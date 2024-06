GW Instek ने AC/DC पावर सप्लाई श्रृंखला लॉन्च की: ASR-6000

नई ASR-6000 श्रृंखला AI सर्वर और डेटा सेंटर एप्लिकेशनों के लिए बेजोड़ पॉवर घनत्व और गतिशीलता प्रदान करती है।

ताइपेई, 27 जून, 2024 /PRNewswire/ -- अनुकूलित, एकीकृत परीक्षण समाधानों के अग्रणी प्रदाता, GW Instek ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वरों और डेटा सेंटरों की बढ़ती बिजली मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक अभूतपूर्व ASR-6000 श्रृंखला उच्च-प्रदर्शन AC/DC पॉवर सोर्स प्रस्तुत किया। यह लांच, नवप्रवर्तनशील इलेक्ट्रॉनिक मापन टेक्नोलॉजियों के क्षेत्र में अग्रणी होने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

AI सर्वर और डेटा सेंटर एप्लिकेशनों की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए निर्मित, ASR-6000 श्रृंखला में ASR-6450 और ASR-6600 मॉडल सम्मिलित हैं। ASR-6000 मॉडल 18kW तक का पॉवर आउटपुट प्रदान करता है, जो प्रति रैक 50-60 किलोवाट की खपत करने वाले समकालीन AI और GPU सर्वर रैक की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह उद्योगों को ऊर्जा मांग और टेक्नोलॉजीकल प्रगति से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाता है। यह सिस्टम हमारे ग्राहकों की सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में पॉवर सप्लाई का कुशलतापूर्वक परीक्षण और प्रबंधन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।

ASR-6000 श्रृंखला की प्रमुख विशेषताएं:

विभिन्न पॉवर स्थितियों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किए जाने योग्य परिदृश्यों के साथ संयुक्त AC सिंगल/थ्री-फेज़ इनपुट और आउटपुट क्षमताएं।

सर्वर रैक पावर सप्लाई परीक्षण सरल बनाते हुए मल्टी-चैनल आउटपुट फ़ंक्शन द्वारा एकाधिक उपकरणों का एक साथ परीक्षण की संभाव्यता।

पॉवर दक्षता बढ़ाने और ऊर्जा हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) टेक्नोलॉजी एकीकरण।

अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के बिना वेब-आधारित नियंत्रण इंटरफ़ेस द्वारा दूरस्थ संचालन संभव किया गया, जिससे उपयोगकर्ता की पहुंच और सुविधा बढ़ गई है।

GW Instek के पॉवर R&D बिजनेस यूनिट के निदेशक, Tony Chuang, ने कहा, "ASR-6000 श्रृंखला का प्राथमिक लाभ अत्याधुनिक तीसरी पीढ़ी की सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी के उपयोग में निहित है। इस नवाचार ने कॉम्पैक्ट 4U डिजाइन के भीतर उच्च ऊर्जा घनत्व को प्राप्त करना संभव बना दिया है। इसके अतिरिक्त, इसमें उन्नत वेब नियंत्रण क्षमताएं, मल्टी-चैनल आउटपुट और विभिन्न प्रकार के संचार इंटरफेस सम्मिलित हैं। ये विशेषताएं सामूहिक रूप से सुनिश्चित करती हैं कि GW Instek के पॉवर उत्पाद सभी परीक्षण परिदृश्यों के अनुकूल होने की अनुकूलनशीलता के साथ डिजाइन किए गए हैं।"

ASR-6000 महत्वपूर्ण पॉवर एप्लिकेशनों के लिए उपयुक्त है, जिसमें अन्य के अतिरिक्त निर्बाध पॉवर सिस्टम, AC इनवर्टर, तथा सर्वर और संचार पॉवर सप्लाई सम्मिलित हैं।

पॉवर की अत्यधिक खपत वाले AI कार्यभार के कारण डेटा सेंटर में ऊर्जा की खपत में वृद्धि हो रही है, इसलिए ASR-6000 श्रृंखला एक भविष्य-प्रूफ समाधान प्रदान करती है, जिसे मजबूत, ऊर्जा-कुशल पॉवर सिस्टमों के कठोर परीक्षण और सत्यापन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे अनुकूलनीय और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञतापूर्वक तैयार किया गया है, जो आज के स्वचालित और ऊर्जा-सचेत बाजार परिदृश्य में महत्वपूर्ण है।

ASR-6000 श्रृंखला के बारे में अधिक जानने या प्रदर्शन का समय निर्धारित करने के लिए, कृपया संपर्क करें: [email protected]

GW Instek का परिचय

1975 में स्थापित Good Will Instrument Co., Ltd (GW Instek) ने विद्युत परीक्षण एवं मापन उपकरणों में विशेषज्ञता रखने वाली ताइवान की पहली व्यावसायिक निर्माता कंपनी के रूप में शुरुआत की, जिसने शुरू में पॉवर सप्लाई शुरू की, तथा बाद में ऑसिलोस्कोप, स्पेक्ट्रम विश्लेषक, डिजिटल मल्टी-मीटर और सुरक्षा परीक्षण प्रणालियों सहित उच्च परिशुद्धता वाले उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला में विस्तार किया। अब वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में, GW Instek ने 300 से अधिक वस्तुओं के साथ एक विविध उत्पाद रेंज का दावा किया है, जो ताइपेई में अपने मुख्यालय और चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, मलेशिया, यूरोप और भारत सहित महाद्वीपों में सहायक कंपनियों से 80 से अधिक देशों को सेवा प्रदान करता है। गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध, GW Instek को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 1993 में इसे ISO 9002 प्रमाणन प्राप्त हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और मापन समाधानों के प्रति इसकी ईमानदारी और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उत्कृष्टता पर यह दीर्घकालिक ध्यान सुनिश्चित करता है कि GW Instek शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्रों में एक विश्वसनीय नाम बना रहे, तथा अपने वैश्विक ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण क्षमताओं को निरंतर बढ़ाता रहे।

कंपनी और इसके अभिनव समाधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.gwinstek.com पर जाएं

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2446104/GW_Instek_Launches_AC_DC_Power_Supply_Series_ASR_6000.jpg