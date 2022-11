Geotab veröffentlicht „Order Now" in Europa, um Marketplace-Ökosystem zu vereinfachen

Transparente Rechnungsstellung, After Sales Support und Produkt-Retoure sind für teilnehmende Marketplace Lösungen verfügbar

AACHEN, Deutschland, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Geotab, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und vernetzten Transportlösungen und größter kommerzieller Telematikanbieter, führt das Programm „Order Now" für Software- und Hardware-Lösungen auf dem Geotab Marketplace ein.

Mit Order Now können Geotab-Kunden ab sofort Lösungen direkt aus dem Geotab-Marketplace-Ökosystem beziehen. Im Rahmen eines kontinuierlichen Expansions- und Entwicklungsprozesses werden auch Hardware-Lösungen von Drittanbietern über den Geotab Marketplace erhältlich sein. Order Now bietet dabei nahtlose Bestellung, Lieferung und After Sales Support als Teil des Programms an. So werden Geotab-Kunden ihre Flottenmanagement-Lösung mit einem Klick erweitern und ihre Bestellungen nun direkt bei den teilnehmenden Partnern tätigen können. Partner haben den Vorteil, dass sie alle Bestellungen in einem Rechnungssystem verwalten können.

Order Now verfolgt ein dreifaches Ziel: Erstens soll es die Rentabilität von Marketplace Partnern maximieren, die in ihrer Region nachweislich erfolgreich sind und technische sowie geschäftliche Prozesse rationalisieren wollen; zweitens sollen die Partner den Bekanntheitsgrad ihrer Lösung im Geotab-Vertriebskanal steigern und drittens mithilfe von spezifischen Anpassungs- oder Preisanforderungen auf die Bedürfnisse vonKunden eingehen.

Order Now ist die neueste Ergänzung der Geotab Marketplace Suite, einem wachsenden Ökosystem, das verschiedene Partnerlösungen anbietet, um Flottenmanager in Sachen Produktivitätssteigerung, Nachhaltigkeit, Einführung von Elektrofahrzeugen, Senkung der Kraftstoffkosten, Fahrzeugoptimierung und Fahrersicherheit zu unterstützen. Durch die nahtlose, tief integrierte Lösung für eine native Benutzererfahrung und einen umfassenden Support zur Fehlerbehebung für alle in Order Now verfügbaren Drittanbieterlösungen wird es für die Nutzer noch einfacher, die für sie passende Lösung auszuwählen.

Geotab Partner, die in Order Now integriert sind, können eingehende Bestellungen für Geotab- und Marketplace-Lösungen einfach verwalten und alle Bestellungen in Geotabs MyAdmin verfolgen. Geotab kümmert sich um alle Anfragen, Software- und Hardware-Fehlerbehebungen sowie um Rücksendungen und sorgt so für einen nahtlosen Prozess von Anfang bis Ende.

„Durch einen einfachen Online-Einkaufsprozess gibt Geotab seinen Kunden mehr Auswahlmöglichkeit. Das Geotab-Marketplace-Ökosystem gibt Nutzern die Flexibilität, genau das zu kaufen, was sie wollen, wobei die Bestellungen von Geotab-Partnern auf Order Now ausgeführt werden", sagt Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab. „Order Now bietet alle Abrechnungen an einem Ort und 24/7 Support von Geotab. Damit machen wir das Kaufen und Verkaufen auf dem Geotab Marketplace so einfach und unkompliziert wie möglich. Außerdem erweitern wir die Produktpalette der teilnehmenden Partner."

Mehr über den Geotab Marketplace und Order Now finden Sie hier .

Über Geotab

Geotab fördert die Sicherheit durch die Verbindung von Nutzfahrzeugen mit dem Internet und die Bereitstellung webbasierter Analysen, um Kunden die Fuhrparkverwaltung zu erleichtern. Die offene Plattform und der Marketplace von Geotab mit Hunderten von Drittanbieter-Lösungen ermöglichen Unternehmen aller Größenordnungen die Zusammenführung ihrer Fahrzeug- und sonstigen Daten zur Automatisierung der Betriebsabläufe. Das fahrzeuginterne Gerät dient als IoT-Hub und stellt über IOX-Add-Ons zusätzliche Funktionen bereit. Geotab verarbeitet Milliarden von Datenpunkten pro Tag und setzt Datenanalysen sowie maschinelles Lernen ein, sodass Kunden die Produktivität steigern, den Fuhrparkbetrieb durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs optimieren, die Fahrersicherheit verbessern und stets die geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einhalten können. Produkte von Geotab sind weltweit über autorisierte Geotab Fachhändler erhältlich. Besuchen Sie bitte www.geotab.com und folgen Sie uns unter @GEOTAB und auf LinkedIn, um mehr zu diesem Thema zu erfahren.

