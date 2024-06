GW Instek bringt AC/DC-Netzteilserie auf den Markt: ASR-6000

Die neue ASR-6000-Serie bietet eine unübertroffene Leistungsdichte und Flexibilität für KI-Server- und Rechenzentrumsanwendungen.

TAIPEH, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- GW Instek, der führende Anbieter kundenspezifischer, integrierter Testlösungen, stellte heute die ASR-6000-Serie mit Hochleistungs-AC/DC-Stromquellen vor. Die bahnbrechende Serie wurde entwickelt, um den steigenden Energiebedarf von KI-Servern und Rechenzentren zu decken. Diese Markteinführung unterstreicht einmal mehr das Engagement des Unternehmens, innovative elektronische Messtechnologien zu entwickeln.

Die ASR-6000-Serie umfasst die Modelle ASR-6450 und ASR-6600 und wurde speziell für die strengen Anforderungen von KI-Servern und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt. Das Modell ASR-6000 liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 18 kW und erfüllt damit die strengen Anforderungen moderner KI- und GPU-Server-Racks mit einem Verbrauch von zwischen 50 und 60 kW pro Rack. Es versetzt die Industrie in die Lage, die sprunghaft wachsenden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Energiebedarf und dem technologischen Fortschritt proaktiv zu bewältigen. Dieses System wurde entwickelt, um die Fähigkeit unserer Kunden zu verbessern, Stromversorgungen in den anspruchsvollsten Umgebungen effizient zu testen und zu verwalten.

Die wichtigsten Merkmale der ASR-6000-Serie:

Ein- und dreiphasige AC-Eingangs- und Ausgangsfunktionen, kombiniert mit programmierbaren Szenarien zur Nachahmung verschiedener Stromversorgungsbedingungen.

Die Mehrkanal-Ausgangsfunktion ermöglicht die gleichzeitige Prüfung mehrerer Geräte und vereinfacht damit die Prüfung von Server-Rack-Stromversorgungen.

Integration der Siliziumkarbid (SiC)-Technologie zur Steigerung des Wirkungsgrads und Verringerung der Energieverluste.

Der Fernbetrieb wird durch eine webbasierte Steuerungsschnittstelle ohne zusätzliche Software ermöglicht, wodurch dem Benutzer mehr Zugänglichkeit und Komfort geboten werden.

Tony Chuang, der Leiter der Geschäftseinheit Power R&D von GW Instek, erklärte: „Der Hauptvorteil der ASR-6000-Serie liegt in der Nutzung der hochmodernen Siliziumkarbid-Technologie der dritten Generation. Diese Innovation hat die Verwirklichung einer hohen Leistungsdichte in einem kompakten 4U-Design ermöglicht. Darüber hinaus bietet sie erweiterte Web-Steuerungsfunktionen, Mehrkanal-Ausgang und eine Vielzahl von Kommunikationsschnittstellen. Diese Attribute stellen gemeinsam sicher, dass die Stromversorgungsprodukte von GW Instek so anpassungsfähig entwickelt werden, dass sie mit allen Prüfszenarien kompatibel sind."

Das ASR-6000 eignet sich hervorragend für kritische Stromversorgungsanwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme, AC-Wechselrichter sowie Server- und Kommunikationsnetzteile.

Da stromhungrige KI-Arbeitsbelastungen den Stromverbrauch in Rechenzentren in die Höhe treiben, bietet die ASR-6000-Serie eine zukunftssichere Lösung, die für die strenge Prüfung und Validierung robuster, energieeffizienter Stromversorgungssysteme entwickelt wurde. Sie wurde speziell auf den wachsenden Bedarf an anpassungsfähigen und widerstandsfähigen Energielösungen zugeschnitten, die in der heutigen automatisierten und energiebewussten Marktlandschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Wenn Sie mehr über die ASR-6000-Serie erfahren oder eine Vorführung vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Informationen zu GW Instek

Das 1975 gegründete Unternehmen Good Will Instrument Co., Ltd (GW Instek) begann als Taiwans erster professioneller Hersteller, der sich auf elektrische Prüf- und Messinstrumente spezialisierte. Zunächst produzierte das Unternehmen Netzteile, bevor es sich auf eine breite Palette hochpräziser Instrumente wie Oszilloskope, Spektrumanalysatoren, digitale Multimeter und Sicherheitstestsysteme spezialisierte. Heute ist GW Instek ein bedeutender Akteur auf dem Weltmarkt und verfügt über ein vielfältiges Produktsortiment mit über 300 Artikeln, das von seinem Hauptsitz in Taipeh und seinen Niederlassungen auf mehreren Kontinenten, darunter China, Amerika, Japan, Korea, Malaysia, Europa und Indien, in mehr als 80 Länder geliefert wird. GW Instek ist für sein Engagement für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation bekannt und hat zahlreiche nationale Auszeichnungen erhalten. 1993 wurde das Unternehmen nach ISO 9002 zertifiziert, was seine Integrität und seinen kreativen Ansatz bei elektronischen Prüf- und Messlösungen widerspiegelt. Diese langjährige Konzentration auf Spitzenleistungen stellt sicher, dass GW Instek ein vertrauenswürdiger Name im Bildungs- und Industriesektor bleibt und seine F&E- und Fertigungskapazitäten kontinuierlich verbessert, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner weltweiten Kundschaft zu entsprechen.

Weitere Informationen über das Unternehmen und seine innovativen Lösungen finden Sie unter https://www.gwinstek.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446104/GW_Instek_Launches_AC_DC_Power_Supply_Series_ASR_6000.jpg