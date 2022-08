Goodix coopère avec Tuya pour ouvrir la voie au marché des trackers intelligents avec une solution de balise intelligente

SHENZHEN, Chine, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- En collaboration avec Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), un fournisseur mondial de services de plateforme de développement IoT, Goodix (603160.SH) a développé une solution de balise intelligente (Smart Tag) qui soutient l'écologie d'Apple, basée sur le SoC Bluetooth à faible consommation d'énergie de la série GR551x.

Doté d'une multi-connexion, le SoC GR551x de Goodix est le premier à prendre en charge la fonction « Find My » d'Apple, permettant de localiser des objets parmi différents appareils Apple par le biais de réglages simples. Ses excellentes performances RF permettent à la balise de chercher sur de grandes distances avec une connexion stable, et la fonction de consommation d'énergie ultra-faible permet au Smart Tag de maintenir une longue durée de vie de la batterie de plus de 12 mois. En outre, Goodix fournit également un SDK complet qui prend en charge le développement de l'accessoire réseau « Find My » d'Apple afin d'accélérer le processus de développement des produits des clients et le délai de commercialisation.

Goodix a été à l'avant-garde de l'innovation dans la technologie de connectivité sans fil. Ses SoC Bluetooth à faible consommation d'énergie ont été largement utilisés dans divers appareils intelligents tels que les montres/bracelets intelligents, les étiquettes pour étagères électroniques (ESL), les stylets actifs et les périphériques de jeu et de bureau. Selon le dernier rapport du Bluetooth Special Interest Group (SIG), les expéditions annuelles de dispositifs de suivi des actifs Bluetooth devraient atteindre 128 millions en 2022 et quadrupler au cours des cinq prochaines années. Sur le marché en plein essor des trackers intelligents, Goodix fait équipe avec Tuya pour améliorer les produits des clients et offrir aux masses une expérience utilisateur ultime en intégrant ses excellents produits et services aux fortes capacités de développement de produits de Tuya.

« Ensuite, Tuya et Goodix coopéreront plus largement sur les maisons intelligentes, les industries intelligentes, le fitness intelligent et la gestion de l'énergie en se basant sur nos points forts », a déclaré Daisy Yang, directrice des solutions de voyage intelligentes chez Tuya.

« Avec Tuya Smart, nous allons créer des solutions de développement de produits plus simples et plus efficaces pour des applications intelligentes diversifiées », a déclaré Mohy Abdelgany, directeur général de la division Connectivité de Goodix, « Nous mettrons continuellement à profit nos technologies de connectivité sans fil pour créer davantage de scénarios intelligents pour l'écosystème IoE (Internet of Everything). Grâce à cela, nous pouvons permettre à diverses industries de développer des applications innovantes qui procurent aux consommateurs du monde entier une vie plus sûre et plus pratique. »

