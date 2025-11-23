Global Times: Deutsche Besucher beeindruckt von Innovationsgeschwindigkeit und Unternehmergeist in Shenzhen

BEIJING, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- Geschwindigkeit – Dies ist das Schlagwort, das häufig verwendet wird, um Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong zu beschreiben. Eine Gruppe deutscher Medienfachleute besuchte die Stadt vom 10. bis 13. November, um am 16. Medienforum China-Deutschland und einer Medienstudienreise teilzunehmen. Dies war der erste bilaterale Medien-Dialog zwischen China und dem Ausland, der in Shenzhen stattfand, nachdem die Stadt als Austragungsort für das APEC-Treffen 2026 bekannt gegeben worden war.

Dies ist in der Tat ein treffender Begriff, um den bemerkenswerten Aufstieg Shenzhens zu beschreiben – von einem kleinen Fischerdorf zu einer globalen Metropole und einer Wirtschafts- und Innovationsmacht in nur etwas mehr als vier Jahrzehnten. Heute erhebt sich Shenzhen in einem Wald aus eleganten Wolkenkratzern, beherbergt weltweit führende Technologie-Start-ups und ist ein Magnet für globale Talente.

„Das heutige Shenzhen wird von den Medien als ,dritte Stadt' der APEC in China, als ,Silicon Valley' Chinas und als ,Technologiezentrum des Südens' bezeichnet und verfügt über eine Reihe neuer Visitenkarten", erklärte Zhang Ling, Mitglied des Ständigen Ausschusses des KPCh-Komitees der Stadt Shenzhen und Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, während des Medienforums und fügte hinzu, dass Shenzhen als Chinas innovativste und dynamischste Stadt gilt: ein globales Tor der Offenheit, ein grüner und kohlenstoffarmer Lebensraum und eine zivilisierte Metropole, die Tugendhaftigkeit hochhält und nach dem Guten strebt.

Shenzhen ist eine bemerkenswert lebendige und moderne Stadt – jeder hier bewegt sich mit einem klaren Ziel vor Augen, arbeitet in einem zügigen Tempo und legt Wert auf Effizienz, wodurch die Stadt vor Energie nur so sprüht, erklärte ein Teilnehmer des Forums gegenüber der Global Times.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie arbeiten und an welchen Projekten sie arbeiten – ein hervorragendes Beispiel für den Geist dieser Stadt, der auf Innovation und Geschwindigkeit basiert", erklärte ein weiterer Gast des Forums gegenüber der Global Times, nachdem er die humanoiden Roboter von Engine AI bei Kung-Fu- und Kickbox-Vorführungen beobachtet hatte.

Die Teilnehmer der Studienreise, zumeist Journalisten und Redakteure der großen deutschen Nachrichtenorganisationen, waren von der Demonstration begeistert und machten zahlreiche Fotos und Videos.

Wenn man vor der Fensterwand in der großen Halle des Hauptgebäudes des Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) steht, kann man an einem klaren Tag Hongkong und Macao sehen.

Das 1983 gegründete Institut verkörpert die Öffnung Shenzhens, wirtschaftliche Experimente, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und eine internationale Vision, sagte Chi Wenhui vom SCIA.

Bis heute wurden die Schiedsgerichts- und Mediationsdienstleistungen auf 146 Länder und Regionen ausgeweitet, und das Schiedsrichtergremium umfasst 129 Länder und Regionen.

Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtstreitwert der neu angenommenen Handelsschiedsfälle bei der SCIA 142 Milliarden Yuan (20 Milliarden US-Dollar), wobei der größte einzelne internationale Fall laut der Website der SCIA 30 Milliarden Yuan überstieg.

„Dieser Betrag verdeutlichte die Unparteilichkeit, Glaubwürdigkeit und das Ansehen der SCIA", erklärte Chi gegenüber der Global Times.

Die deutschen Medienvertreter zeigten sich auch beeindruckt von Shenzhens „Smart City Initiative", einschließlich der Digital-Twin-Technologie zur Echtzeitüberwachung kritischer Infrastrukturen, die „die hochmoderne Entwicklung der Stadt demonstrierte", wie ein Teilnehmer erklärte.

Ein weiterer Teilnehmer berichtete von mehreren beeindruckenden Momenten der Studienreise: „Wir besuchten den Qianhai E-Hub, wo man ein kleines Ring-Steuerungsmodul tragen kann und eine elektronische Hand präzise menschliche Bewegungen nachahmt. Wir haben einen KI-Übersetzer gesehen, der Chinesisch sofort in Deutsch, Englisch oder andere Sprachen umwandeln kann – das war ziemlich beeindruckend."

Im Shenzhen Talent Park zeigte eine Drohnenlieferung von Lebensmitteln, wie Technologie das tägliche Leben verbessern kann.

Ein deutscher Teilnehmer, der nach einer ersten Reise im Jahr 2019 zum zweiten Mal Shenzhen besuchte, fasste seinen Aufenthalt wie folgt zusammen: „Die Stadt ist sehr lebendig, mit vielen neuen Stadtteilen und einer hohen Bevölkerungsdichte – sie hat eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist die ,Shenzhen-Geschwindigkeit', die den Unterschied ausmacht."