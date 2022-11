Geotab lance le programme "Order Now" en Europe pour simplifier l'écosystème de sa marketplace

Facturation transparente, assistance après-vente et retours de produits sont disponibles auprès des solutions Marketplace participantes.

PARIS, le 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Geotab , numéro un mondial de l'IoT et du transport connecté et premier fournisseur mondial de télématique commerciale, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de "Order Now" pour les solutions logicielles et matérielles de la Marketplace de Geotab .

Order Now est un nouveau programme permettant de commander des solutions directement à partir de l'écosystème de la Marketplace de Geotab. Dans le cadre des efforts continus d'expansion et de développement de la plateforme, des solutions matérielles tierces seront disponibles sur la Marketplace de Geotab, facilitant le processus d'achat. Order Now fournit un support de commande, de livraison et d'après-vente transparents pour les solutions faisant partie du programme, permettant aux clients de Geotab d'améliorer et renforcer leur gestion de flotte en un clic. Les clients pourront désormais passer des commandes directement auprès des partenaires Marketplace participants à partir d'un système de facturation unique.

Order Now est le dernier ajout de la Geotab Marketplace, cet écosystème en pleine expansion qui offre différentes solutions de partenaires pour aider les gestionnaires de flotte : à augmenter leur productivité, à améliorer la durabilité, à favoriser la transition vers les véhicules électriques (VE), à réduire les coûts de carburant et à optimiser la sécurité du conducteur et du véhicule. En proposant une plateforme transparente et intégrée pour une expérience utilisateur native, et en fournissant un support de dépannage complet à toutes les solutions tierces disponibles sur Order Now, il n'a jamais été aussi facile pour les entreprises de choisir les solutions qui conviennent le mieux.

Les partenaires de Geotab intégrés à Order Now pourront facilement gérer les commandes entrantes pour les solutions Geotab et de la Marketplace disponibles sur le programme et garder la trace de toutes les commandes dans 'MyAdmin' de Geotab. Geotab gère toutes les demandes, les problèmes de dépannage des logiciels et du matériel, ainsi que les retours, rendant le processus transparent de bout en bout.

L'objectif d'Order Now est triple :

maximiser la rentabilité pour les partenaires de la marketplace les plus performants qui ont ont fait leur preuve dans leur région et qui cherchent à optimiser les processus techniques et commerciaux, Permettre aux partenaires de la marketplace d'accroître la notoriété de leur solution dans le canal Geotab; répondre aux besoins de clients spécifiques avec des exigences de personnalisation ou de prix.

François Denis, Directeur général France de Geotab, déclare : "En rationalisant le processus d'achat en ligne, Geotab offre aux clients le pouvoir de choisir. L'écosystème de la Marketplace de Geotab permet aux utilisateurs d'avoir la flexibilité d'acheter exactement ce qu'ils veulent, leurs commandes étant exécutées par les partenaires Geotab sur Order Now. Avec un point de facturation unique et un support 24 heures sur 24 / sept jours sur sept, fourni par Geotab, nous ajoutons une corde à notre arc pour rendre l'achat et la vente sur la Marketplace Geotab aussi facile et simple que possible, tout en élargissant la gamme de produits et d'options que nous fournissons de la part des partenaires participants."

Pour en savoir plus sur la Marketplace Geotab et Order Now, visitez : https://marketplace.geotab.com/

À propos de Geotab

Geotab fait progresser la sécurité, connecte les véhicules commerciaux au cloud et fournit des analyses axées sur les données pour aider les clients à mieux gérer leurs flottes. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab, qui offrent des centaines d'options de solutions tierces, permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. En tant que hub IoT, le dispositif embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux modules complémentaires IOX. Traitant des milliards de points de données par jour, Geotab s'appuie sur l'analyse de données et le machine learning pour aider les clients à améliorer leur productivité, à optimiser les flottes par la réduction de la consommation de carburant, à renforcer la sécurité des conducteurs et à atteindre une forte conformité aux changements réglementaires. Les produits de Geotab sont représentés et vendus dans le monde entier par des revendeurs agréés Geotab. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.geotab.com/fr et nous suivre @GEOTAB et sur LinkedIn .

