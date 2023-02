GROSSES START-UP-EXIT IN UNGARN

BUDAPEST, Ungarn, 6. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Hiventures, Ungarns bedeutendster Venture-Capital-Geber, hat einen weiteren erfolgreichen Exit abgeschlossen. Complytron, ein Anbieter von Dienstleistungen für die Sorgfaltsprüfung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), wurde von der anglo-ungarischen SEON, dem weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für Betrugsprävention, übernommen. Nach der Transaktion – zugunsten von SEON – kann die Lösung von Complytron potenziell neue globale Finanzakteure wie Revolut, Nubank oder Afterpay erreichen.

Die zunehmende Präsenz von Menschen und Unternehmen im Internet eröffnet einer neuen Generation von kriminellen Elementen neue Möglichkeiten des Missbrauchs. Complytron, ein erst vier Jahre altes Start-up aus Ungarn, begegnet diesem Trend mit seinem automatisierten Dienst zur Due-Diligence-Überprüfung von Kunden. Hiventures investierte im Jahr 2020 400.000 EUR in das Start-up, aus dem es nun mit einer erheblichen Rendite ausscheidet.

Die Übernahme ist auch ein Beleg für die Expansion von SEON seit der Serie-B-Investition in Höhe von 94 Millionen Dollar im April 2022. Die Verbindung der Lösung zur Betrugsprävention von SEON und der AML-Technologie von Complytron in einer einzigen Plattform ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen Finanzkriminalität und wird Sektoren wie Fintech und E-Commerce helfen, illegale Aktivitäten über ihre Plattformen zu verhindern.

Mittlerweile umfasst das Portfolio von Hiventures fast 450 Start-ups, was das Unternehmen zu einem der aktivsten Venture-Capital-Investoren nicht nur in der mittel- und osteuropäischen Region, sondern in ganz Europa macht. Dieser Exit ist einer der vier wichtigsten Exits im Jahr 2022. „Wir sind stolz auf alle Exits, denn sie unterstreichen, dass unser Investitionskonzept richtig war und bestätigen unsere Arbeit am Markt. Außerdem freuen wir uns, dass sich eine weitere innovative Lösung aus Ungarn auf der internationalen Weltbühne beweisen kann", betonte Bence Katona, CEO von Hiventures.

Die zur ungarischen MFB-Gruppe gehörende Hiventures ist eine der größten Venture-Capital-Gesellschaften in Mittel- und Osteuropa. Sie unterstützt das gesamte unternehmerische Ökosystem Ungarns mit ihrem Kapital von über 420 Millionen Euro und ihrer Fachkompetenz, einschließlich innovativer Start-ups mit großem Wachstumspotenzial, traditioneller KMU und großer Konzerne. Hiventures engagiert sich für ein nachhaltiges und wettbewerbsfähiges unternehmerisches Ökosystem in der mittel- und osteuropäischen Region. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.

