Hainan FTP International Services Portal begleitet Sie bei den Asian Beach Games

HAIKOU, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von chinadaily.com.cn

Die 6. Asian Beach Games brachten Sportler und Besucher aus ganz Asien sowie darüber hinaus an die Strände von Sanya, einer Stadt in Chinas südlichster Provinz Hainan.

The photo shows IOC Honorary President for Life Thomas Bach viewing the cultural and creative products of the Hainan Free Trade Port International Service Portal.

Inmitten der ganzen Begeisterung hatte das Hainan Free Trade Port International Services Portal bei den Spielen einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt und präsentierte seine umfassende One-Stop-Plattform für Menschen aus dem Ausland, die in Hainan leben, arbeiten oder die Provinz erkunden.

Von Karrieremöglichkeiten und Diensten für Unternehmen über Reisen, Bildung und Alltag bis hin zum Einkaufen deckt das Portal alles ab. Scannen Sie den QR-Code im Video und entdecken Sie die endlosen Möglichkeiten, die der Freihandelshafen Hainan bietet.

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