УСПЕШНЫЙ ВЫХОД ИЗ КРУПНОГО СТАРТАПА В ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ, Венгрия, 6 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Hiventures — самый значимый венчурный инвестор Венгрии — реализовал еще один успешный выход из стартапа. Complytron, предлагающий услуги комплексной проверки для противодействия отмыванию денег (AML), был приобретен компанией Anglo-Hungarian SEON — самой быстроразвивающейся в мире компанией, работающей в сфере предотвращения мошенничества. После этой сделки — в пользу SEON — решение Complytron может потенциально охватить новых мировых финансовых игроков, таких как Revolut, Nubank или Afterpay.

Расширение онлайн-присутствия людей и компаний открывает для нового поколения преступников возможности для злоупотреблений. Complytron, молодая 4-летняя венгерская компания, борется с этой тенденцией благодаря своему автоматизированному сервису комплексной оценки клиентов. Компания Hiventures инвестировала €400 000 в этот стартап в 2020 году, и в настоящее время выходит из него со значительной доходностью.

Это приобретение также знаменует собой расширение SEON с момента вложения средств серии B в апреле 2022 года в размере 94 млн долларов США. Сочетание разработанной компанией SEON системы предотвращения мошенничества и технологии противодействия отмыванию денег от Complytron в единую платформу является еще одним важным шагом в борьбе за сокращение масштабов финансовых преступлений и поможет таким секторам как финансовые технологии и электронная коммерция предотвращать осуществление преступной деятельности через свои платформы.

В настоящее время в портфель Hiventures входят около 450 стартапов, что делает его одним из наиболее активных инвесторов венчурного капитала не только в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), но и во всей Европе. Этот выход из инвестиций является одним из четырех наиболее значимых, реализованных в 2022 году. «Мы гордимся всеми своими реализованными стартапами, поскольку они демонстрируют правильность инвестиционной концепции и подтверждают успешность нашей работы на рынке. Кроме того, мы рады, что еще одно инновационное решение из Венгрии может оказаться на мировой арене», — подчеркнул глава компании Hiventures, Бенце Катона (Bence Katona).

Информация о компании Hiventures

Hiventures, входящая в состав Hungarian MFB Group - одна из крупнейших венчурных компаний Центральной и Восточной Европы. Она поддерживает всю венгерскую предпринимательскую экосистему с её профессиональными компетенциями и капиталом, превышающим 420 миллионов евро, включая инновационные стартапы с большим потенциалом роста, традиционные предприятия малого и среднего бизнеса и крупные корпорации. Компания Hiventures стремится к созданию устойчивой и конкурентоспособной экосистемы предпринимательства в Центральной и Восточной Европе. Более подробная информация представлена на сайте компании.

SOURCE Hiventures Venture Capital Fund management PLC.