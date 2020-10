GBG désigné comme leader pour les solutions logicielles KYC et AML par Chartis Research

GBG fournit des services pour la conformité et la lutte contre la fraude, des solutions de vérification de l'identité et de données de localisation à plus de 20 000 clients dans le monde entier. En tant que leader de catégorie Chartis Risk, GBG est reconnu mondialement pour ses possibilités, ses innovations en matière d'interconnectivité et sa stratégie claire pour une croissance durable et rentable. Assorties à des normes élevées en matière d'expérience de client dans la gestion des crimes financiers, les propositions KYC et AML de GBG sont des solutions leader sur le terrain.

Nick Brown, directeur général du groupe GBG, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être classés par Chartis parmi les leaders de la catégorie et ce, dans de nombreuses catégories. GBG a toujours mis l'accent sur l'innovation pour nos clients et une telle reconnaissance témoigne du travail acharné fourni par les équipes et de sa créativité. Cette stratégie est aujourd'hui particulièrement pertinente alors que nous faisons face aux répercussions mondiales du COVID-19, qu'il s'agisse de la rapidité d'adoption de services numériques ou de la hausse inévitable de la fraude qui accompagne la phase de restriction des économies. C'est formidable de voir GBG parmi les meilleurs fournisseurs de solutions dans les catégories KYC et AML, et nous sommes prêts à aider nos clients à se protéger et à se développer en ces temps difficiles. »

GBG offre une gamme complète de solutions KYC omnicanales dans le monde entier, couvrant de la vérification biométrique des documents et d'identité, aux solutions de détection de fraude et de conformité. GBG vérifie chaque jour des milliards d'identités dans le monde et offre un large éventail de possibilités AML et CDD (vigilance à l'égard de la clientèle, de l'anglais « customer due diligence »).

GBG a récemment remporté le prix Cyber Risk Solution of the Year aux Asia Risk Awards 2020.

Lauren James, responsable de la communication, GBG

E-mail : [email protected]

À propos de GBG :

GBG propose toute une gamme de solutions qui aident les organisations à valider et à vérifier rapidement l'identité et la localisation de leurs clients.

Notre technologie, nos données et notre expertise de pointe aident nos clients à améliorer l'accès au numérique, à offrir une expérience transparente et à établir des relations de confiance afin de pouvoir effectuer des transactions en ligne avec leurs propres clients, rapidement et en toute sécurité.

Notre société, basée au Royaume-Uni, compte plus de 1 000 collaborateurs dans 16 pays et travaille avec 20 000 clients dans plus de 70 pays. Certaines des entreprises les plus connues au monde comptent sur GBG pour fournir des services numériques et faire évoluer l'économie. Nous sommes ainsi au service de géants américains du commerce électronique, mais également des plus grandes banques asiatiques et de marques européennes de premier plan.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous aidons nos clients à établir une relation de confiance avec leurs clients, visitez le site www.gbgplc.com/apac , suivez-nous sur Twitter @gbgplc ou sur LinkedIn .

