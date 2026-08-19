FORT Robotics geht durch einen Unternehmenszusammenschluss mit der Newbury Street II Acquisition Corp an die Börse, um die Sicherheit physischer KI voranzutreiben

So entsteht das erste börsennotierte Unternehmen, das sich hauptsächlich dem sicheren und skalierbaren Einsatz physischer KI als universelle Sicherheitsebene in der gesamten Robotikbranche widmet

Breite Akzeptanz bei mehr als 600 Kunden weltweit, darunter Robotikentwickler, Robotikanwender, Universitäten und Regierungsbehörden. Zu den Kunden zählen Agility Robotics, DoorDash, Cobot, Zoox, Textron und Google DeepMind

Branchenübergreifender Einsatz in Bereichen wie humanoider Robotik, Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau, Energie und Verteidigung

Rasante Zunahme der kommerziellen Nutzung mit einem Umsatzwachstum von 62 % im Jahresvergleich 2025

Unterzeichnete Zusagen zur Beschaffung von über 31 Millionen US-Dollar an Stammkapital in Form von PIPE- (Private Investment in Public Equity) und NRA- (Non Redemption Agreement) Investitionen von neuen und bestehenden institutionellen Investoren, darunter Tiger Global, Prologis Ventures und Mark Cuban

Starkes Partnernetzwerk, einschließlich der kürzlich angekündigten strategischen Zusammenarbeit mit NVIDIA Halos for Robotics

Der Abschluss dieser Transaktion und der Schritt an die Börse versetzen FORT in die Lage, von der raschen Verbreitung von Robotik und physischer KI zu profitieren, indem Produktinnovationen, die globale kommerzielle Reichweite, Fusionen und Übernahmen sowie strategische Partnerschaften beschleunigt werden

Das Unternehmen wird heute um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.fortrobotics.com/investors

PHILADELPHIA und BOSTON, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- FORT Robotics, Inc. („FORT" oder das „Unternehmen"), eine Sicherheitsplattform, die die Trust-Layer-Lösung für physische KI entwickelt, und Newbury Street II Acquisition Corp (Nasdaq: NTWO) („Newbury Street II"), eine Zweckgesellschaft zur Unternehmensübernahme, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (der „Unternehmenszusammenschluss") geschlossen haben, durch den das fusionierte Unternehmen zu einer börsennotierten Gesellschaft wird.

Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird das fusionierte Unternehmen den Namen FORT Robotics Holdings, Inc. tragen und voraussichtlich an der Nasdaq-Börse (Nasdaq) unter dem neuen Tickersymbol „FROB" notiert werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. . Die Transaktion bewertet das fusionierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Unternehmenswert von 556,6 Millionen US-Dollar (Eigenkapitalwert vor der Finanzierung von 500,0 Millionen US-Dollar).

Vertrauen in physische KI aufbauen

FORT Robotics wurde 2018 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen in der gesamten Robotikbranche entwickelt, auf den mehr als 600 Kunden vertrauen, darunter Agility Robotics, Google DeepMind, Cobot, Zoox, RIVR, Carnegie Robotics, Textron, Forterra, Genie, Ocado, Oxa, DoorDash und viele andere. Das Unternehmen wird von Investoren wie Tiger Global, Mark Cuban Companies, Prologis Ventures und Five Eleven Partners unterstützt und gab kürzlich eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA als Teil des „Halos for Robotics"-Ökosystems bekannt. Das Unternehmen ging aus dem früheren Unternehmen Humanistic Robotics des Gründers und CEO Samuel Reeves hervor, das Roboter zur Minenräumung entwickelte.

Die Führungsriege und der Vorstand von FORT verfügen über umfassende operative Erfahrung aus den Bereichen Robotik und industrielle Automatisierung. Dem Vorstand nach Abschluss der Transaktion werden voraussichtlich Sally Miller, Global CIO bei DHL Supply Chain, Jennifer Vescio, ehemalige Führungskraft bei Uber, Vijay Kumar, Dekan der Ingenieursfakultät an der University of Pennsylvania, sowie Karl Iagnemma, CEO von Vecna Robotics, angehören.

Die Trust-Layer-Technologie von FORT dient als grundlegende Sicherheitsinfrastruktur für die nächste Generation physischer KI und ermöglicht es autonomen Maschinen verschiedener Hersteller, sicher neben Menschen und in gemeinsam genutzten Umgebungen zu arbeiten. Die Plattform, die durch 25 Patente abgesichert ist und gemäß IEC 61508 für die Sicherheitsintegritätsstufe 3 zertifiziert wurde, ist bewusst maschinen- und anwendungsunabhängig konzipiert und soll als universelle Vertrauensschicht in Arbeitsbereichen mit gemischten Maschinen dienen.

Im Mai 2026 erweiterte FORT The Trust Layer durch die Übernahme von Mapless AI, einem Full-Stack-Unternehmen für sicherheitsorientierte Fernsteuerung, und ergänzte damit die bestehende FORT-Plattform um eine ferngesteuerte „Human-in-the-Loop"-Steuerung sowie aktive Sicherheit an Bord.

Das Gebot der Sicherheit: Das Potenzial der Robotik erschließen

„Physische KI wird die Art und Weise, wie wir in jeder Branche arbeiten, verändern, und dies wird für Arbeitnehmer, Organisationen und Regierungen weltweit eine bahnbrechende Wende bedeuten", sagte Samuel Reeves, Gründer und CEO von FORT Robotics. „Allerdings bringen diese neuen Maschinen ein völlig neues und anderes Risikoprofil mit sich, und dieses muss angegangen werden, bevor autonome Systeme in großem Maßstab eingesetzt werden können. Die Mission von FORT ist es, ‚sicherzustellen, dass Roboter keinen Schaden anrichten', und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Pionierarbeit zu leisten und ein gemeinsames Vertrauensrahmenwerk zu schaffen, auf das sich Roboterhersteller, Integratoren, Endnutzer, Regulierungsbehörden, Versicherer, Regierungen und alle anderen interessierten Parteien verlassen können. Wie wir physischer KI vertrauen, wird eine der entscheidenden Fragen unserer Zeit sein, und die Beantwortung dieser Frage wird ein entscheidender Faktor sein, der diese Maschinen der nächsten Generation von isolierten Pilotprogrammen hin zu einer echten, skalierbaren Einführung bringt."

Thomas Bushey, CEO von Newbury Street II, fügte hinzu: „Newbury Street II ist stolz darauf, mit FORT zusammenzuarbeiten, einer wegweisenden Plattform, die sich einer der komplexesten infrastrukturellen Herausforderungen der Welt annimmt. Die Robotik-Revolution befindet sich an einem Wendepunkt, und wir glauben, dass die universelle Vertrauensschicht von FORT die breite Einführung beschleunigen kann. Wir freuen uns darauf, Samuel und das Team dabei zu unterstützen, die horizontale Plattform von FORT für physische KI weiterzuentwickeln – als börsennotiertes Unternehmen ist FORT unserer Meinung nach gut positioniert, um seine Führungsrolle auszubauen und langfristigen Shareholder Value zu schaffen."

Griffin Schroeder, Partner bei Tiger Global, äußerte sich zur kommerziellen Dynamik der physischen KI wie folgt: „Da physische KI zunehmend in die industrielle Kerninfrastruktur Einzug hält, ist Sicherheit von größter Bedeutung. FORT hat eine entscheidende, maschinenunabhängige Vertrauenschicht aufgebaut, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Autonomie sicher zu skalieren. Wir freuen uns sehr, Samuel und das FORT-Team dabei zu unterstützen, ihren Erfolg weiter auszubauen und dieses neue Kapitel einzuleiten."

Wichtige finanzielle und operative Highlights

Starkes Umsatzwachstum: Der Umsatz von FORT wuchs 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 62 %, einschließlich eines Wachstums von 91 % bei den etablierten Unternehmenskunden (Kunden, die jährlich mehr als 100.000 US-Dollar bei FORT ausgeben). Damit zählt FORT zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Robotersicherheit, während der breitere Markt für physische KI weiter wächst.

Der Umsatz von FORT wuchs 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von Unternehmenskunden (Kunden, die jährlich mehr als 100.000 US-Dollar bei FORT ausgeben). Damit zählt FORT zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Robotersicherheit, während der breitere Markt für physische KI weiter wächst. Margenstarkes, kapitaleffizientes Profil: Das Unternehmen erzielte 2025 eine robuste Bruttomarge von 66 % und 2024 von 70 % , wobei mit einer langfristigen Margenausweitung im Zuge der Skalierung der Premium-Softwarelösungen gerechnet wird. Während der Umsatz 2025 um 62 % stieg, wuchsen die Betriebsausgaben mit deutlich geringeren 19 %, was die dem Geschäft innewohnende operative Hebelwirkung verdeutlicht. Der Umsatz pro Mitarbeiter belief sich 2025 auf 276.000 US-Dollar, was einmal mehr die Fähigkeit von FORT unterstreicht, Dynamik zu generieren und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten.

Das Unternehmen erzielte 2025 eine robuste Bruttomarge von und 2024 von , wobei mit einer langfristigen Margenausweitung im Zuge der Skalierung der Premium-Softwarelösungen gerechnet wird. Während der Umsatz 2025 um 62 % stieg, wuchsen die Betriebsausgaben mit deutlich geringeren 19 %, was die dem Geschäft innewohnende operative Hebelwirkung verdeutlicht. Der Umsatz pro Mitarbeiter belief sich 2025 auf 276.000 US-Dollar, was einmal mehr die Fähigkeit von FORT unterstreicht, Dynamik zu generieren und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Risikominimiertes Kunden-Ökosystem: Eine breite Diversifizierung über wichtige Unternehmensbranchen hinweg hat das Einzelkundenrisiko erheblich reduziert, angetrieben durch ein 3,8-faches Gesamtwachstum bei Kunden mit sechsstelligen Umsätzen seit 2021, wobei kein einzelner Kunde 2025 mehr als 9 % des Umsatzes ausmacht.

Eine breite Diversifizierung über wichtige Unternehmensbranchen hinweg hat das Einzelkundenrisiko erheblich reduziert, angetrieben durch ein seit 2021, wobei kein einzelner Kunde 2025 mehr als 9 % des Umsatzes ausmacht. Nachhaltiger, sich verstärkender Kundenstamm: Bereits 2019 gewonnene Kundenkohorten generieren auch heute noch Umsatz, wobei Kohorten aus der Zeit vor 2025 schätzungsweise 68 % der Auftragseingänge 2025 ausmachen. Die Plattform ist mittlerweile weltweit auf mehr als 19.500 Einheiten im Einsatz, was tiefe, beständige Kundenbeziehungen und eine geringe Abwanderungsrate widerspiegelt – zentrale Faktoren der Investmentthese. Die Gesamtzahl der Kunden hat sich seit 2021 um das 2,6-Fache und die Anzahl der eingesetzten Einheiten um das 3,7-Fache erhöht, und die rund zwei Dutzend etablierten Unternehmenskunden steigerten ihre Ausgaben pro Konto 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 27 %, was eine „Land-and-Expand"-Strategie widerspiegelt, die auf der Basis einer geringen Abwanderungsrate aufbaut.

Überblick über die Transaktion

Durch den Unternehmenszusammenschluss wird das fusionierte Unternehmen mit einem impliziten Pro-forma-Unternehmenswert von 556,6 Millionen US-Dollar bewertet. Die Transaktion wird voraussichtlich einen Bruttotransaktionserlös von rund 201 Millionen US-Dollar einbringen, bestehend aus Barmitteln auf dem Treuhandkonto von Newbury Street II (unter der Annahme, dass keine Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von Newbury Street II erfolgen), einschließlich rund 31 Millionen US-Dollar an Stammkapital in Form von PIPE- (Private Investment in Public Equity) und NRA-Investitionen von bestehenden und neuen institutionellen Anlegern. Der Unternehmenszusammenschluss wird voraussichtlich nach Abzug der geschätzten Transaktionskosten einen Netto-Cash-Zufluss von rund 182 Millionen US-Dollar direkt in die Bilanz einbringen (unter der Annahme, dass es zu keinen Rücknahmen durch die öffentlichen Anteilseigner von Newbury Street II kommt). Die Erlöse aus dem Unternehmenszusammenschluss sollen die Produktentwicklung (einschließlich Sicherheitsintelligenz der nächsten Generation, Observability und Cybersicherheitssoftware) beschleunigen, die weltweiten Markteinführungs- und Vertriebspartneraktivitäten ausbauen und gezielte, synergiereiche „Tuck-in"-M&A-Möglichkeiten unterstützen.

Bestehende FORT-Aktionäre werden 100 % ihres Eigenkapitals in den Unternehmenszusammenschluss einbringen und behalten dabei zum Zeitpunkt des Abschlusses eine geschätzte Mehrheitsbeteiligung von 67 % auf Basis der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien an dem fusionierten Unternehmen, sofern keine Rücknahmen erfolgen.

Die Vorstände von FORT und Newbury Street II haben den Unternehmenszusammenschluss jeweils einstimmig genehmigt, vorbehaltlich unter anderem der Zustimmung der Aktionäre von Newbury Street II zum Unternehmenszusammenschluss, des Abschlusses der gleichzeitig stattfindenden PIPE-Transaktion, der Erfüllung der in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Tatsache, dass die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (die „SEC") ihre Prüfung der Registrierungserklärung auf Formular S-4 sowie der Vollmachtserklärung/des Prospekts abgeschlossen hat, bestimmte behördliche Genehmigungen vorliegen und die Nasdaq die Notierung der Wertpapiere des fusionierten Unternehmens genehmigt hat. Der Unternehmenszusammenschluss wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Informationen zur Telefonkonferenz

FORT und Newbury Street II werden heute, am 18. August 2026, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten, um die geplante Transaktion zu erörtern. Interessierte können den Live-Webcast der Telefonkonferenz unter https://app.webinar.net/YvJa2qE2Ey0 verfolgen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ebenfalls unter www.fortrobotics.com/investors zur Verfügung gestellt; ein Transkript der Telefonkonferenz wird bei der Securities and Exchange Commission eingereicht.

Berater

BTIG LLC fungiert als exklusiver Finanzberater und alleiniger Platzierungsagent der Newbury Street II Acquisition Corp. Ellenoff Grossman & Schole LLP fungiert als Rechtsberater der Newbury Street II Acquisition Corp. Evercore fungiert als Strukturierungsberater von FORT Robotics Inc. Fenwick & West LLP fungiert als Rechtsberater von FORT Robotics, Inc. Loeb & Loeb LLP fungiert als Rechtsberater von BTIG LLC. FINN Partners und Collected Strategies fungieren als Kommunikationsberater.

Informationen zu FORT Robotics Inc.

FORT Robotics ist „The Trust Layer for Physical AI" und hat es sich zur Aufgabe gemacht, autonome Maschinen so sicher, geschützt und zuverlässig zu machen, dass sie in großem Maßstab neben Menschen eingesetzt werden können. Eine Partnerschaft mit FORT ermöglicht es Roboterherstellern und Endnutzern, die Sicherheit zu zertifizieren, die Effizienz zu maximieren UND die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Seit seiner Gründung 2018 hat sich FORT zu einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen in der gesamten Robotikbranche entwickelt, die in den Bereichen Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau, Energie, Verteidigung und anderen Branchen zum Einsatz kommen. FORT hat 25 Patente gesichert und mehr als 19.500 Einheiten an einen weltweiten Kundenstamm von über 600 Kunden ausgeliefert, darunter Marktführer aus der Fortune-500-Liste.

Weitere Informationen unter www.fortrobotics.com

Informationen zur Newbury Street II Acquisition Corp

Newbury Street II ist eine Blankoscheck-Gesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Newbury Street II wird von Chief Executive Officer Thomas Bushey geleitet, dem ehemaligen Präsidenten von Ondas (NASDAQ: ONDS), einem führenden Anbieter von privaten drahtlosen Netzwerken und autonomen Robotikplattformen für die industrielle Infrastruktur.

Weitere Informationen und Bezugsquellen

Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss beabsichtigen Newbury Street II und das Unternehmen, das Registrierungsformular auf Formular S-4 (in seiner jeweils geänderten oder ergänzten Fassung, das „Registrierungsformular") bei der SEC einzureichen, das eine Vollmachtserklärung für die Aktionäre von Newbury Street II sowie einen Prospekt für die Registrierung der im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss auszugebenden Wertpapiere von Newbury Street II enthalten wird. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung oder eine sonstige Entscheidung in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss zu dienen. Den Aktionären von Newbury Street II und anderen interessierten Personen wird empfohlen, das Registrierungsformular und andere im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss eingereichte Dokumente zu lesen, da diese Unterlagen wichtige Informationen über das Unternehmen, Newbury Street II und den Unternehmenszusammenschluss enthalten. Aktionäre können eine Kopie des Registrierungsormulars, sobald dieses verfügbar ist, sowie anderer von Newbury Street II bei der SEC eingereichter Unterlagen kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder durch eine schriftliche Anfrage an Newbury Street II Acquisition Corp, 121 High Street, Floor 3, Boston, Massachusetts 02110 erhalten.

BEVOR SIE EINE ABSTIMMUNGSENTSCHEIDUNG TREFFEN, WERDEN ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER VON NEWBURY STREET II DRINGEND GEBETEN, DAS REGISTRIERUNGSFORMULAR SOWIE ALLE ANDEREN RELEVANTEN UNTERLAGEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS ENTHALTEN.

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

Newbury Street II, die Gesellschaft sowie deren jeweilige Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und sonstige Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Mitarbeiter können gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten der Aktionäre von Newbury Street II im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Anleger und Wertpapierinhaber können detailliertere Informationen zu den Namen, Zugehörigkeiten und Beteiligungen bestimmter Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Newbury Street II im Rahmen der Einholung von Stimmrechtsvollmachten den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Newbury Street II entnehmen, einschließlich des endgültigen Prospekts von Newbury Street II vom 31. Oktober 2024, der am 1. November 2024 von Newbury Street II bei der SEC eingereicht wurde (der „IPO-Prospekt"). Soweit sich die Bestände an Wertpapieren von Newbury Street II gegenüber den im IPO-Prospekt angegebenen Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten „Statements of Change in Ownership" auf Formular 4 ausgewiesen. Informationen über die Interessen der an der Aufforderung beteiligten Personen von Newbury Street II und des Unternehmens, die in einigen Fällen von denen ihrer jeweiligen Anteilseigner im Allgemeinen abweichen können, werden in dem Registrierungsformular im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald diese verfügbar ist.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung; ebenso wenig darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen des Securities Act entspricht, oder im Rahmen einer Ausnahmeregelung davon.

WEDER DIE SEC NOCH EINE BUNDESSTAATLICHE WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE HAT DEN HIER BESCHRIEBENEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS GENEHMIGT ODER ABGELEHNT, SICH ZUR SACHGEMÄSSHEIT ODER ANGEMESSENHEIT DES UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSES ODER ZU DEN DAMIT VERBUNDENEN TRANSAKTIONEN AUSGELASSEN ODER ZUR ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DER INFORMATIONEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG GEÄUSSERT. JEDE GEGENTEILIGE BEHAUPTUNG STELLT EINE STRAFTAT DAR.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie „schätzen", „planen", „prognostizieren", „beabsichtigen", „werden", „erwarten", „voraussehen", „glauben", „anstreben", „fortsetzen", „könnte", „mag", „möglicherweise", „möglich", „potenziell", „vorhersagen" oder ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte darstellen. Das Unternehmen hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf aktuelle Erwartungen und Prognosen bezüglich zukünftiger Ereignisse gestützt. Zu diesen Aussagen gehören: Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen; Schätzungen der Kundenakzeptanzraten und Nutzungsmuster; Prognosen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte, Technologien und Anwendungsfälle in der Branche zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten sowie Zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der erwarteten finanziellen Vorteile dieses Modells; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen, zu binden und seinen Kundenstamm zu erweitern; die Verwendung der Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch das Unternehmen; seine Erwartungen hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, Lieferanten, Regierungen, staatlich finanzierten Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu wahren, zu schützen und auszubauen; künftige Vorhaben oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Entwicklung günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen, die seine Märkte beeinflussen; den erfolgreichen Abschluss und die potenziellen Vorteile der geplanten Transaktion sowie Erwartungen hinsichtlich ihrer Bedingungen und ihres Zeitplans; und das Potenzial für eine Wertsteigerung des Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Feststellung von Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen auch nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und von Newbury Street II liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Geschäftsvolumen, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens oder von Newbury Street II wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, dem Geschäftsvolumen, der Leistung oder den Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören: dass das Unternehmen eine neue Technologie verfolgt, vor erheblichen technischen Herausforderungen steht und möglicherweise keine Kommerzialisierung oder Marktakzeptanz erreicht; die historischen Nettoverluste des Unternehmens und seine begrenzte Geschäftstätigkeit in der Vergangenheit; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung, des Kapitalbedarfs und der Wirtschaftlichkeit pro Einheit; die Verwendung und Berichterstattung von Geschäfts- und Betriebskennzahlen durch das Unternehmen; das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von Mitgliedern seiner Geschäftsleitung und seine Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; der potenzielle Bedarf an zusätzlicher Finanzierung in der Zukunft; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum zu steuern und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten; potenzielle zukünftige Akquisitionen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Abhängigkeit des Unternehmens von strategischen Partnern und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechte an geistigem Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit oder Cybersicherheitsvorfällen sowie den damit verbundenen Vorschriften; die Nutzung, die Verbreitungsrate und die Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Steuern, Handelsbedingungen und das makroökonomische Umfeld; die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und als börsennotiertes Unternehmen zu agieren; die Möglichkeit, dass erforderliche behördliche Genehmigungen für die geplante Transaktion verzögert werden oder nicht erteilt werden, was sich nachteilig auf das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion auswirken könnte; das Risiko, dass Aktionäre von Newbury Street II sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden könnten, wodurch das fusionierte Unternehmen nicht über ausreichende Barmittel verfügen würde, um seine Geschäftspläne umzusetzen; das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder sonstigen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; den Ausgang etwaiger Gerichtsverfahren oder behördlicher Ermittlungen, die gegen das Unternehmen oder Newbury Street II eingeleitet werden könnten; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; die Fähigkeit von Newbury Street II oder des fusionierten Unternehmens, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder in der Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; sowie weitere Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Newbury Street II beschrieben sind.

Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Sie sollten die vorgenannten Faktoren sowie die weiteren Risiken und Ungewissheiten sorgfältig abwägen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" (i) des IPO-Prospekts, (ii) des von Newbury Street II am 6. März 2026 bei der SEC eingereichten Jahresberichts auf Formular 10-K, (iii) der oben genannten Registrierungserklärung, sobald diese verfügbar ist, sowie in anderen Dokumenten aufgeführt werden, die von Newbury Street II und dem Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden. In diesen Unterlagen werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten aufgezeigt und erörtert, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die weder Newbury Street II noch das Unternehmen derzeit kennen oder die Newbury Street II und/oder das Unternehmen derzeit für unwesentlich halten, die jedoch dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Unter anderem aus diesen Gründen werden Anleger und andere interessierte Personen darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Die bisherigen Ergebnisse der Managementteams von Newbury Street II oder des Unternehmens sowie ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Daher sollten Sie sich nicht übermäßig auf die historischen Leistungsdaten der Managementteams von Newbury Street II oder des Unternehmens oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung einer Anlage oder die Renditen verlassen, die Newbury Street II oder das Unternehmen künftig erzielen werden oder erzielen könnten. Keine der Parteien und keiner ihrer Vertreter gibt eine Zusicherung, dass Newbury Street II, das Unternehmen oder das fusionierte Unternehmen seine Erwartungen erfüllen wird.

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Investorenkontakt

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