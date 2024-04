Gedenkzeremonie für den Vorfahren Huang Di an seinem Geburtsort im Jiachen-Jahr: Beten für Chinas Wohlstand und die Weiterführung der Jahrtausende alten Zivilisation

ZHENGZHOU, China, 2. April 2024 /PRNewswire/ -- Wie das Organisationskomitee auf einer Pressekonferenz in Beijing am 30. März ankündigte, wird die Gedenkfeier für den Ahnen Huang Di an seinem Geburtsort im Jiachen-Jahr (2024) am 11. April in Xinzheng, Zhengzhou, Provinz Henan, Zentralchina, stattfinden.

The press conference for the Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place

In diesem Jahr wird der 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China und der fünfte Jahrestag der nationalen Strategie für den ökologischen Schutz und die Entwicklung des Beckens des Gelben Flusses begangen. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung einen wichtigen Beitrag zur Weitergabe der traditionellen chinesischen Kultur, zur Stärkung des Zusammenhalts der Chinesen im In- und Ausland und zur Modernisierung Henans leisten wird.

Die Veranstaltung wird von der Volksregierung der Provinz Henan, dem Henan-Komitee der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, dem Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, der Allchinesischen Föderation der zurückgekehrten Übersee-Chinesen, der Allchinesischen Föderation der Landsleute Taiwans und der Vereinigung für die Yan-Huang-Kultur Chinas unterstützt und von der Volksregierung von Zhengzhou und dem CPPCC-Komitee Zhengzhou organisiert, wobei die Volksregierung von Xinzheng als Mitveranstalter auftritt.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Beten für Chinas Wohlstand und Vorantreiben der mehrtausendjährigen Zivilisation" und umfasst neun Rituale, darunter Einführungen in den Ablauf und die Rituale der Gedenkzeremonie für den Vorfahren Huang Di an seinem Geburtsort, die vom Staatsrat zum nationalen immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Das achte Ritual, „Beten für China", zeigt einen 75 Meter langen chinesischen Drachen, um den Jahrestag zu feiern und die nationale Verjüngung anzuregen.

Um die Kultur von Huang Di zu bewahren, hat das Komitee eine Reihe innovativer Programme geplant, darunter Online-Verehrungen, die fortschrittliche Technologien wie KI, VR und AR nutzen.

Die Zeremonie findet zeitgleich mit der World Henan Entrepreneurs Convention, dem Huang Di Culture Forum und der Zhengzhou Qi-Huang Traditional Chinese Medicine Development Conference zur Förderung der traditionellen chinesischen Kultur statt.

Die Teilnehmer können die renovierte Heimatstadt von Huang Di in Xinzheng besuchen und den Charme der chinesischen Zivilisation erleben, einschließlich eines neuen Korridors mit Reliefs, die das Leben von Huang Di darstellen.

Chinesen aus dem In- und Ausland sind eingeladen, die Heimststadt von Huang Di zu besuchen und für den Wohlstand und Frieden des Mutterlandes und der Welt zu beten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376027/0401______20240401160424.jpg