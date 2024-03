Le quartier de Lujiazui à Shanghai accueille 5 institutions mondiales de gestion d'actifs

SHANGHAI, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cinq institutions mondiales de gestion d'actifs, dont Aspect Capital et Schroders Capital, ont signé des accords pour s'installer dans le quartier financier de Lujiazui, à Shanghai, ont déclaré les autorités locales.

D'après Xiao Jian, chef du bureau d'administration de Lujiazui dans la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai), le quartier financier de Lujiazui a attiré jusqu'à présent plus de 8000 institutions financières.

SHAPE A FUTURE OF MUTUAL SUCCESS IN PUDONG -- 2024 Lujiazui Financial City Global Asset Management Partner Conference

Lujiazui est devenu un pôle important pour les institutions mondiales de gestion d'actifs en Chine. Elle compte aujourd'hui environ 80 % des institutions de gestion d'actifs financées à l'étranger du pays, 40 % de ses banques d'affaires financées à l'étranger, près d'un tiers de ses sociétés de gestion de fonds publics et près d'un quart de ses institutions de gestion d'actifs d'assurance, selon Xiao Jian.

Plus de 80 institutions financières de renommée mondiale de 13 pays ont établi plus de 120 institutions de gestion d'actifs étrangers à Lujiazui.

« Lujiazui est un important lieu de rassemblement et d'expansion des affaires pour les institutions de gestion d'actifs mondiales en Chine. Nous sommes très honorés d'avoir la possibilité de rejoindre le programme mondial de partenaires de gestion des actifs. Nous espérons également que grâce à ces accords, nous pourrons contribuer à faire de Lujiazui le cœur d'un centre mondial de gestion d'actifs et accélérer l'entrée de Shanghai à l'avant-garde parmi les villes de centres de gestion d'actifs mondiaux », a commenté Li You, directeur de la conformité d'Aspect Capital (China) Limited.

« Shanghai a fait un grand pas en avant pour promouvoir l'ouverture financière et attirer davantage d'institutions financières et d'investisseurs mondiaux. La prochaine étape pourrait être de profiter du statut spécial de la zone de libre-échange de Shanghai et de la zone spéciale de Lingang pour développer un système financier offshore, en adoptant les modèles d'affaires financiers et les régimes réglementaires les plus avancés », a expliqué Yan Hong, professeur de finance à l'Institut supérieur de finance de Shanghai de l'Université Jiao Tong de Shanghai.