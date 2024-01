Grant Thornton zählt HGS UK zu den am schnellsten wachsenden indischen Unternehmen in Großbritannien

LONDON, 26. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Hinduja Global Solutions (HGS) (notiert an der BSE und der NSE), ein führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Kundenengagement, digital gesteuerte Kundenerfahrung und Geschäftsprozessmanagement (Business Process Management, BPM), gab heute bekannt, dass Hinduja Global Solutions UK Limited (HGS UK) in der zehnten Ausgabe des Grant Thornton India Meets Britain Tracker 2023 als achtgrößter in Indien ansässiger Arbeitgeber in Großbritannien gelistet wurde. Unter 954 analysierten Unternehmen wurde HGS UK außerdem auf Platz 12 der am schnellsten wachsenden indischen Unternehmen aufgeführt.

Der Grant Thornton India Meets Britain Tracker, der in Zusammenarbeit mit der Confederation of Indian Industry (CII) entwickelt wurde, ermittelt die am schnellsten wachsenden indischen Unternehmen in Großbritannien (gemessen am prozentualen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr) sowie die größten indischen Arbeitgeber. Der Tracker bietet auch einen Einblick in die sich abzeichnende Unternehmensgröße, die Geschäftsaktivitäten, die Standorte und die Umsatzentwicklung der in indischem Besitz befindlichen Unternehmen, die in Großbritannien den größten Einfluss ausüben.

Unter den großen indischen Arbeitgebern in Großbritannien, die im Tracker aufgeführt sind, war HGS UK mit 1.999 Mitarbeitenden das Unternehmen mit dem höchsten Wachstum bei der Anzahl der Beschäftigten in den letzten zwölf Monaten. Dem Bericht zufolge stieg die Anzahl der Beschäftigten um 26,4 %, was darauf zurückzuführen ist, dass HGS UK kürzlich einen Großauftrag im öffentlichen Sektor sichern konnte.

„Die Platzierung von HGS UK im India meets Britain Tracker 2023 von Grant Thornton verdeutlicht die kontinuierliche Entwicklung unseres Unternehmens nicht nur in Großbritannien, sondern auch weltweit", sagte Patrick Elliott, CEO von HGS UK. „Dieses Ergebnis ist ein Beweis für die langjährige Präsenz und Expertise von HGS UK auf dem britischen Markt sowie für die innovative Arbeit, die wir in Zusammenarbeit mit führenden Marken und Unternehmen im Bereich der verbesserten Kundenerfahrung und digitalen Transformation leisten. Unsere umfassende Erfahrung, unser fundiertes Fachwissen und unsere geografische Reichweite machen uns für unsere Kunden besonders attraktiv, und wir sind dankbar für ihre Unterstützung beim Erreichen dieses Ziels."

HGS kombiniert Automatisierung, Analytik und künstliche Intelligenz mit hochqualifizierten Fachkräften und fundiertem Fachwissen, um überragende Ergebnisse in den Bereichen digitale Kundenerfahrung, Contact Center, Back-Office-Verarbeitung und Human Resources Outsourcing (HRO)-Lösungen zu erzielen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschäfte seiner Kunden durch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Technologie und Mensch zu modernisieren, zu optimieren und auszubauen. HGS verfügt über eine hoch motivierte und kompetente internationale Belegschaft mit unterschiedlichen kulturellen, ethnischen und fachlichen Hintergründen.

Der Grant Thornton India Meets Britain Tracker berücksichtigt Unternehmen in indischem Besitz, die ihren Hauptsitz oder eine bedeutende Niederlassung in Großbritannien haben, einen Umsatz von mehr als 5 Millionen britischen Pfund, ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 10 % und eine mindestens zweijährige Erfolgsbilanz in Großbritannien vorweisen können (basierend auf den letzten veröffentlichten Jahresabschlüssen, die zum 31. März 2023 eingereicht wurden, sofern verfügbar). Die Umsatzzahlen wurden annualisiert, wenn Zeiträume von weniger oder mehr als zwölf Monaten berichtet wurden. Der Bericht berücksichtigt auch die größten indischen Arbeitgeber, die über ihre britischen Tochtergesellschaften mehr als 1.000 Personen in Großbritannien beschäftigen.

Für den India Meets Britain Tracker 2023 analysierte Grant Thornton Daten von 954 britischen Kapitalgesellschaften, die sich direkt oder indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle einer indischen Muttergesellschaft oder eines indischen Staatsbürgers mit Wohnsitz außerhalb Großbritanniens befinden. Klicken Sie hier, um den vollständigen India Meets Britain Tracker 2023 herunterzuladen.

Weitere Informationen über HGS UK erhalten Sie unter: https://hgs.cx/locations/uk/

Informationen zu Hinduja Global Solutions (HGS)

Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Optimierung des Customer Experience Lifecycle, digitale Transformation, Geschäftsprozessmanagement und digitales Medien-Ökosystem hilft HGS seinen Kunden jeden Tag, wettbewerbsfähiger zu werden. Das Kerngeschäft von HGS, der Bereich Geschäftsprozessmanagement (BPM), kombiniert Automatisierung, Analytik und künstliche Intelligenz mit fundiertem Fachwissen, das sich auf digitale Kundenerlebnisse, Back-Office-Verarbeitung, Contact Center und Personalmanagementlösungen konzentriert. NXTDIGITAL (www.nxtdigital.in), der Geschäftsbereich Digitale Medien von HGS, ist Indiens führender Anbieter integrierter digitaler Bereitstellungsplattformen. Er liefert Dienste über Satellit, digitales Kabel und Breitband an über 5 Millionen Kunden in 1.500 Städten und Gemeinden.

Als Teil des Mischkonzerns Hinduja Group mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar verfolgt HGS einen „global-lokalen" Ansatz. HGS beschäftigt 20.683 Mitarbeitende in 34 Lieferzentren in neun Ländern, die für einige der weltweit führenden Marken in verschiedenen Branchen tätig sind. Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete HGS einen Umsatz von 50,232 Mrd. Rupien (623,5 Millionen US Dollar).

Auf https://hgs.cx erfahren Sie, wie HGS Kundenerlebnisse transformiert und Unternehmen für die Zukunft aufbaut.

Frau Shilpa Harsha

Mobil: +91 7624934505

shilpa.harsh@teamhgs.com