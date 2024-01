Globant weiht seinen ersten Business Innovation Hub in Berlin ein

Das Unternehmen stellte diese neue Einrichtung auf einer exklusiven Veranstaltung vor, an der Kunden und Stakeholder in Deutschland teilnahmen

BERLIN, 25. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), ein digitales Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Unternehmen durch innovative Technologielösungen neu zu erfinden, gab heute sein neuestes Engagement für seine wachsenden Geschäfte in Deutschland und der DACH-Region bekannt und eröffnete ein Innovation Hub Office in Berlin. Diese Niederlassung soll die Präsenz von Globant in Deutschland ausbauen und gleichzeitig die Einbindung lokaler Talente fördern und die Fähigkeiten des Unternehmens präsentieren.

Globant eröffnete sein neues Büro, das Platz für mehr als 100 Fachleute bietet, mit einer exklusiven Veranstaltung für Kunden und wichtige Stakeholder, an der einer der Mitbegründer des Unternehmens und Vorsitzender von Globant in EMEA, Martin Umaran, Globants Chief Digital Officer, Carolina Dolan Chandler, Globants Chief Business Officer in Europa, Fernando Matzkin, und Frédéric Lasnier, Executive Vice President für Nordeuropa bei Globant, teilnahmen.

"Die Eröffnung dieses neuen Innovationszentrums ist Teil unserer Wachstumsstrategie in Europa. Wir glauben, dass Berlin in diesem Prozess eine Schlüsselrolle spielt, da es eine Weltklasse-Stadt für Innovation ist, die die führenden Technologie- und Digitalunternehmen des Landes beherbergt und so zu einem Ökosystem für Innovation und technologisches Talent wird", sagte Fernando Matzkin, Chief Business Officer bei Globant Europe.

"Wir wollen der Transformationspartner der wichtigsten Akteure in der Region werden. Dies erreichen wir durch die einzigartige Expertise unserer Studio Networks und unser erstklassiges Delivery-Modell, das auf der Leidenschaft für unsere Kunden, der Autonomie unserer Pods und der Agilität unserer Globers basiert", sagte Frédéric Lasnier, Executive Vice President für Nordeuropa bei Globant.

Globant arbeitet in Deutschland bereits mit bedeutenden Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen, darunter Banken, Pharmazeutik, Einzelhandel sowie Medien und Unterhaltung. Ziel ist es, die Neuerfindung dieser Branchen durch die Bereitstellung von Know-how, Innovation, Kreativität und Spitzentechnologien voranzutreiben.

Globant wurde 2003 gegründet und hat heute mehr als 27.500 Mitarbeiter (oder "Globers"), ist in mehr als 30 Ländern vertreten und arbeitet unter anderem für Unternehmen wie Google, Electronic Arts und Santander.

Über Globant

Wir sind ein digitales Unternehmen, das Organisationen hilft, sich neu zu erfinden und ihr Potenzial freizusetzen. Wir sind der Ort, an dem Innovation, Design und Technik in großem Maßstab zusammenkommen.

Wir haben mehr als 27.500 Mitarbeiter, sind in 30 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten und arbeiten für Unternehmen wie Google, Electronic Arts und Santander, um nur einige zu nennen.

Der IDC MarketScape-Bericht hat uns zum Worldwide Leader in AI Services (2023) und Worldwide Leader in CX Improvement Services (2020) ernannt.

Laut Fortune gehören wir zu den 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt (2023).

Wir wurden auch als Business Case Study in Harvard , MIT und Stanford vorgestellt.

, und vorgestellt. Wir sind aktive Mitglieder der Green Software Foundation (GSF) und des Cybersecurity Tech Accord.

Weitere Informationen finden Sie unter www.globant.com .

