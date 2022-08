Goodix kooperiert mit Tuya, um den Markt für Smart Tracker mit einer Smart Tag-Lösung zu erobern

SHENZHEN, China, 19. August 2022 /PRNewswire/ -- Gemeinsam mit Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), einem globalen Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, hat Goodix (603160.SH) eine Smart Tag-Lösung entwickelt, die Apples Ökologie auf der Basis des Bluetooth Low Energy SoC der GR551x-Serie unterstützt.

Ausgestattet mit Multi-Connection ist der GR551x SoC von Goodix führend in der Unterstützung von Apples „Wo ist" und ermöglicht das Auffinden von Objekten auf verschiedenen Apple-Geräten durch einfache Einstellungen. Dank seiner hervorragenden HF-Leistung kann der Smart Tag mit einer stabilen Verbindung weit suchen, und der extrem niedrige Stromverbrauch ermöglicht dem Smart Tag eine lange Batterielebensdauer von mehr als 12 Monaten. Darüber hinaus bietet Goodix ein komplettes SDK an, das die Entwicklung von Apples „Wo ist"-Netzwerkzubehör unterstützt, um den Produktentwicklungsprozess und die Markteinführungszeit der Kunden zu beschleunigen.

Goodix steht an der Spitze der Innovation im Bereich der drahtlosen Konnektivitätstechnologie. Die Bluetooth Low Energy SoCs des Unternehmens finden breite Anwendung in verschiedenen intelligenten Geräten wie intelligenten Uhren/Bändern, elektronischen Regaletiketten (ESL), aktiven Stiften sowie Spiel- und Büroperipheriegeräten. Laut dem jüngsten Bericht der Bluetooth Special Interest Group (SIG) wird erwartet, dass die jährlichen Auslieferungen von Bluetooth-Geräten zur Verfolgung von Objekten im Jahr 2022 128 Millionen erreichen und sich in den nächsten fünf Jahren vervierfachen werden. Auf dem aufstrebenden Markt für Smart Tracker arbeitet Goodix mit Tuya zusammen, um die Produkte der Kunden zu verbessern und der breiten Masse die ultimative Nutzererfahrung zu bieten, indem es seine exzellenten Produkte und Dienstleistungen mit den starken Produktentwicklungsfähigkeiten von Tuya verbindet.

„Als Nächstes werden Tuya und Goodix auf der Grundlage unserer Stärken in den Bereichen Smart Home, Smart Industry, Smart Fitness und Energiemanagement enger zusammenarbeiten", erläuterte Daisy Yang, Director of Smart Travel Solution bei Tuya.

„Gemeinsam mit Tuya Smart werden wir einfachere und effizientere Produktentwicklungslösungen für vielfältige intelligente Anwendungen schaffen", sagte Mohy Abdelgany, General Manager der Connectivity BU von Goodix. „Wir werden unsere drahtlosen Konnektivitätstechnologien kontinuierlich nutzen, um mehr intelligente Szenarien für das Ökosystem des IoE (Internet of Everything) zu schaffen. Damit können wir verschiedene Branchen bei der Entwicklung innovativer Anwendungen unterstützen, die den globalen Verbrauchern ein sichereres und bequemeres Leben ermöglichen."

Informationen zu Goodix

Goodix Technology (603160.SH) ist ein integrierter Lösungsanbieter für Anwendungen, die auf IC-Design und Softwareentwicklung basieren und bietet branchenführende Software- und Hardware-Halbleiterlösungen für intelligente Geräte, IoT-Anwendungen und Automobilelektronik.

