Fünf international agierende Vermögensverwaltungsinstitute in Shanghais Finanzviertel Lujiazui

SHANGHAI, 5. März 2024 /PRNewswire/ -- Fünf weltweit tätige Vermögensverwaltungsinstitute, darunter Aspect Capital und Schroders Capital, haben Vereinbarungen zur Niederlassung in Shanghais Finanzviertel Lujiazui unterzeichnet, so die örtlichen Behörden.

Nach Angaben von Xiao Jian, Leiter des Lujiazui-Verwaltungsbüros der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai), haben sich bislang mehr als 8.000 Finanzinstitute in Lujiazui angesiedelt.

SHAPE A FUTURE OF MUTUAL SUCCESS IN PUDONG -- 2024 Lujiazui Financial City Global Asset Management Partner Conference

Das Finanzviertel hat sich zu einem wichtigen Zentrum für globale Vermögensverwaltungsinstitute in China entwickelt. Laut Xiao sind heute etwa 80 Prozent der Vermögensverwaltungsinstitute mit ausländischem Kapital, 40 Prozent der Geschäftsbanken mit ausländischem Kapital, fast ein Drittel der öffentlichen Fondsverwaltungsgesellschaften und fast ein Viertel der Vermögensverwaltungsinstitute für Versicherungen in diesem Land vertreten.

Mehr als 80 weltweit renommierte Finanzinstitute aus 13 Ländern haben in Lujiazui über 120 ausländische Vermögensverwaltungsinstitute gegründet.

„Lujiazui ist ein wichtiger Treffpunkt und Expansionsort für globale Vermögensverwaltungsinstitute in China. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir die Möglichkeit haben, dem Global Asset Management Partnerprogramm beizutreten. Wir hoffen auch, dass wir durch diese Unterzeichnung dazu beitragen können, Lujiazui zum Mittelpunkt eines globalen Vermögensverwaltungszentrums zu machen und Shanghais Eintritt in die vorderste Reihe der globalen Vermögensverwaltungszentren zu beschleunigen", sagte Li You, Chief Compliance Officer von Aspect Capital (China) Limited.

„Shanghai hat große Fortschritte bei der Öffnung der Finanzmärkte gemacht und zieht mehr globale Finanzinstitute und Investoren an. Der nächste Schritt könnte darin bestehen, den besonderen Status der Shanghaier Freihandelszone und der Sonderzone Lingang zu nutzen, um ein Offshore-Finanzsystem zu entwickeln, das die fortschrittlichsten Finanzgeschäftsmodelle und Regulierungssysteme übernimmt", erläuterte Yan Hong, Professor für Finanzen am Shanghai Advanced Institute of Finance der Jiaotong-Universität Shanghai.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2354839/Conference.jpg