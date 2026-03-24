Fortegra entscheidet sich für Duck Creek Reinsurance und Clarity zur Unterstützung seines strategischen Wachstums

Versicherungslösungen von Duck Creek zur Steigerung der Effizienz, zur Verbesserung der Portfoliotransparenz, zur Verkürzung der Abschlusszyklen und zur Unterstützung der globalen Expansion

BOSTON, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der weltweit tätige Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung prägt, gab heute bekannt, dass Fortegra, ein weltweit tätiger Spezialversicherer für Nischenmärkte, im Rahmen seiner Initiative zur Transformation des Finanzwesens die Lösungen Duck Creek Reinsurance und Duck Creek Clarity ausgewählt hat. Die Umsetzung wird die Finanzsysteme von Fortegra modernisieren und das weitere Wachstum über alle Produkte, Regionen und Vertriebsmodelle hinweg unterstützen.

Geleitet von seiner Vision, der bevorzugte Versicherer für Unternehmen und Privatpersonen zu sein, die zuverlässige Spezialversicherungslösungen suchen, investiert das Unternehmen weiterhin in Innovation, starke Partnerschaften und skalierbare Kapazitäten.

Da Fortegra seine Strategie für profitables Wachstum vorantreibt, ist die Rückversicherung zu einer entscheidenden Kompetenz für die Bewältigung der Größe und Komplexität des Portfolios geworden. Das Unternehmen hat ein spezielles Team für die Rückversicherungsbuchhaltung gebildet und sich für Duck Creek Reinsurance entschieden, um das Risikomanagement zu stärken und die finanziellen sowie operativen Prozesse zu optimieren. Duck Creek Clarity wird für mehr Transparenz bei den Rückversicherungsaktivitäten sorgen, die Genauigkeit der Berichterstattung verbessern und datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen, während Fortegra weiter expandiert.

„Diese Implementierung stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zur Transformation des Finanzwesens dar", sagte Ed Peña, Chief Financial Officer bei Fortegra. „Durch die Verbesserung der Datenqualität und der Analysen werden wir klarere Einblicke in Leistungsfaktoren gewinnen, die Nutzung von Rückversicherungen bewerten und die Finanzabschlusszyklen beschleunigen. Duck Creek zeichnete sich durch die Stärke seiner Rückversicherungsfunktionen und die Erfahrung seines Teams aus. Diese Transformation unterstützt unser Engagement für operative Exzellenz und trägt gleichzeitig direkt zu verbesserten Geschäftsergebnissen und einem besseren Risikomanagement bei."

Durch die Wahl von Duck Creek Reinsurance und Duck Creek Clarity erwartet Fortegra:

die Modernisierung der Finanzsysteme zur Unterstützung der operativen Skalierung

die Verbesserung der Transparenz im gesamten Rückversicherungsportfolio

die Reduzierung des manuellen Aufwands durch verstärkte Automatisierung und schnellere Abschlusszyklen

die Stärkung der Integration zwischen Kernfunktionen und Datenquellen

die Unterstützung der Expansion über Geschäftsbereiche und Regionen hinweg

„Fortegas Fokus auf den Menschen und eine durchdachte Expansion machen es spannend, das Unternehmen auf seinem Weg in der Rückversicherung zu unterstützen", sagte Chris McCloskey, Chief Operating Officer bei Duck Creek Technologies. „Duck Creek Reinsurance und Clarity werden dazu beitragen, die operative Effizienz zu verbessern, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Fortegra in die Lage zu versetzen, Risiken mit Zuversicht zu managen, während das Unternehmen seine globale Reichweite weiter ausbaut."

Informationen zu Fortegra

Seit mehr als 45 Jahren bietet Fortegra über ihre Tochtergesellschaften Risikomanagementlösungen an, die Menschen und Unternehmen dabei helfen, trotz Unsicherheiten erfolgreich zu sein. Als multinationaler Spezialversicherer, dessen Versicherungstochtergesellschaften über ein A.M. Best Financial Strength Rating von A- (Excellent) und ein A.M. Best Financial Size Category von ‚X' verfügen, bieten wir ein vielfältiges Angebot an zugelassenen Versicherungsprodukten sowie Excess- und Surplus-Lines-Versicherungsprodukten und Garantie-Lösungen an. Für weitere Informationen: www.fortegra.com.

Informationen zu Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche prägt. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufbauen, und ermöglichen es der Branche, die Vorteile der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftsfähige Abläufe zu realisieren. Authentizität, Zielstrebigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung, und wir sind der Ansicht, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen dann, wo und wie sie am dringendsten benötigt werden, verfügbar sein sollten. Unsere marktführenden Lösungen sind einzeln oder als Komplettpaket erhältlich und alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.comum mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn und X für die neuesten Updates.

Medienkontakt:

Marianne Dempsey / Tara Stred

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