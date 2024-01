Grant Thornton classe HGS UK parmi les entreprises indiennes à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni

LONDRES, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hinduja Global Solutions (HGS) (cotée à la BSE et à la NSE), un fournisseur de premier plan de solutions en matière d'engagement des consommateurs, d'expérience client (CX) axée sur le numérique et de gestion des processus métiers (BPM), a annoncé aujourd'hui dans la dixième édition du Grant Thornton India Meets Britain Tracker 2023 le classement de Hinduja Global Solutions UK Limited (HGS UK) en tant que huitième plus grand employeur indien au Royaume-Uni. Sur les 954 entreprises analysées, HGS UK a également été reconnue comme la 12e entreprise indienne à la croissance la plus rapide.

Le Grant Thornton India Meets Britain Tracker, développé en collaboration avec la Confédération de l'industrie indienne (CII), identifie les entreprises indiennes à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni selon le pourcentage de croissance des revenus d'une année sur l'autre, ainsi que les meilleurs employeurs indiens. Le Tracker donne également un aperçu de l'évolution de l'échelle, des activités commerciales, des lieux d'implantation et des performances des entreprises indiennes qui ont le plus d'impact au Royaume-Uni.

Parmi les principaux employeurs indiens au Royaume-Uni figurant dans le rapport, HGS UK est l'entreprise qui a connu la plus forte croissance au cours des 12 derniers mois, avec un effectif de 1 999 employés. Selon le rapport, le nombre d'employés a augmenté de 26,4 % grâce à l'obtention récente par HGS UK d'un important contrat dans le secteur public.

« Le classement de HGS UK dans le rapport India meets Britain Tracker 2023 de Grant Thornton illustre le développement continu de nos activités non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde entier », a déclaré Patrick Elliott, PDG de HGS UK. « Ce classement témoigne de la présence et de l'expertise de longue date de HGS UK sur le marché britannique et du travail innovant que nous effectuons en partenariat avec des marques et des organisations de premier plan pour améliorer l'expérience client et la transformation numérique. La richesse de notre expérience, la diversité de nos talents et notre portée géographique nous confèrent un attrait unique auprès de nos clients, et nous leur sommes reconnaissants de nous avoir aidés à atteindre cet objectif. »

HGS combine l'automatisation, l'analyse et l'intelligence artificielle avec des talents de haute qualité et une expertise approfondie du domaine pour obtenir des résultats supérieurs dans les domaines de l'expérience client numérique, des centres de contact, du traitement back-office et des solutions d'externalisation des ressources humaines (HRO). Sa mission est d'innover, d'optimiser et de développer les activités de ses clients en trouvant l'équilibre parfait entre la technologie et le personnel. HGS dispose d'une main-d'œuvre mondiale très motivée et compétente, issue de milieux culturels, ethniques et professionnels divers.

Le Grant Thornton India Meets Britain Tracker comprend les entreprises indiennes dont le siège social ou une base importante se trouve au Royaume-Uni, avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de livres sterling, une croissance des revenus d'une année sur l'autre d'au moins 10 % et une expérience d'au moins deux ans au Royaume-Uni, sur la base des derniers comptes publiés déposés au 31 mars 2023, lorsqu'ils sont disponibles. Les chiffres d'affaires ont été annualisés lorsque des périodes inférieures ou supérieures à 12 mois ont été déclarées. Le rapport met également en évidence les principaux employeurs indiens qui, par l'intermédiaire de leurs filiales au Royaume-Uni, emploient plus de 1 000 personnes au Royaume-Uni.

Pour compiler le India Meets Britain Tracker 2023, Grant Thornton a analysé les données de 954 sociétés à responsabilité limitée constituées au Royaume-Uni qui sont détenues directement ou indirectement, ou contrôlées, soit par une société mère constituée en Inde, soit par un citoyen indien résidant en dehors du Royaume-Uni. Cliquez ici pour télécharger le India Meets Britain Tracker 2023.

Pour en savoir plus sur HGS UK, rendez-vous sur https://hgs.cx/locations/uk/

À propos d'Hinduja Global Solutions (HGS)

Leader mondial de l'optimisation du cycle de vie de l'expérience client, de la transformation numérique, de la gestion des processus métiers et de l'écosystème des médias numériques, HGS aide chaque jour ses clients à devenir plus compétitifs. Le cœur de métier de HGS, la BPM, combine l'automatisation, l'analyse et l'intelligence artificielle avec une expertise approfondie dans les domaines de l'expérience client numérique, du traitement back-office, des centres de contact et des solutions HRO. La société de médias numériques de HGS, NXTDIGITAL (www.nxtdigital.in), est la première société indienne de plateformes de diffusion numériques intégrées offrant des services par satellite, câble numérique et haut débit à plus de 5 millions de clients dans 1 500 villes et villages.

Appartenant au conglomérat Hinduja Group, qui pèse plusieurs milliards de dollars, HGS adopte une approche « globalement locale ». HGS emploie 20 683 personnes dans 34 centres de distribution répartis dans neuf pays, et fait la différence pour certaines des plus grandes marques mondiales dans tous les secteurs. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, HGS a réalisé un chiffre d'affaires de 50 232 000 000 roupies (623,5 millions de dollars).

Rendez-vous sur https://hgs.cx pour découvrir comment HGS transforme l'expérience client et crée des entreprises pour l'avenir.

Mme Shilpa Harsha

Numéro de mobile : +91 7624934505