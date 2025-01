HDMI FORUM KÜNDIGT VERSION 2.2 DER HDMI-SPEZIFIKATION AN

„Die fortdauernde Mission vom HDMI Forum besteht in der Entwicklung von Spezifikationen, die der wachsenden Nachfrage des HDMI-Ökosystems nach Fähigkeiten und Funktionen gerecht werden", so Chandlee Harrell, Präsident vom HDMI Forum. „Diese neue Spezifikation unterstützt die sich rasant wandelnde Landschaft unglaublicher neuer Technologien und Produkte, die heute und in Zukunft auf den Markt drängen."

Höhere Auflösungen und Bildwiederholraten werden unterstützt und mehr Hochqualitäts-Optionen werden bereitgestellt. Die schnellere Bandbreite von 96 GBit/s bietet Verbesserungen bei datenintensiven immersiven und virtuellen Anwendungen wie AR/VR/MR, räumliche Realität und Lichtfeldanzeigen sowie bei verschiedenen kommerziellen Anwendungen wie großformatiger Leuchtbeschilderung, medizinischer Bildgebung und maschinellem Sehen.

Das ebenfalls inbegriffene Latency Indication Protocol (LIP) verbessert die Audio- und Videosynchronisation insbesondere für mehrstufige Systemkonfigurationen wie jene mit Audio-Video-Receiver oder Soundbar.

Die Spezifikation umfasst ein neues Ultra96 HDMI-Kabel, das eine Bandbreite von 96 GBit/s unterstützt und die Verwendung aller Funktionen der Version 2.2 der HDMI-Spezifikation ermöglicht. Es ist Teil des HDMI Cable Certification Program, das erfordert, dass alle Modelllängen getestet und zertifiziert sowie mit einem Zertifikatetikett versehen werden.

Die neue Spezifikation wird für sämtliche HDMI 2.x-Anwender zur Verfügung stehen und diese werden benachrichtigt, wenn sie im 1. Halbjahr 2025 eingeführt wird.

Über das HDMI Forum, Inc. HDMI Forum, Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen ohne Gewinnabsicht und umfasst die weltweit führenden Hersteller von Verbraucherelektronik, Personal Computern, Mobilgeräten, Kabeln und Komponenten. Als offener Fachverband ist es das Ziel des HDMI Forums, eine stärkere Beteiligung der Industrie an der Entwicklung zukünftiger HDMI-Spezifikationen zu fördern und das Ökosystem interoperabler, HDMI-fähiger Produkte zu erweitern. Weitere Informationen zum HDMI Forum oder über die Möglichkeit, ein Mitglied zu werden, finden Sie unter www.hdmiforum.org

Über HDMI Licensing Administrator, Inc. HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) ist der vom HDMI Forum ernannte Agent, um die Version 2.2 der HDMI-Spezifikation zu lizenzieren und ist der von den HDMI-Gründern ernannte Agent zur Lizenzierung früherer HDMI-Spezifikationen. HDMI LA bietet Marketing-, Werbe-, Lizenz- und Verwaltungsdienste an. Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmi.org

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

