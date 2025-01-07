HDMI FORUM 發表 HDMI 2.2 版規格
新聞提供者HDMI Licensing Administrator, Inc.
07 1月, 2025, 10:00 CST
次世代 HDMI® 技術與更高的頻寬實現
各種更高的解析度與更新率
拉斯維加斯2025年1月7日 /美通社/ -- HDMI Forum, Inc. 今天公開了即將發表的 HDMI 2.2 版規格。全新的 HDMI 規格為廣大的 HDMI 生態系統提供選項，以更新先進的解決方案打造、傳輸和體驗最佳的最終使用者成果。新科技可在現在及未來為電視、電影及遊戲工作室等內容製作者，提供更高品質的選項，同時實現多種傳輸平台。更高的 96Gbps 頻寬和次世代 HDMI Fixed Rate Link 技術可為各式各樣的裝置應用提供最佳的影音內容。最終使用者可以有信心其顯示器能以最佳方式支援原生視訊格式，並提供無縫銜接的可靠體驗。
HDMI Forum 總裁表示：「HDMI Forum 的使命就是持續開發新規格，以滿足 HDMI 生態系統對於高效能能力與功能日益高漲的需求。」此全新的規格支持快速演變的市場面貌，可讓現今與未來日新月異的新科技與產品進入市場。
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