GODREJ & BOYCE STELLT AUF DER SECURITY ESSEN IN DEUTSCHLAND FUTURISTISCHE SICHERHEITSLÖSUNGEN VOR

ESSEN, Deutschland, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Godrej & Boyce, Teil des Geschäftsbereichs Security Solutions der Godrej Enterprises Group, nahm an der Security Essen 2024 teil, der weltweit führenden Fachmesse für Sicherheit in Essen, Deutschland. Diese Veranstaltung bot dem Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, seine neuesten Innovationen im Bereich Sicherheit vorzustellen, sondern auch sein Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltverantwortung und soziale Wohlfahrt zu bekräftigen. Der Stand wurde zu 100 % klimaneutral und aus recyceltem Material hergestellt, was in dieser Form ein Novum darstellt.

Godrej & Boyce exhibits cutting-edge security solutions at Security Essen 2024, reinforcing its dedication to sustainability with eco-friendly innovations and practices

Auf der Security Essen stellte Godrej & Boyce bahnbrechende Produkte vor, darunter den Li-Ion Battery Storage Cabinet – einen feuergeschützten Raum zur Aufbewahrung und zum Laden von Lithium-Ionen-Batterien – und den E-Cash Gun Safe Locker, der für die sichere Aufbewahrung von Langwaffen, Handfeuerwaffen, Munition und wichtigen Dokumenten konzipiert wurde. Neben diesen Innovationen präsentierte das Unternehmen seine langlebigen Tresore, erstklassigen Brandschutzlösungen, fortschrittlichen Tresorausstattungen und widerstandsfähigen Tresorraumtüren, die alle den höchsten internationalen Sicherheitsstandards entsprechen.

Diese Produkte zeichnen sich nicht nur durch fortschrittliche Technologien aus, sondern sind auch nach den höchsten europäischen Sicherheitsstandards – EN 1143 - T2 – zertifiziert und gelistet. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden weltweit hochwertige, sichere und zuverlässige Lösungen zu bieten.

„Unsere Teilnahme an der Security Essen ist ein Beweis für unser Engagement, erstklassige Sicherheitslösungen auf den Weltmarkt zu bringen. Neben der Innovation gehört auch die Nachhaltigkeit zu den Kernwerten von Godrej. Wir stellen auch die nachhaltigen Praktiken vor, die bei Godrej angewandt werden. Dies wird uns helfen, die Wahrnehmung indischer Hersteller in Europa und dem Rest der Welt zu ändern. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien und die Einhaltung höchster internationaler Standards wollen wir den modernen Sicherheitsbedürfnissen unserer Kunden wirksam begegnen. Außerdem besteht unser Messestand aus recycelten Materialien und ist zu 100 % klimaneutral. Diese Initiative ist ein Beweis für unser Engagement, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig einen neuen Standard in Sachen Sicherheit und Umweltverantwortung zu setzen", so Pushkar Gokhale, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Geschäftsbereichsleiter von Godrej & Boyce,

Die Security Essen bot Godrej & Boyce eine Plattform für den Austausch mit Branchenführern, Partnern und Kunden aus aller Welt. Durch interaktive Vorführungen und Expertendiskussionen erkundete das Unternehmen neue Trends in der Sicherheitstechnologie und trug zum Dialog über den Schutz von Menschen und Gütern in einem zunehmend komplexen Umfeld bei.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.godrejenterprises.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2512459/Security_Essen.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2512458/Godrej_Logo.jpg