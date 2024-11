Halozyme bestätigt Vorschlag des Zusammenschlusses mit Evotec für 11,00 € pro Aktie im Rahmen eines Barangebots

Ein Zusammenschluss würde ein globales und innovatives Dienstleistungsunternehmen schaffen – mit einem einzigartigen Spektrum unterschiedlichster Technologien, einer vielfältigen Produktpipeline und einem branchenführenden Team

SAN DIEGO, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) („Halozyme" oder das „Unternehmen") bestätigt, dass es dem Vorstand und Aufsichtsrat der Evotec SE (NASDAQ: EVO) („Evotec") ein bestimmten Bedingungen unterliegendes Angebot zur Übernahme von Evotec für einen Barpreis in Höhe von 11,00 € pro Aktie unterbreitet hat. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert auf vollständig verwässerter Basis von 2,0 Mrd. €. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 109 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs von Evotec vom 15. Oktober 2024, dem Tag vor dem ersten Erwerb von Evotec-Aktien durch Triton Partners, und einem Aufschlag von 77 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Evotec-Aktie in den drei vorausgegangenen Monaten.

„Ein Zusammenschluss von Halozyme und Evotec würde das Umsatz- und EBITDA-Wachstum von Halozyme erheblich diversifizieren, steigern und langfristig sichern", sagte Helen Torley, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Halozyme. „Ich bin von dem Potenzial, die innovativen Technologien und Kompetenzen beider Unternehmen zusammenzuführen, um so ein führendes Dienstleistungsunternehmen mit starker Präsenz in den USA und Europa zu schaffen, überzeugt. Dieses Unternehmen wäre mit seiner Reichweite, einer vielfältigen Produktpipeline und einem umfassenden Angebot ein attraktiver strategischer Partner für die Biopharma-Branche. Damit ergibt sich die außergewöhnliche Chance, die Arzneimittelforschung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen und die Behandlungsergebnisse für Patienten nachhaltig zu verbessern."

Nach Ansicht von Halozyme würde ein Zusammenschluss ein globales, innovatives Dienstleistungsunternehmen schaffen, dass sich durch Folgendes auszeichnet:

Innovationsgetriebene Plattform: Die Wirkstoff-Forschungsplattform von Evotec würde bei Halozyme zum Kompetenzzentrum (Centre of Excellence) für das gesamte Wirkstoff-Forschungsgeschäft ausgebaut werden.

Die Wirkstoff-Forschungsplattform von Evotec würde bei Halozyme zum Kompetenzzentrum (Centre of Excellence) für das gesamte Wirkstoff-Forschungsgeschäft ausgebaut werden. Erweiterte biologische Plattformen: Just – Evotec Biologics, eine schnell wachsende und marktführende Produktionsplattform zur kostengünstigen globalen Versorgung mit Biologika-Produkten, würde Halozymes ENHANZE®-Technologie, eine führende subkutane Arzneimittelverabreichungstechnologie, ideal ergänzen und die effiziente Bereitstellung großvolumiger Biologika ermöglichen.

Just – Evotec Biologics, eine schnell wachsende und marktführende Produktionsplattform zur kostengünstigen globalen Versorgung mit Biologika-Produkten, würde Halozymes ENHANZE®-Technologie, eine führende subkutane Arzneimittelverabreichungstechnologie, ideal ergänzen und die effiziente Bereitstellung großvolumiger Biologika ermöglichen. Beschleunigtes Wachstum: Die starke Liquidität von Halozyme würde kontinuierliche Investitionen in Evotecs Frühphase-Entwicklungen und neue Technologien ermöglichen. Zusammen mit der Erfolgsbilanz von Halozyme bei der Einführung innovativer Technologien zur Verbesserung von Behandlungsergebnissen ließe sich so die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen.

Die starke Liquidität von Halozyme würde kontinuierliche Investitionen in Evotecs Frühphase-Entwicklungen und neue Technologien ermöglichen. Zusammen mit der Erfolgsbilanz von Halozyme bei der Einführung innovativer Technologien zur Verbesserung von Behandlungsergebnissen ließe sich so die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen. Attraktive finanzielle Vorteile: Ein Zusammenschluss würde die Umsätze und Ergebnisse von Halozyme langfristig diversifizieren, skalieren und verbessern. Das erweiterte Technologieportfolio infolge eines Zusammenschlusses würde zudem neue Möglichkeiten zur Kooperation mit einem breiteren Spektrum an Partnern eröffnen.

Halozyme verfügt über erhebliche Liquiditätsreserven und eine robuste Bilanz. Der Vollzug der Transaktion wäre nicht an Finanzierungsbedingungen geknüpft und würde den Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bezug auf die Finanzierung eines Angebots entsprechen.

Berater

Centerview Partners fungiert als Finanzberater von Halozyme; Weil, Gotshal & Manges LLP begleitet die Transaktion als Rechtsberater.

Über Halozyme

Halozyme ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das wegweisende Lösungen zur Verbesserung der Patientenerfahrungen und -ergebnisse bei neuen und etablierten Therapien entwickelt. Halozyme hat die ENHANZE®-Technologie zur Arzneimittelabgabe entwickelt. Hierbei wird die kommerziell validierte Lösung von Halozyme zur Erleichterung der subkutanen Verabreichung von injizierten Medikamenten und Flüssigkeiten mit dem selbstentwickelten patentierten Enzym rHuPH20 eingesetzt. Ziel ist es, die Patientenerfahrung durch eine schnelle subkutane Verabreichung und eine geringere Behandlungsbelastung zu verbessern. Halozyme hat mit acht vermarkteten Produkten auf mehr als 100 Märkten weltweit bereits über 800.000 Patienten versorgt. Führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie Roche, Takeda, Pfizer, Janssen, AbbVie, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, argenx, ViiV Healthcare, Chugai Pharmaceutical und Acumen Pharmaceuticals haben von dem Unternehmen Lizenzen für die ENHANZE®-Technologie erworben.

Halozyme entwickelt, produziert und vermarktet außerdem für sich selbst oder mit Partnern Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Medizinprodukten. Verwendet werden dabei die fortschrittlichen Autoinjektor-Technologien von Halozyme, die darauf ausgelegt sind, kommerzielle oder funktionale Vorteile wie verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Verträglichkeit sowie erhöhten Patientenkomfort und Therapietreue zu bieten. Das Unternehmen hat zwei kommerzielle Eigenprodukte, Hylenex® und XYOSTED®, kommerzielle Partnerprodukte und laufende Produktentwicklungsprogramme mit Teva Pharmaceuticals und Idorsia Pharmaceuticals.

Halozyme hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Niederlassungen in Ewing, New Jersey, und Minnetonka, Minnesota. In Minnetonka befindet sich auch die Betriebsstätte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.halozyme.com. Sie können auch über LinkedIn und Twitter mit uns in Kontakt treten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zusätzlich zu den historischen Informationen enthalten die Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftigen Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens im Zusammenhang mit einer möglichen Transaktion in Bezug auf Evotec, die erwarteten Auswirkungen und Beiträge einer möglichen Transaktion in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und Finanzlage der zusammengeschlossenen Gruppe, die Finanzierung und den Abschluss einer möglichen Transaktion sowie den erwarteten Zeitplan und die Vorteile einer möglichen Transaktion, die zukünftige Produktentwicklung des Unternehmens und von Evotec sowie regulatorische Ereignisse und Ziele, Produktkooperationen, die Geschäftsabsichten und Finanzberichte und erwarteten Ergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung der Wörter „erwarten", „glauben", „ermöglichen", „können", „werden", „könnten", „beabsichtigen", „schätzen", „antizipieren", „planen", „vorhersagen", „wahrscheinlich", „potenziell", „möglich", „sollten", „fortsetzen" und anderer Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Angelegenheiten wie Marktbedingungen, Änderungen im In- und Auslandsgeschäft, Änderungen des Wettbewerbsumfelds, in dem das Unternehmen und Evotec tätig sind, Gespräche mit Evotec und seinem Vorstand, die Finanzierung einer potenziellen Transaktion, die Unfähigkeit der Parteien, eine Transaktion erfolgreich oder rechtzeitig abzuschließen, einschließlich des Risikos, dass erforderliche behördliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sich verzögern oder an unerwartete Bedingungen geknüpft werden, die sich negativ auf die zusammengeschlossene Gruppe oder die erwarteten Vorteile einer Transaktion auswirken könnten, unerwartete Einnahmen, Ausgaben und Kosten der zusammengeschlossenen Gruppe, unerwartete Ergebnisse oder Verzögerungen beim Wachstum der zusammengeschlossenen Gruppe oder bei der Entwicklung, behördlichen Überprüfung oder Vermarktung der Partner- oder Eigenprodukte der zusammengeschlossenen Gruppe, behördliche Genehmigungsanforderungen, unerwartete unerwünschte Ereignisse oder Patientenergebnisse und Wettbewerbsbedingungen. Diese und andere Faktoren, die zu Abweichungen führen können, werden ausführlicher im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens gemäß Formular 10-K und in den Quartalsberichten gemäß Formular 10-Q erörtert, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu berücksichtigen.

Halozyme-Kontakte:

Investoren:

Tram Bui

VP, Investor Relations and Corporate Communications

+1 609-359-3016

[email protected]

Medien:

Internationale Medien

Andrea Calise

Teneo

+1 917-826-3804

[email protected]

Christina Coronios

Teneo

+1 646-531-2882

[email protected]

Deutschsprachige Medien

Felix Schoenauer

Teneo

+49 160 53 62 869

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/75076/halozyme_therapeutics_logo_Logo.jpg