden, sowie in allen nachfolgenden öffentlichen Berichten. Kopien sind auf der Website der SEC unterwww.sec.gov verfügbar. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren gehören unter anderem: (a) die Fähigkeit von FibroBiologics, weiterhin die Anforderungen der Nasdaq-Notierung zu erfüllen; (b) Risiken im Zusammenhang mit der Liquidität von FibroBiologics und seiner Fähigkeit, ausreichende Kapitalressourcen für die Führung seiner Geschäfte aufrechtzuerhalten; (c) die Fähigkeit, das Geschäft infolge der dem Vorstand erteilten Superstimmrechtsvollmacht effektiv zu führen; (d) die Erwartungen hinsichtlich der Einleitung, des Fortschritts und der erwarteten Ergebnisse unserer F&E-Bemühungen und präklinischen Studien; und (e) das unvorhersehbare Verhältnis zwischen F&E- und präklinischen Ergebnissen und klinischen Studienergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und FibroBiologics übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. FibroBiologics gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Informationen zu FibroBiologics

FibroBiologics mit Sitz in Houston ist ein Unternehmen für Zelltherapie und regenerative Medizin, das eine Pipeline von Behandlungen entwickelt und potenzielle Heilmittel für chronische Krankheiten unter Verwendung von Fibroblastenzellen und aus Fibroblasten gewonnenen Materialien sucht. FibroBiologics verfügt über mehr als 150 US-amerikanische und internationale Patente/Patentanmeldungen in verschiedenen klinischen Bereichen, darunter Bandscheibendegeneration, Orthopädie, Multiple Sklerose, Wundheilung, Umkehrung der Organrückbildung und Krebs. FibroBiologics repräsentiert die nächste Generation des medizinischen Fortschritts in der Zelltherapie. Weitere Informationen finden Sie unterwww.FibroBiologics.com.

