Hain Celestial soutient un début d'année plus sain avec des choix pratiques et meilleurs pour la santé

Plus de 30 ans d'expertise dans la fourniture de boissons et d'aliments délicieux et préparés avec des ingrédients de haute qualité

HOBOKEN, N.J., 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À l'aube de la nouvelle année, Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), chef de file mondial de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour la santé, aide les consommateurs à adopter plus facilement un mode de vie plus sain grâce à sa vaste gamme de solutions délicieuses et pratiques de collation, de boissons et de préparation de repas.

Avec plus de 30 ans d'expertise dans le domaine des produits meilleurs pour la santé, Hain travaille avec des experts en nutrition, des pédiatres et des experts en R&D pour s'assurer que ses produits sont fabriqués avec des ingrédients de qualité et sont préparés avec soin.

Alors que 42 % des consommateurs britanniques déclarent vouloir acheter des aliments et des boissons plus sains à mesure que la crise du coût de la vie s'atténue¹, et que 35,2 % des Allemands² décident de manger plus sainement en 2025, l'engagement de Hain en faveur de la santé est plus fort que jamais, ce qui permet à chacun de commencer l'année d'un bon pied.

Améliorez vos en-cas

Commencez la nouvelle année avec des choix d'en-cas meilleurs pour la santé et qui satisfont vos envies.

Améliorez vos tartines avec Hartley's® More Fruit Less Sugar , un produit conçu pour augmenter la teneur en fruits tout en réduisant le sucre de 30 % par rapport aux confitures conventionnelles. Non seulement ce produit est meilleur pour vous, mais il facilite également le petit-déjeuner des familles grâce à une bouteille à pression. La première marque de gelée du Royaume-Uni propose la gamme fraise et cassis. Hartley's propose également des pots de confiture sans sucre ajouté et avec 10 Cal pour des en-cas satisfaisants.

, un produit conçu pour augmenter la en fruits tout en réduisant le sucre de 30 % par rapport aux confitures conventionnelles. Non seulement ce produit est meilleur pour vous, mais il facilite également le petit-déjeuner des familles grâce à une bouteille à pression. La première marque de gelée du Royaume-Uni propose la gamme fraise et cassis. Hartley's propose également des pots de confiture et avec pour des en-cas satisfaisants. Avec le retour à la routine en janvier, les en-cas à emporter sont une véritable bouée de sauvetage pour les parents et les personnes s'occupant d'enfants en bas âge. Ella's Kitchen®, la marque n°1 de l'alimentation pour bébés et enfants au Royaume-Uni4 et certifiée B Corp, et ses produits à base de fruits et légumes 100% biologiques sont des en-cas savoureux, notamment le smoothie The Green One™ avec des pommes, des kiwis, des bananes et des poires et le smoothie Squishy Snacks Pumpkin + Mango. Les bâtonnets fondants au maïs doux et à la carotte sont d'excellents aliments et les Cheesy Crunchy Veg Waves sont des en-cas biologiques aromatisés au fromage.

Soupes d'hiver équilibrées

Réchauffez votre hiver avec de délicieuses soupes, meilleures pour la santé, préparées avec de vrais ingrédients sains.

La saison des soupes bat son plein et les marques internationales de soupes réfrigérées de Hain continuent d'être les préférées des consommateurs au Royaume-Uni. New Covent Garden Soup Co®, qui est la marque de soupe réfrigérée n° 1 au Royaume-Uni5, est naturellement bonne et fabriquée avec des ingrédients de base dans chacune de ses 10 variétés, notamment Classic Chicken, Vegetable et Leek & Potato. Les soupes Yorkshire Provender®, qui sont classées n° 25, sont préparées avec plein d'ingrédients frais et quelqu'uns provenant du Yorkshire. Les tajines de légumes marocains ou les légumes rustiques avec chou frisé, lentilles et quinoa sont des options végétaliennes parfaites à ajouter au menu vegan de janvier. Les dernières innovations de la marque, les haricots Jacket & Toast Topper en sauce tomate épicée et le chilli aux lentilles façon mexicaine, offrent la possibilité de les manger seuls, de les ajouter à un wrap, à une pomme de terre ou de les garnir sur un toast. Les soupes Cully & Sully® , qui sont classées n° 3 au Royaume-Uni et n° 1 en Irlande5, sont pleines de légumes frais, d'herbes et sont naturellement sans gluten, notamment Creamy Tomato & Basil, Lentil & Smoked Bacon et 'Squash'ed Veggie Soup.

Bien s'hydrater

Essayez les boissons à base de plantes en ce mois de janvier végétalien, que ce soit dans les cafés, les pâtisseries ou seules.

La marque de boissons non laitières de qualité supérieure, Natumi®, est un sponsor officiel de Veganuary Deutschland, une organisation à but non lucratif qui encourage les consommateurs à devenir végétaliens pendant le mois de janvier afin de promouvoir la santé, le bien-être des animaux et la durabilité de l'environnement. Natumi, qui est produit dans la région Rhin-Sieg en Allemagne, est largement reconnu pour son engagement à s'approvisionner en avoine de la plus haute qualité en Allemagne et a récemment reçu le prix « Bestes Bio 2025 » pour son produit Oat Barista.

Les consommateurs peuvent se procurer ces produits familiaux meilleurs pour la santé chez tous les grands détaillants du Royaume-Uni, chez DM & Denree et chez les détaillants indépendants de produits diététiques dans toute l'Allemagne.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est un chef de file de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, Hain se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif, aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés/enfants, de boissons, de préparation de repas ou de soins personnels. Nos marques principales comprennent Garden Veggie Snacks™, chips Terra®, snacks Garden of Eatin'®, confiture Hartley's®, aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, thés Celestial Seasonings®, boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, yaourt Greek Gods®, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, soupes New Covent Garden® et Imagine®, produits sans viande Yves® et Linda McCartney's® (sous licence), et soins personnels Avalon Organics®, entre autres. Pour plus d'informations, visitez hain.com et LinkedIn.

