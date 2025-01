Hain Celestial ermutigt zu einem gesünderen Start ins Jahr mit einer bequemen Auswahl von Better-for-you-Produkten

Mehr als 30 Jahre Erfahrung mit köstlichen Speisen und Getränken, die mit hochwertigen Zutaten und mit Bedacht zubereitet werden

HOBOKEN, N.J., 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN) ist ein führendes globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch „Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren. Das Unternehmen hilft Verbrauchern mit seinem breiten Angebot an leckeren und praktischen „Better-for-You"-Snack-, Getränke- und Mahlzeitenzubereitungslösungen, einen gesünderen Lebensstil zu führen.

The New Year is a time to start fresh, embrace new beginnings and set goals for the future. Our #OneHainTeam is committed to inspiring healthier living for people, communities and the planet through our better-for-you brands like Hartley’s® jams and jellies, Ella’s Kitchen® baby and kids food, Natumi® non-dairy beverage, and New Covent Garden Soup Co.®, Yorkshire Provender®, and Cully & Sully® soups.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich „Better for you" arbeitet Hain mit Ernährungsexperten, Kinderärzten und Forschungs- und Entwicklungsexperten zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte mit hochwertigen Zutaten hergestellt und mit Bedacht zubereitet werden.

42 % der britischen Verbraucher geben an, gesündere Lebensmittel und Getränke kaufen zu wollen, da die Lebenshaltungskostenkrise nachlässt¹, und 35,2 % der Verbraucher in Deutschland² haben sich vorgenommen, sich im Jahr 2025 gesünder zu ernähren – und Hain engagiert sich mehr denn je für „Better for you", indem es Menschen einen besseren Start in das neue Jahr ermöglicht.

Besser snacken

Beginnen Sie das neue Jahr mit besseren Snacking-Optionen, die Ihren Heißhunger stillen.

Gönnen Sie sich einen Better-for-you-Toast mit Hartley's® More Fruit Less Sugar . Dieses Produkt hat einen höheren Fruchtgehalt und gleichzeitig einen um bis zu 30 % reduzierten Zuckergehalt im Vergleich zu herkömmlichen Konfitüren. Dieses Produkt ist nicht nur besser für Sie, sondern die praktische Flasche macht das Frühstück für viel beschäftigte Familien auch leichter. Die führende britische Geleemarke³ bietet das Sortiment in den Sorten Erdbeere und schwarze Johannisbeere an. Hartley's bietet auch Gelees ohne Zuckerzusatz und 10 Cal Gelees für den kleinen Hunger zwischendurch.

Im Januar geht der Alltag wieder los und sind Snacks für unterwegs für vielbeschäftigte Eltern und Betreuungspersonen mit Kleinkindern ein Lebensretter. Ella's Kitchen® ist Großbritanniens Nr. 1 für Baby- und Kindernahrung4 und ein Certified B Corp. Seine 100 % biologischen Obst- und Gemüseprodukte sind leckere Snacks, die man immer dabei haben sollte, darunter The Green One™ Smoothie mit Äpfeln, Kiwi, Bananen und Birnen und Squishy Snacks Pumpkin + Mango Smoothie. Die Sweetcorn + Carrot Melty Sticks sind ein tolles Fingerfood und Cheesy Crunchy Veg Waves sind Snacks mit Bio-Käsegeschmack.

Ausgewogene Suppen im Winter

Wärmen Sie sich im Winter mit köstlichen, gesundheitsfördernden Suppen auf, die aus echten, gesunden Zutaten hergestellt werden.

Die Suppensaison ist in vollem Gange, und die internationalen gekühlten Suppenmarken von Hain sind in Großbritannien nach wie vor die Lieblinge der Verbraucher. New Covent Garden Soup Co®, die Nummer 1 unter den gekühlten Suppen im Vereinigten Königreich5, ist von Natur aus gut und wird mit Zutaten aus dem Vorratsschrank in jeder ihrer 10 Sorten hergestellt, darunter Classic Chicken, Vegetable und Leek & Potato. Die Suppen von Yorkshire Provender® nehmen Platz 25 ein. Sie werden mit einer Fülle von frischen Zutaten und einem Hauch von Yorkshire-Zutaten zubereitet. Die Moroccan Vegetable Tagine oder Rustic Vegetable with Kale, Lentils & Quinoa sind perfekte vegane Optionen für jedes Veganuary-Menü. Die jüngsten Innovationen der Marke sind der Jacket & Toast Topper in a Spicy Tomato Sauce und Mexican Inspired Lentil Chilli, sind vielseitig einsetzbar: Sie können allein verzehrt werden, aber auch als Beilage zu Wrap, Kartoffel oder auf Toastbrot. Die Suppen von Cully & Sully® , die im Vereinigten Königreich die Nummer 3 und in Irland die Nummer 1 einnehmen5, enthalten viel frisches Gemüse und Kräuter und sind von Natur aus glutenfrei, darunter Creamy Tomato & Basil, Lentil & Smoked Bacon und 'Squash'ed Veggie Soup.

Gute Getränke

Probieren Sie in diesem Veganuary pflanzliche Getränke im Kaffee, beim Backen oder einfach so.

Die Premium-Marke für milchfreie Getränke Natumi® ist offizieller Sponsor von Veganuary Deutschland, einer gemeinnützigen Organisation, die Verbraucher dazu ermutigt, sich im Januar vegan zu ernähren, um Gesundheit, Tierschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Natumi, das in der Rhein-Sieg-Region hergestellt wird, ist weithin für sein Engagement bei der Beschaffung von Hafer höchster Qualität aus Deutschland bekannt und wurde kürzlich mit dem Preis „Bestes Bio 2025" für sein Produkt Oat Barista ausgezeichnet.

Verbraucher können sich bei allen großen Einzelhändlern im Vereinigten Königreich sowie bei DM & Denree und in unabhängigen Naturkostläden in Deutschland mit diesen gesundheitsfördernden Familienlieblingen eindecken.

Informationen zur Hain Celestial Group

Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch „Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich Hain bewusst auf die Bereitstellung von Ernährung und Wohlbefinden, die sich positiv auf die Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 70 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks™, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Hartley's® Gelee, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® Getränke auf Pflanzenbasis, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® und Imagine® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei, und Avalon Organics® Körperpflege, unter anderem. Weitere Informationen finden Sie unter hain.com und LinkedIn.

