Fortegra choisit Duck Creek Reinsurance et Clarity pour soutenir sa croissance stratégique

Les solutions d'assurance Duck Creek aideront à renforcer l'efficacité, améliorer la transparence du portefeuille, accélérer les cycles de clôture et soutenir l'expansion mondiale.

BOSTON, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'assurance IARD et générale, annonce aujourd'hui que Fortegra, un assureur spécialisé mondial desservant des marchés de niche, a choisi Duck Creek Reinsurance et Duck Creek Clarity dans le cadre de son initiative de transformation financière. La mise en œuvre modernisera les systèmes financiers de Fortegra et soutiendra la croissance continue des produits, des zones géographiques et des modèles de distribution.

Guidée par sa vision d'être le souscripteur de choix pour les entreprises et les particuliers à la recherche de solutions d'assurance spécialisées fiables, la société continue d'investir dans l'innovation, les partenariats solides et les capacités évolutives.

Alors que Fortegra accélère sa stratégie de croissance rentable, la réassurance est devenue une capacité essentielle pour gérer l'échelle et la complexité du portefeuille. La société a formé une équipe dédiée à la comptabilité en réassurance et a choisi Duck Creek Reinsurance pour renforcer la gestion des risques et rationaliser les processus financiers et opérationnels. Duck Creek Clarity offrira une plus grande transparence dans les activités de réassurance, améliorant la précision des rapports et permettant une prise de décision fondée sur des données à mesure que Fortegra renforcera sa présence.

« Ce choix représente une étape importante dans notre parcours de transformation financière », déclare Ed Peña, directeur financier de Fortegra. « En renforçant la qualité des données et l'analyse, nous obtiendrons une vision plus claire des facteurs de performance, évaluera l'utilisation de la réassurance et accélérera les cycles de clôture financière. Duck Creek s'est distingué par la force de ses capacités de réassurance et l'expérience de son équipe. Cette transformation soutient notre engagement en faveur de l'excellence opérationnelle tout en contribuant directement à l'amélioration des résultats et de la gestion des risques. »

En choisissant Duck Creek Reinsurance et Duck Creek Clarity, Fortegra veut :

moderniser les systèmes financiers pour soutenir l'échelle opérationnelle

renforcer la transparence de son portefeuille de réassurance

réduire les efforts manuels grâce à une automatisation accrue et à des cycles de clôture plus rapides

renforcer l'intégration des fonctions essentielles et des sources de données

Soutenir l'expansion des lignes d'activité et des régions

« L'accent mis par Fortegra sur la dimension humaine et sur une expansion réfléchie fait qu'il est passionnant de soutenir son parcours de réassurance », déclare Chris McCloskey, directeur de l'exploitation chez Duck Creek Technologies. « Duck Creek Reinsurance et Clarity aideront à améliorer l'efficacité opérationnelle, à découvrir de nouvelles idées et à positionner Fortegra pour gérer les risques avec confiance alors que l'organisation continue d'élargir sa portée mondiale. »

À propos de Fortegra

Depuis plus de 45 ans, Fortegra, par l'intermédiaire de ses filiales, souscrit des solutions de gestion des risques qui aident les personnes et les entreprises à réussir face à l'incertitude. En tant qu'assureur multinational spécialisé dont les filiales d'assurance ont obtenu une notation A- (excellente) de solidité financière d'A.M. Best et une notation « X » d'A.M. Best pour la taille financière, nous offrons une gamme variée de produits d'assurance admis, d'assurance excédentaire et de solutions de garantie. Pour plus d'informations : www.fortegra.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances IARD et générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur LinkedIn et X pour les dernières mises à jour.

Relations avec la presse :

Marianne Dempsey / Tara Stred

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