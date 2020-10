GBG von Chartis Research zu KYC- und AML-Spitzenreitern gekürt

Nick Brown, Gruppengeschäftsführer bei GBG, erklärte: „Wir freuen uns, eine Spitzenposition in mehreren Chartis-Kategorien erreicht zu haben. GBG legt von jeher seinen Schwerpunkt darauf, unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten. Diese Anerkennung ist der Beleg für die harte Arbeit und Kreativität des Teams. Dies ist gerade jetzt besonders wichtig, da wir auf die globalen Auswirkungen von COVID-19 sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Einführung digitaler Dienste als auch hinsichtlich des unvermeidlichen Anstiegs von Betrug angesichts schwacher Konjunkturen reagieren müssen. Wir freuen uns sehr, dass GBG als einer der besten Lösungsanbieter in den Kategorien KYC und AML ausgezeichnet wurde, und wir sind bereit, unseren Kunden zu helfen, sich in diesen schwierigen Zeiten abzusichern und zu wachsen."

GBG bietet weltweit die gesamte Palette an Omnichannel-KYC-Funktionen, von biometrischer Prüfung über Dokumenten- und Identitätsprüfungen bis hin zu Lösungen für Betrugserkennung und Compliance. GBG überprüft täglich Milliarden von Identitäten weltweit und bietet ein breites Angebot an AML- und Customer Due Diligence-Funktionen (CDD).

GBG wurde kürzlich anlässlich der Asia Risk Awards 2020 als Cyber-Risikolösung des Jahres ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu den Betrugs- und Compliance-Lösungen von GBG finden Sie hier .

Lauren James, Leiterin Kommunikation bei GBG

E-Mail: [email protected]

Informationen zu GBG

GBG bietet eine Reihe von Lösungen, mit deren Hilfe Unternehmen die Identität und den Standort ihrer Kunden schnell validieren und überprüfen können.

Unsere marktführenden Technologien, Daten und Fachkenntnisse helfen unseren Kunden, ihren digitalen Zugang zu verbessern, ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten und Vertrauen aufzubauen, damit sie Online-Geschäfte mit ihren Kunden schnell, sicher und zuverlässig abwickeln können.

Wir haben unseren Hauptsitz im Vereinigten Königreich, beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter in 16 Ländern arbeiten mit 20.000 Kunden in über 70 Ländern zusammen. Viele renommierte Unternehmen weltweit zählen auf GBG, um digitale Dienste bereitzustellen und die Wirtschaft in Bewegung zu halten – von US-amerikanischen E-Commerce-Giganten bis hin zu Asiens größten Banken und europäischen Haushaltsmarken.

Um näher zu erfahren, wie wir unseren Kunden dabei helfen, das Vertrauen ihrer Auftraggeber zu gewinnen, besuchen Sie www.gbgplc.com/apac und folgen Sie uns auf Twitter @gbgplc oder LinkedIn .

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1282711/GBG_Chartis_Research_KYC_AML_2020_Infographic.jpg

Weitere Links

https://www.gbgplc.com



SOURCE GBG