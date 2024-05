GNOME'S LAND-PAKET IM PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY, SINGAPORE: NEUE FAMILIENZIMMER MIT ZWERGENMOTIVEN

SINGAPUR, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore hat sein Angebot um zwei neue Familienzimmer mit Zwergenmotiven erweitert. Die Zwerge wurden aufgrund ihrer symbolischen Rolle als Hüter der Umwelt und Verfechter der Nachhaltigkeit als zentrales Element ausgewählt.

Diese liebenswerten Geschöpfe haben sich ihr Zuhause unter majestätischen Eichen gebaut, um die natürliche Umgebung so wenig wie möglich zu stören und die Prinzipien des nachhaltigen Lebens zu wahren. Das angeborene handwerkliche Geschick der Zwerge zeigt sich darin, dass sie heruntergefallene Äste und Blätter in charmante Häuser und Möbel verwandeln. Ihr Einfallsreichtum und ihre Kreativität demonstrieren die harmonische Koexistenz von Nachhaltigkeit und Ästhetik und zeigen, wie aus weggeworfenen Materialien eindrucksvolle Kunstwerke entstehen können. Doch das Engagement der Zwerge für die Umwelt geht über ihre eigenen Behausungen hinaus. Sie setzen sich leidenschaftlich für den Schutz von Wildtieren ein, indem sie Vogelfutterstellen und Nistkästen bereitstellen und so sichere Zufluchtsorte für Vögel schaffen, an denen sie sich ausruhen und ihren Nachwuchs aufziehen können.

Die Wahl von Zwergen als Thema für die neuen Familienzimmer des Hotels steht im Einklang mit dem Engagement des PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore für Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. In dieser fantasievollen Welt können die Gäste in das Lebensgefühl dieser kleinen Umweltschützer eintauchen und die Magie des nachhaltigen Lebens aus erster Hand erleben.

Familienzimmer „The Gnome's Burrow" (Zwergenhöhle) und „The Gnome's Treehouse" (Zwergenbaumhaus):

The Gnome's Burrow

The Gnome's Burrow ist ein originelles unterirdisches Versteck, in dem die Gäste auf eine Entdeckungsreise gehen können. Das Zimmer ist in erdigen Tönen gehalten und mit charmanten Pilz-Akzenten versehen. Lebhafte Wandmalereien stellen das Leben der Zwerge dar. Das Highlight von The Gnome's Burrow ist eine spannende Rutsche, die an Geheimgänge von Zwergen erinnert.

The Gnome's Treehouse

The Gnome's Treehouse ist ein magischer Ort inmitten der Äste eines imaginären Baumes. Kinder werden von dem kunstvoll gestalteten Baumhaus mit seinen Blattmotiven, den funkelnden Lichterketten und zauberhaften Baumkronenwohnungen von Zwergen begeistert sein. Die Kleinen können beim Klettern, Spielen und Erkunden der verschiedenen Ecken und Winkel dieses außergewöhnlichen Refugiums ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Willkommen im Land der Zwerge, wo Nachhaltigkeit gedeiht und die Liebe der Zwerge zu Mutter Erde keine Grenzen kennt. Das Gnome's Land-Paket im PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, ist ab sofort buchbar.

Das Gnome's Land-Paket im PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore beinhaltet:

Übernachtung im Themenzimmer „The Gnome's Burrow" oder „The Gnome's Treehouse"

Begrüßungsgetränk für Kinder im Alter von drei bis 12 Jahren

drei bis 12 Jahren Tägliches Frühstücksbuffet für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder

Ein Plüschzwerg als Spielzeug für jeden kleinen Gast im Alter von drei bis 12 Jahren

drei bis 12 Jahren Speziell angefertigte „Gnome's Land"-Bademäntel und -Hausschuhe

Eine „Gnome's Land"-Tragetasche

Zimmer ausgestattet mit Nintendo Switch™

Zwerge als Willkommensgruß und Turndown-Service

Aktivitäten rund um das Thema Zwerge

Kostenloser Terrarium-Milchpudding-Kochkurs mit unserem Küchenchef im Greenhouse at Peppermint

Kostenlose Tour zu einem nachhaltigen städtischen Bauernhof

Activity Buch und Buntstifte

Reservierungen können Sie unter der Telefonnummer +65 6722 6780, per E-Mail an [email protected] oder online unter https://bit.ly/prsmb-themed-rooms vornehmen. Bilder in hoher Auflösung können Sie hier herunterladen.

