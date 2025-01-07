HDMI FORUM 發表 HDMI 2.2 版規格

此規格將支援更高的解析度與更新率，並提供更多高品質選項。更快速的 96Gbps 頻寬提升了資料密集的沉浸式與虛擬應用，例如 AR/VR/MR、空間實境 (Spatial Reality) 和光場顯示器，以及各種商業應用，例如大型數位看板、醫療成像和機器視覺。

延遲指示通訊協定 (Latency Indication Protocol，LIP) 也包括在其中，用於提升影音同步作業，尤其是多躍式系統配置，例如搭載 A/V 接收器或 Soundbar 的配置。

此規格包括支援 96Gbps 頻寬並實現所有 HDMI 2.2 規格功能的全新 HDMI 纜線。它是 HDMI 纜線認證計劃的一環，要求各型號長度都必須經過測試和認證，並展示認證標籤。

所有使用 HDMI 2.x 的廠商將可採用新規格，在 2025 年上半年新規格正式發行時，他們將會接獲通知。

關於 HDMI Forum, Inc. HDMI Forum, Inc. 是由在世界上具有領導地位的製造商所組成的非營利、互利企業，其涵蓋的領域為消費性電子產品、個人電腦、行動裝置、傳輸線和元件。身為開放的同業公會，HDMI Forum 的使命就是培養更廣泛的產業參與度，讓大家能一起開發未來版本的 HDMI 規格，並進一步擴展可相互配合的 HDMI 搭載產品生態。有關 HDMI Forum 或成為 HDMI Forum 會員的更多資訊，請造訪網站：www.hdmiforum.org

關於 HDMI Licensing Administrator, Inc. HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) 是 HDMI Forum 指定的授權 HDMI 2.2 版規格的代理商，同時也是 HDMI 創始者的指定代理商，負責 HDMI 規格先前版本的授權事宜。HDMI LA 提供行銷、推廣、授權與行政服務。如需詳細資訊，請造訪 www.hdmi.org

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